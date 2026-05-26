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गोवर्धन की परिक्रमा लगाने गया था परिवार, सूने मकान से 30 तोला सोना लेकर फरार हुए बदमाश

गोवर्धन की परिक्रमा लगाने गए परिवार के मकान को बदमाशों ने बनाया निशाना. घटना से क्षेत्र में फैली सनसनी...

Alwar Theft Case
मकान को बदमाशों ने बनाया निशाना (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 26, 2026 at 1:29 PM IST

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अलवर: जिले के खेड़ली थाना क्षेत्र अंतर्गत कस्बे के वार्ड नंबर 7 कजोड़ी मोहल्ला में अज्ञात बदमाशों ने एक सूने मकान को निशाना बनाकर मौके से 30 तोले सोने के जेवरात पार कर बड़ी वारदात को अंजाम दिया. घटना के दौरान पीड़ित पक्ष का परिवार गोवर्धन परिक्रमा के लिए गया था. इसी के चलते देर रात के अंधेरे में अज्ञात बदमाश मकान में घुसे और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए. घटना की सूचना पीड़ित पक्ष को सुबह घर पहुंचने पर लगी, जब उन्होंने ताला टूटा देखा. इस पर उन्होंने खेड़ली थाना पुलिस को सूचना दी.

खेड़ली थाना के एसआई मुकेश कुमार ने बताया कि पीड़ित पक्ष से घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मौका मुआयना किया. उन्होंने बताया कि पीड़ित की ओर से शिकायत दी गई है, जिस पर अनुसंधान किया जा रहा है. आसपास के क्षेत्र में सीसीटीवी फुटेज देखकर अज्ञात बदमाशों की तलाश भी की जा रही है.

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वहीं, पीड़ित रवि टांक ने बताया कि सोमवार शाम करीब 7 बजे वह अपने परिवार के साथ गोवर्धन परिक्रमा के लिए गए हुए थे. मंगलवार सुबह जब घर लौटे तो घर के ताले टूटे हुए मिले और अंदर सामान बिखरा पड़ा था. रवि ने बताया कि अज्ञात बदमाश घर में घुसकर करीब 30 तोले से बने जेवरात चोरी कर ले गए. उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची. क्षेत्र में हुई चोरी की बड़ी घटना की सूचना मिलते ही आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए.

ताला तोड़ किए जेवरात पार : पीड़ित रवि ने बताया कि उनकी पत्नी का सारा जेवर घर पर ही बेड के पास एक अलमारी में रखा हुआ था. जिसमें सोने की 4 चेन, पेंडल, सोने के कड़े, चार चूड़ियां, 16 अंगूठी थी. सभी को बदमाश ताला तोड़कर अपने साथ लेकर फरार हो गए. फिलहाल, पुलिस मामले में अनुसंधान कर रही है.

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30 तोला सोना
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