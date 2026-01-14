ETV Bharat / state

पत्नी हुई लापता, युवक ने ससुराल पहुंच की जान देने की कोशिश

युवक को गंभीर रूप से झुलसने पर इलाज के लिए जयपुर किया रेफर. पूरा मामला हैरान करने वाला है. यहां जानिए...

Alwar Youth Burn Case
अलवर जिला अस्पताल बर्न वार्ड (ETV Bharat Alwar)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 14, 2026 at 4:18 PM IST

3 Min Read
अलवर: मकर संक्रांति पर एक युवक ने अपने ससुराल पहुंच नाटकीय ढंग से जान देने की कोशिश की. उपचार के लिए पहले युवक को अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां हालत गंभीर होने के चलते उसे जयपुर रेफर कर दिया गया. हालांकि, अभी घटना के कारणों का पता नहीं चल सका है, लेकिन उसकी पत्नी करीब सवा महीने पहले अचानक लापता हो गई, जिसकी पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज है. मृतक के चार बच्चे हैं.

अखैपुरा थाने के एएसआई घनश्याम ने बताया कि सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र अंतर्गत एक युवक ने जान देने की कोशिश की है. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि युवक रवि जाटव निवासी रणजीत नगर हाल निवासी धूणीनाथ की बगीची एमआइए ने अखैपुरा थाना क्षेत्र के दिल्ली दरवाजा स्थित गंगा मंदिर के पास अपने ससुराल में बुधवार को जान देने की कोशिश की.

किसने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Alwar)

उन्होंने बताया कि गंभीर अवस्था में युवक को अलवर जिला अस्पताल लेकर आए. युवक की हालत गंभीर होने के कारण चिकित्सकों ने प्रारंभिक इलाज के बाद उसे जयपुर रेफर कर दिया. एएसआई घनश्याम ने बताया कि जानकारी मिली कि युवक रवि की पत्नी करीब सवा महीने पहले लापता हो गई थी, जिसकी पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज है. उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है.

पढ़ें : नगर परिषद में अटका था भुगतान, अवसाद में आए ठेकेदार ने की आत्महत्या

युवक रवि जाटव की भाभी ममता ने बताया कि रवि की शादी करीब 12 साल पहले दिल्ली दरवाजा निवासी ज्योति से हुई थी, जो बीते 12 दिसंबर 2025 से गुमशुदा है. उन्होंने बताया कि ज्योति के चार बच्चे हैं, जिनमें एक लड़का व तीन लड़कियां हैं. उन्होंने बताया कि पत्नी के अचानक लापता होने के बाद से युवक मानसिक तनाव में था. ममता ने बताया कि रवि पहले जोधपुर में किसी कंपनी में काम करता था, लेकिन वर्तमान में वह अलवर में ऑटो चलाने का काम कर रहा था. उन्होंने बताया कि युवक रवि से उसकी बुधवार को फोन पर बात हुई थी, जिसमें उसने बताया कि वह ससुराल जाकर एक घंटे बाद घर पहुंचेगा. लेकिन कुछ समय बाद रवि के ससुराल में जान देने की घटना की जानकारी मिली. जिसके बाद वे जिला अस्पताल पहुंचीं.

मारपीटा का आरोप : पत्नी ज्योति के भाई ने आरोप लगाया कि रवि जाटव आए दिन उसकी बहन के साथ मारपीट करता था. घरेलू हिंसा से तंग आकर उसकी बहन एक बार ससुराल छोड़कर चली गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद रवि उसे लेने आया और परिजनों ने समझा कर ज्योति को उसके साथ भेज दिया. ज्योति के भाई ने कहा कि मारपीट और मानसिक प्रताड़ना के चलते ही ज्योति फिर से घर से निकल गई. उन्होंने बताया कि उनके परिवार के लोगों ने भी ज्योति को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा.

