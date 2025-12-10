ETV Bharat / state

अलवर की दिव्यांग गोशाला, 40 युवाओं की टोली बनी जख्मी गायों के लिए 'देवदूत', 96 गोवंश की कर रहे सेवा

डेढ़ बीघा में गायों का आश्रय स्थल : गोसेवक महेंद्र ने बताया कि इस गोशाला को संचालित करने के लिए एक व्यक्ति रामपाल यादव ने अपनी माता जी के नाम पर जमीन दान की. इस जमीन पर गायों के लिए आश्रय स्थल तैयार किया गया. उन्होंने बताया कि करीब 9 बीघा जमीन है, इसी के डेढ़ बीघा क्षेत्र में गायों के लिए आश्रय स्थल तैयार किया गया है. साथ ही कुछ जमीन पर चारागृह तैयार किया गया है.

जिले की पहली ऐसी गोशाला : गोसेवक महेंद्र ने बताया कि यह जिले की पहली ऐसी गोशाला है, जहां विशेष रूप से सिर्फ विकलांग व दृष्टिहीन गायों की सार संभाल की जाती है. अलवर जिले में सड़क हादसे में घायल गाय, एसिड अटैक से पीड़ित गाय के लिए फोन आता है, इसके बाद टीम गायों को लेने के लिए पहुंचती है. घायल गाय को गोशाला में लाकर उसका इलाज किया जाता है. इलाज के बाद जब स्वस्थ होती है तो उसे कांजी हाउस छोड़ दिया जाता है, यदि गाय विकलांग या उसे किसी तरह की परेशानी होती है तो उसे गोशाला में रखकर सेवा की जाती है.

गुर्जरवास स्थित दिव्यांग गोशाला की देख रेख करने वाले महेंद्र ने बताया कि इसकी शुरुआत 21 अप्रैल 2021 में हुई. वर्तमान में यहां 96 गोवंश हैं, जिसमें 28 दृष्टिहीन और 60 से ज्यादा विकलांग गोवंश हैं. इस गोशाला की शुरुआत से ही वह यहां पर गोवंश की देखभाल कर रहे हैं. 2014 में उन्होंने अलवर के पशु चिकित्सालय में उपचाराधीन वार्ड से जीव सेवा शुरू की. पशु चिकित्सालय में करीब 9 साल तक काम करने के बाद उन्होंने गुर्जरबास स्थित दिव्यांग गोशाला की सार संभाल शुरू की.

अलवर : जिले की एक अनोखी पहल आज मानवता की नई परिभाषा लिख रही है. शहर के समीप गुर्जरवास में संचालित दिव्यांग गोशाला सिर्फ एक आश्रय स्थल नहीं, बल्कि उन गायों की जिंदगी का नया सहारा है, जो हादसों, बीमारियों और तकलीफों से जूझकर लाचार हो चुकी थीं. 2021 में शुरू हुई इस गोशाला में फिलहाल 96 गंभीर रूप से घायल, दृष्टिहीन, एसिड अटैक से पीड़ित और दिव्यांग गायें सुरक्षित जीवन पा रही हैं. खास बात यह है कि इस पूरे प्रयास की बागडोर 40 से अधिक युवा संभाल रहे हैं, जो इलाज से लेकर देखभाल तक हर जरूरत का जिम्मा उठाकर करुणा और सेवा की अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं. यह गोशाला गौ जीव परमार्थ सेवा संस्थान की ओर से संचालित की जा रही है.

जनसहयोग से होती है खाने की व्यवस्था : गोशाला में गायों की सार संभाल करने वाले गोसेवक महेंद्र ने बताया कि गायों को प्रतिदिन खिलाने के लिए चारा जन सहयोग से मिलता है. इसके लिए गोशाला की गाड़ी सुबह करीब 5 बजे गोशाला परिसर से निकलकर चारे की दुकान पर जाती है, जहां से रोजाना लोगों की सहायता से चारा उपलब्ध होता है. महेंद्र ने बताया कि सरकार की ओर से उन्हें अभी तक कोई सहायता नहीं मिली. सभी व्यवस्था जन सहयोग के माध्यम से की जाती है. सुबह करीब 7:30 बजे गायों को चारा तैयार कर खाने के लिए दिया जाता है. इसके बाद सर्दियों में गायों को धूप में निकाला जाता है. इसके बाद गायों के आश्रय स्थल को साफ किया जाता है.

डेढ़ बीघा में गायों का आश्रय स्थल (ETV Bharat Alwar)

40 युवा सदस्यों की टोली संभाल रही कार्य : गोसेवक महेंद्र ने बताया कि एक अकेला व्यक्ति गोशाला की व्यवस्थाओं को नहीं संभाल सकता, इसके लिए उनकी युवाओं की एक टीम है, जिसमें करीब 40 से ज्यादा सदस्य हैं. सभी सदस्य समय निकालकर जीव सेवा को समर्पित रहते हैं. उन्होंने बताया कि किसी भी गाय की सूचना मिलने पर टीम का साथी मौके पर जाकर स्थिति को संभालते हैं. इसके बाद गोवंश को गोशाला लाया जाता है, जहां आगे की प्रक्रिया स्थिति के हिसाब से की जाती है.

चारा खाते गोवंश (ETV Bharat Alwar)

एक-एक गोवंश की हाथों से करते हैं सेवा : गोसेवक महेंद्र ने बताया कि जीव सेवा के समर्पित तो सभी होते हैं, लेकिन जब कार्य की बारी आती है, तो लोग अपने काम को तरजीह देते हैं. दिव्यांग गायों व दृष्टिहीन गायों की सार संभाल करने में अधिक मेहनत लगती है. वह गोशाला में रहने वाली एक-एक गाय की हाथों से सार संभाल करते हैं. उन्होंने बताया कि उनकी गोशाला में ऐसी भी गए हैं, जिन्हें पूंछ पकड़कर उठाना व विकलांग गायों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना होता है. वह पूरे दिन जीव सेवा को समर्पित रहते हैं.

घायलों का होता है इलाज और सेवा (ETV Bharat Alwar)

कई घटनाओं में घायल हुए गोवंश : गोसेवक महेंद्र ने बताया कि उनके पास गोशाला में रहने वाली गाय कई घटनाओं से पीड़ित रही हैं, जिसमें कुछ गाय एसिड अटैक से घायल हुईं, कुछ हादसे में घायल हुईं, कुछ को असामाजिक तत्वों ने घायल किया. एक दो गाय ऐसी भी हैं, जिनके जबड़े में बारूद फटा है. इससे इनका निचला हिस्सा भी हटाना पड़ा. कुछ गाय ऐसी रहीं, जिनका हादसे के बाद पैर भी ठीक नहीं हो सका. ऐसी सभी गायों को यहां रखकर सार संभाल की जाती है.

जनसहयोग से होती है खाने की व्यवस्था (ETV Bharat Alwar)

मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर चुके गोसेवक : गोसेवक महेंद्र ने बताया कि उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है. इसके बाद उन्होंने जीव सेवा को अपना जीवन समर्पित किया और अलवर के पशु चिकित्सालय में सेवा भाव के रूप में कार्य शुरू किया. उन्होंने बताया कि उनका सपना है कि वह अलवर जिले में दिव्यांग गायों के लिए एक हाईटेक अस्पताल शुरू कर सकें. इसके साथ ही वह लोगों को जीव सेवा के लिए समर्पित होने की अपील करते हैं.