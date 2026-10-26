अलवर में नौकरी के नाम पर साइबर ठगी, लिंक पर क्लिक करते ही डिप्टी मैनेजर के क्रेडिट कार्ड से उड़े 1.25 लाख
कोतवाल दिनेश मीणा ने बताया-पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ठगी किस तरह की गई और इसके पीछे कौन अपराधी शामिल है.
Published : October 26, 2026 at 7:15 PM IST
अलवर: प्राइवेट बैंक के डिप्टी मैनेजर से नौकरी का झांसा देकर क्रेडिट कार्ड से 1.25 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है. डिप्टी मैनेजर को इस ठगी का पता तब चला, जब उनके बैंक खाते से राशि कटने का मैसेज आया. पीड़ित ने शहर कोतवाली में ठगी का मामला दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस अनुसंधान में जुटी है. कोतवाल दिनेश मीणा ने बताया कि प्राइवेट बैंक में डिप्टी मैनेजर राहुल अग्रवाल ने शिकायत दी है. शिकायत में बताया कि उसके पास नौकरी का ऑफर देने के बहाने मोबाइल पर APK फाइल का लिंक आया. पीड़ित ने APK फाइल के लिंक पर जैसे ही क्लिक किया, तभी उसके क्रेडिट कार्ड से 1.25 लाख रुपए कट गए.
क्रेडिट कार्ड से राशि कटने पर चला पता: कोतवाल दिनेश मीणा ने बताया- पीड़ित राहुल को बैंक खाते से राशि कटने का उस समय पता नहीं चला, लेकिन जब क्रेडिट कार्ड से अचानक सवा लाख रुपए कटने का मोबाइल पर मैसेज आया, तब पीड़ित को खुद के साथ हुई साइबर ठगी की जानकारी मिली. इसके बाद पीड़ित राहुल अग्रवाल शहर कोतवाली थाना पहुंचे और उनके साथ नौकरी का झांसा देकर क्रेडिट कार्ड से 1.25 लाख रुपए की ठगी होने का मामला दर्ज किया. पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू कर दी है. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ठगी किस तरह की गई और इसके पीछे कौन अपराधी शामिल है.
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लिंक पर क्लिक करते ही हैक हुआ मोबाइल: पीड़ित राहुल अग्रवाल ने बताया कि उनके पास नौकरी का ऑफर देने के बहाने मोबाइल पर APK फाइल का एक लिंक आया था. उन्होंने नौकरी का ऑफर समझकर APK फाइल के लिंक पर क्लिक कर दिया. लिंक खोलते ही उनका मोबाइल हैक हो गया और कुछ देर बाद उनके मोबाइल पर OTP आया. कुछ देर बाद क्रेडिट कार्ड से राशि कटना शुरू हो गया. इससे उनके क्रेडिट कार्ड से 1.25 लाख रुपए कट गए. उन्हें इस ठगी का पता राशि कटने के मैसेज से चला. इसके बाद वे तुरंत शहर कोतवाली पहुंचे और क्रेडिट कार्ड से 1.25 लाख रुपए की साइबर ठगी करने की रिपोर्ट दर्ज कराई.
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