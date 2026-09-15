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अलवर–डीडवाना में किसी पार्टी को नहीं मिला बहुमत, बोर्ड में निर्दलीयों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका

अलवर: निकाय चुनाव को लेकर भले ही सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस गदगद हों, लेकिन इन चुनावों के नतीजों ने दोनों ही दलों की चिंता बढ़ा दी है. कारण है कि अलवर जिले के 12 निकायों के 350 वार्डों के चुनाव नतीजो में भाजपा 134, कांग्रेस 86 वार्ड ही जीत पाई. वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने 128 वार्ड जीतकर दोनों ही राजनीतिक दलों का सियासी गणित बिगाड़ दिया है. हालांकि नतीजों में कोई भी दल कुल वार्डों के आधे वार्ड में भी जीत दर्ज कराने में कामयाब हो सका, लेकिन दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल निकायों में बोर्ड बनाने के दावे करने में पीछे नहीं है. वहीं, डीडवाना नगर परिषद में भी किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है.

ऐसा रहा दिग्गजों का हाल: हालांकि बोर्ड बनाने को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा ज्यादा अग्रेसिव दिखाई पड़ रही है, लेकिन कम वार्ड जीतने के बाद भी कांग्रेस भी ज्यादातर निकायों में बोर्ड बनाने के दावे करने मे पीछे नहीं है. इतना नहीं जिले में केवल केन्द्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेन्द्र यादव अपने वार्ड व बूथ पर भाजपा को जीत दिलाने में कामयाब रहे, शेष दोनों ही दलों के दिग्गज अपने वार्डों में अपने दल के प्रत्याशी को जीत दिलाने में विफल रहे. ऐसे नेताओं में प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेन्द्र सिंह, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एवं दोनों दलों के जिलाध्यक्ष शामिल है.

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पार्षदों को रहना होगा बाड़ाबंदी में: राजनीतिक विश्लेषक ओमप्रकाश गुप्ता ने बताया कि निकाय चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद अब बोर्ड बनाने का काउंट डाउन शुरू हो गया है. अलवर जिले के सभी 12 निकायों में मेयर व अध्यक्ष पद के लिए 15 सितम्बर को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और 16 सितम्बर दोपहर तीन बजे तक नामांकन लिए जाएंगे. मंगलवार को प्रमुख राजनीतिक दल बोर्ड गठन को लेकर अपनी–अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे रहे. संभवत: देर रात तक निकाय प्रमुख पदों के लिए भाजपा व कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जाएंगे. ज्यादातर निकायों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण दोनों ही दल प्रत्याशियों एवं समर्थक निर्दलीयों को अपने–अपने कैम्पों में एकजुट रखने के प्रयास में जुटे हैं. निकाय प्रमुख का चुनाव आगामी 21 सितंबर को होना है, तब तक भाजपा व कांग्रेस की बाड़ाबंदी रहना तय है.

भाजपा–कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल: राजनीतिक विश्लेषक सुरेश शर्मा ने बताया कि वैसे तो जिले के 12 नगर निकायों के चुनाव भाजपा–कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है. लेकिन अलवर नगर निगम में मेयर का चुनाव दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है. कारण है कि नगर निगम में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है. दोनों ही दलों के विजयी पार्षदों की संख्या में भी ज्यादा अंतर नहीं है. वहीं निर्दलीय भी अच्छी संख्या में जीतने के कारण मेयर पद हथियाने के लिए भाजपा–कांग्रेस पूरे प्रयास में जुटे हैं. मेयर पद को लेकर भाजपा के बड़े नेताओं के सामने विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने अपना दावा रखना शुरू कर दिया है. पुरुषार्थी समाज के प्रतिनिधि मंगलवार को प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा से मिला और नगर निगम में महापौर पद पर पुरुषार्थी के निर्वाचित किसी भी पार्षद को प्रत्याशी घोषित करने की मांग की.

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सामाजिक समीकरणों की उलझन: प्रतिनिधिमंडल में शामिल पुरुषार्थी समाज के सदस्य राकेश अरोड़ा का कहना था कि पुरुषार्थी समाज का भाजपा को सदैव समर्थन रहता है. पूर्व में दो बार पुरुषार्थी समाज के प्रतिनिधि नगर परिषद अलवर में सभापति चुने जा चुके हैं. वहीं वैश्य समाज भी नगर निगम में मेयर पद पर अपना दावा करता रहा है. भाजपा में मेयर पद के चुनाव को लेकर सरगर्मी अचानक बढ़ गई है. वैश्य समाज के प्रतिनिधि भी नगर परिषद में पूर्व में सभापति रह चुके हैं. वैश्य व पुरुषार्थी समाज अलवर शहर की राजनीति में महत्वपूर्ण रोल अदा करते रहे हैं. इसके अलावा ब्राहृमण व सैनी समाज का भी अलवर में दबदबा माना जाता है, लेकिन ब्राहृमण समाज से संजय शर्मा पहले ही शहर विधायक चुनकर प्रदेश में वन मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं.