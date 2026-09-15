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अलवर–डीडवाना में किसी पार्टी को नहीं मिला बहुमत, बोर्ड में निर्दलीयों की होगी महत्वपूर्ण भूमिका

प्रमुख राजनीतिक दल बोर्ड गठन को लेकर अपनी–अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे रहे.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 15, 2026 at 5:51 PM IST

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अलवर: निकाय चुनाव को लेकर भले ही सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्षी कांग्रेस गदगद हों, लेकिन इन चुनावों के नतीजों ने दोनों ही दलों की चिंता बढ़ा दी है. कारण है कि अलवर जिले के 12 निकायों के 350 वार्डों के चुनाव नतीजो में भाजपा 134, कांग्रेस 86 वार्ड ही जीत पाई. वहीं निर्दलीय प्रत्याशियों ने 128 वार्ड जीतकर दोनों ही राजनीतिक दलों का सियासी गणित बिगाड़ दिया है. हालांकि नतीजों में कोई भी दल कुल वार्डों के आधे वार्ड में भी जीत दर्ज कराने में कामयाब हो सका, लेकिन दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल निकायों में बोर्ड बनाने के दावे करने में पीछे नहीं है. वहीं, डीडवाना नगर परिषद में भी किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है.

ऐसा रहा दिग्गजों का हाल: हालांकि बोर्ड बनाने को लेकर सत्तारूढ़ भाजपा ज्यादा अग्रेसिव दिखाई पड़ रही है, लेकिन कम वार्ड जीतने के बाद भी कांग्रेस भी ज्यादातर निकायों में बोर्ड बनाने के दावे करने मे पीछे नहीं है. इतना नहीं जिले में केवल केन्द्रीय मंत्री एवं अलवर सांसद भूपेन्द्र यादव अपने वार्ड व बूथ पर भाजपा को जीत दिलाने में कामयाब रहे, शेष दोनों ही दलों के दिग्गज अपने वार्डों में अपने दल के प्रत्याशी को जीत दिलाने में विफल रहे. ऐसे नेताओं में प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेन्द्र सिंह, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एवं दोनों दलों के जिलाध्यक्ष शामिल है.

पढ़ें: वन मंत्री के वार्ड में हारी भाजपा, कांग्रेस शहर अध्यक्ष की पत्नी भी हारीं, अलवर में निर्दलीय बने किंगमेकर

पार्षदों को रहना होगा बाड़ाबंदी में: राजनीतिक विश्लेषक ओमप्रकाश गुप्ता ने बताया कि निकाय चुनाव के नतीजे घोषित होने के बाद अब बोर्ड बनाने का काउंट डाउन शुरू हो गया है. अलवर जिले के सभी 12 निकायों में मेयर व अध्यक्ष पद के लिए 15 सितम्बर को नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है और 16 सितम्बर दोपहर तीन बजे तक नामांकन लिए जाएंगे. मंगलवार को प्रमुख राजनीतिक दल बोर्ड गठन को लेकर अपनी–अपनी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे रहे. संभवत: देर रात तक निकाय प्रमुख पदों के लिए भाजपा व कांग्रेस की ओर से प्रत्याशियों के नाम फाइनल किए जाएंगे. ज्यादातर निकायों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के कारण दोनों ही दल प्रत्याशियों एवं समर्थक निर्दलीयों को अपने–अपने कैम्पों में एकजुट रखने के प्रयास में जुटे हैं. निकाय प्रमुख का चुनाव आगामी 21 सितंबर को होना है, तब तक भाजपा व कांग्रेस की बाड़ाबंदी रहना तय है.

भाजपा–कांग्रेस की प्रतिष्ठा का सवाल: राजनीतिक विश्लेषक सुरेश शर्मा ने बताया कि वैसे तो जिले के 12 नगर निकायों के चुनाव भाजपा–कांग्रेस के लिए महत्वपूर्ण है. लेकिन अलवर नगर निगम में मेयर का चुनाव दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है. कारण है कि नगर निगम में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है. दोनों ही दलों के विजयी पार्षदों की संख्या में भी ज्यादा अंतर नहीं है. वहीं निर्दलीय भी अच्छी संख्या में जीतने के कारण मेयर पद हथियाने के लिए भाजपा–कांग्रेस पूरे प्रयास में जुटे हैं. मेयर पद को लेकर भाजपा के बड़े नेताओं के सामने विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों ने अपना दावा रखना शुरू कर दिया है. पुरुषार्थी समाज के प्रतिनिधि मंगलवार को प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा से मिला और नगर निगम में महापौर पद पर पुरुषार्थी के निर्वाचित किसी भी पार्षद को प्रत्याशी घोषित करने की मांग की.

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सामाजिक समीकरणों की उलझन: प्रतिनिधिमंडल में शामिल पुरुषार्थी समाज के सदस्य राकेश अरोड़ा का कहना था कि पुरुषार्थी समाज का भाजपा को सदैव समर्थन रहता है. पूर्व में दो बार पुरुषार्थी समाज के प्रतिनिधि नगर परिषद अलवर में सभापति चुने जा चुके हैं. वहीं वैश्य समाज भी नगर निगम में मेयर पद पर अपना दावा करता रहा है. भाजपा में मेयर पद के चुनाव को लेकर सरगर्मी अचानक बढ़ गई है. वैश्य समाज के प्रतिनिधि भी नगर परिषद में पूर्व में सभापति रह चुके हैं. वैश्य व पुरुषार्थी समाज अलवर शहर की राजनीति में महत्वपूर्ण रोल अदा करते रहे हैं. इसके अलावा ब्राहृमण व सैनी समाज का भी अलवर में दबदबा माना जाता है, लेकिन ब्राहृमण समाज से संजय शर्मा पहले ही शहर विधायक चुनकर प्रदेश में वन मंत्री का दायित्व निभा रहे हैं.

हालांकि भाजपा पिछले कुछ समय से अपने फैसलों से लोगों को चौंकाती रही है, इस कारण ऐनवक्त पर किसी ऐसे प्रतिनिधि का नाम भी सामने आ सकता है, जिसके बारे में किसी ने उम्मीद नहीं लगाई हो. इसके अलावा नगर निगम मेयर चुनाव को लेकर केन्द्रीय मंत्री भूपेन्द्र यादव व प्रदेश के वन मंत्री संजय शर्मा की प्रतिष्ठा जुड़ी होने से भाजपा फूुंक–फूंक कर कदम रख रही है. वहीं कांग्रेस अलवर नगर निगम में बोर्ड बनाने का दावा जरूर कर रही है, लेकिन महापौर चुनाव को लेकर ज्यादा पार्टी रणनीतिकारों की सरगर्मी ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रही है. इस कारण मेयर चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों की चर्चा भी ज्यादा नहीं है.

पढ़ें: डोटासरा का दावा: जनता ने दिखाया भाजपा सरकार को आईना...वोट शेयर 50 से गिरकर 35 प्रतिशत पहुंचा, अलवर में बरसे जूली

वार्ड जीतने में कांग्रेस निर्दलीयों से पिछड़ी: अलवर जिले के 12 निकायों में 350 वार्डों के लिए चुनाव हुआ था. इसमें कांग्रेस को 86 वार्डों की जीत से संतोष करना पड़ा. वहीं जीतने वाले निर्दलीयों की संख्या 128 तक पहुंच गई. भाजपा 134 वार्ड जीतकर सबसे आगे रही. वहीं बसपा व आरएली को एक–एक सीट मिली है. ज्यादातर निकायों में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाने के कारण भाजपा व कांग्रेस निकायों में मेयर व नगर पालिका अध्यक्षों के चुनाव में सोशल इंजीनियरिंग का भी सहारा ले रही है, जिसमें निर्दलीय पार्षदों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

मेयर पद के चुनाव की अधिसूचना जारी: एडीएम सिटी अंबालाल मीणा में बताया कि नगर निकाय चुनाव का अगला पड़ाव मेयर का इलेक्शन है. इसके लिए चुनाव की उद्घोषणा मंगलवार को जारी कर चस्पा कर दी है. इसके बाद नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं. मंगलवार दोपहर 3 बजे और बुधवार दोपहर 3 बजे तक नामांकन प्राप्त किए जा सकेंगे. उम्मीदवार नामांकन पत्र नगर निगम से प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर जमा करा सकते हैं. उन्होंने कहा कि 17 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी. 18 सितंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे. उन्होंने बताया कि आवश्यक होने पर 21 सितंबर को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक नगर निगम परिसर में मतदान होगा. मतदान में नगर निगम अलवर के वार्डों के निर्वाचित पार्षद भाग ले सकेंगे. मतदान के बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किया जाएगा.

डीडवाना में किसी भी दल को नहीं मिला स्पष्ट बहुमत: डीडवाना नगर परिषद चुनाव के बाद अब सभापति चुनने की कवायद तेज हो गई है. इसके तहत आज नामांकन दाखिल करने का सिलसिला शुरू हो गया. हालांकि पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन पेश नहीं किए. नामांकन की यह प्रक्रिया कल 16 सितम्बर को भी जारी रहेगी. इसके बाद 17 सितम्बर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 18 सितम्बर को प्रत्याशी नाम वापस ले सकेंगे. इसके पश्चात 21 सितम्बर को सभापति पद के लिए मतदान होगा. उसके तुरंत बाद परिणाम घोषित कर दिया जाएगा.

इस बार नगर परिषद सभापति का पद ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित है. हालांकि इस बार डीडवाना की जनता ने किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया है. 40 में से कांग्रेस को 16, भाजपा को 9, RLP को एक सीट मिली है. वहीं 14 निर्दलीय उम्मीदवार जीते हैं. सभापति चुनाव के लिए किसी भी पार्टी ने अब तक अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं. क्योंकि जीते हुए भाजपा–कांग्रेस और निर्दलीय सभी पार्षद बाड़ेबंदी में है. ऐसे में देखना होगा कि सभापति की रेस में कौनसी पार्टी किस चेहरे पर दांव लगाती है. सभापति का पद किस पार्टी के पक्ष में जाता है. इसी तरह कुचामनसिटी, लाडनू, परबतसर, नावा बोरावड़ में भी दोनों पाटियों कांग्रेस व भाजपा में नगर पालिका व नगर परिषद अध्यक्ष बनाने में काफी संघर्ष करना पड़ रहा है. मकराना में सबसे ज्यादा निर्दलीय जीत कर आए हैं.

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