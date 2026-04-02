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Alwar Crime : जमीन विवाद में फरसी-तलवार से हमला, 10 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा

हमला करने वालों को कोर्ट को बड़ी सजा ( ETV Bharat Alwar )