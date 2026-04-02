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Alwar Crime : जमीन विवाद में फरसी-तलवार से हमला, 10 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सुनाई बड़ी सजा

जमीन की रंजिश के चलते एक पक्ष का दूसरे पक्ष के लोगों पर जानलेवा हमला. न्यायालय ने सुनाई 10-10 साल की सजा.

Court on Alwar Crime
हमला करने वालों को कोर्ट को बड़ी सजा (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 2, 2026 at 6:42 PM IST

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अलवर: एडीजे कोर्ट नंबर 3 अलवर की न्यायाधीश ज्योति के सोनी ने खेत की जमीन की रंजिश के चलते एक पक्ष की ओर से फरसी व तलवार से हमला कर दूसरे पक्ष के लोगों को गंभीर रूप से घायल करने के एक दशक पुराने मामले में चार आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 साल के कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई है.

विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत कुमार यादव ने बताया कि पीड़ित रंगलाल ने जिले के प्रतापगढ़ थाने में प्रकरण दर्ज कराया कि 5 नवंबर 2015 की दोपहर करीब 3 बजे झिरी की ढाणी स्थित पेड़ियाला गांव में उनके चाचा लक्ष्मण व परिवार के लोग खेती का काम कर रहे थे. इस दौरान खेत की जमीन की रंजिश को लेकर दूसरे पक्ष के राजेश, कमलेश, किशोर, राकेश एवं उनके परिवार की महिलाएं हाथों में फरसी, तलवार, लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी सहित अन्य धारदार हथियार लेकर वहां आए और उनके परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया.

विशिष्ट लोक अभियोजक ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Alwar)

अजीत यादव ने बताया कि इस घटना में पीड़ित पक्ष के लोगों की नाक, हाथ, मुंह व शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं. उन्होंने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दूसरे पक्ष के लोगों को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि न्यायालय में प्रकरण में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाह व 27 दस्तावेजों को परीक्षित कराया गया.

पढ़ें : अलवर: अवैध हथियार निर्माण और सप्लाई मामला, तीन को 7-7 साल की सजा, बदमाशों ने पुलिस पर की थी फायरिंग

सुनवाई के बाद न्यायाधीश ज्योति के सोनी ने आरोपी पक्ष के राजेश, राकेश, कमलेश व किशोर को दोषी ठहराते हुए 10-10 साल के कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया.

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