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अलवर में दिल दहला देने वाली घटना: पिता ने बच्चों के साथ की आत्महत्या, 2 की मौत, मासूम बेटी की हालत नाजुक

अलवर में एक व्यक्ति ने अपने बच्चों के साथ आत्महत्या का कदम उठाया, जिसमें दो की मौत हो गई और एक का इलाज जारी है.

जिला अस्पताल अलवर
शवों को परिजनों को सौंपा गया (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 14, 2026 at 3:40 PM IST

3 Min Read
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अलवर: शहर के सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक निजी आवासीय सोसाइटी में रह रहे एक युवक ने मानसिक अवसाद के चलते अपने दो बच्चों के साथ आत्महत्या करने का प्रयास किया. इस घटना में पिता और पुत्र की मौत हो गई, जबकि बेटी गंभीर रूप से घायल है. अलवर के एक निजी अस्पताल में फिलहाल उसका इलाज चल रहा है. घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और तीनों को जिला अस्पताल लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने पिता और पुत्र को मृत घोषित कर दिया. इसके बाद दोनों शवों को मोर्चरी में रखवाया गया और सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: सदर थाना अधिकारी विजेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की सूचना मिलने पर थाने से एएसआई अरुण कुमार अलवर जिला अस्पताल पहुंचे. परिजनों के आने के बाद सोमवार को शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उन्हें सौंप दिया गया है. उन्होंने बताया कि परिजनों की ओर से लिखित रिपोर्ट मिलने के आधार पर मामले की आगे की जांच की जाएगी.

सुनिए क्या बोले परिजन (ETV Bharat Alwar)

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सोशल मीडिया मैसेज से पता चला: मृतक के परिजन राहुल गर्ग ने बताया कि उनके जीजा मोहित अपने बच्चों के साथ सदर थाना क्षेत्र की एक निजी आवासीय सोसाइटी में रहते थे. रविवार देर रात सोशल मीडिया पर उनके जीजा का एक मैसेज आया कि 'वह जा रहे हैं'. इस पर जब उन्होंने पूछा कि 'कहां जा रहे हो?', तो जीजा ने जवाब दिया कि 'ऊपर जा रहे हैं'. यह सुनकर राहुल घबरा गए और तुरंत अपने घर से जीजा के फ्लैट पर पहुंचे. राहुल ने बताया कि मौके पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि उनके जीजा मोहित और भांजा विवान (6) बेसुध पड़े थे, जबकि भांजी कृषा (3) की हालत बेहद गंभीर थी. इसके बाद वे बिना समय गंवाए तुरंत तीनों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे.

पत्नी का निधन पहले ही हो चुका था: अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद जीजा मोहित और विवान को मृत घोषित कर दिया. वहीं, गंभीर रूप से घायल मासूम कृषा को प्राथमिक उपचार देकर एक निजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया, जहां बच्ची की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है. राहुल ने बताया कि उनके जीजा पिछले कई वर्षों से मानसिक अवसाद से जूझ रहे थे. पहले वे जोधपुर रहते थे और करीब 1 साल पहले ही अलवर की इस निजी आवासीय सोसाइटी में शिफ्ट हुए थे. उनकी बहन (मोहित की पत्नी) का दो साल पहले ही निधन हो चुका था, जिसके बाद से मोहित अकेले ही अपने दोनों बच्चों की देखभाल कर रहे थे.

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