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अलवर में नौकरी के नाम पर साइबर ठगी, लिंक पर क्लिक करते ही डिप्टी मैनेजर के क्रेडिट कार्ड से उड़े 1.25 लाख

कोतवाली में ठगी का मामला ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: प्राइवेट बैंक के डिप्टी मैनेजर से नौकरी का झांसा देकर क्रेडिट कार्ड से 1.25 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. डिप्टी मैनेजर को इस ठगी का पता तब चला, जब उनके बैंक खाते से राशि कटने का मैसेज आया. पीड़ित ने शहर कोतवाली में ठगी का मामला दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस अनुसंधान में जुटी है. कोतवाल दिनेश मीणा ने बताया कि प्राइवेट बैंक में डिप्टी मैनेजर राहुल अग्रवाल ने शिकायत दी है. शिकायत में बताया कि उसके पास नौकरी का ऑफर देने के बहाने मोबाइल पर APK फाइल का लिंक आया. पीड़ित ने APK फाइल के लिंक पर जैसे ही क्लिक किया, तभी उसके क्रेडिट कार्ड से 1.25 लाख रुपए कट गए.