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संदिग्ध आर्थिक गतिविधियों में लिप्त 4 आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से 33 लाख से ज्यादा राशि बरामद

मुखबिर से मिली सूचना पर थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया. जानिए पूरा मामला...

Alwar Crime
शहर कोतवाली अलवर (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 4, 2026 at 8:10 PM IST

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अलवर: शहर कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए संदिग्ध आर्थिक गतिविधियों में लिप्त चार आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 33 लाख रुपए से ज्यादा की राशि बरामद की. मुखबिर से मिली सूचना पर थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया. फिलहाल, इस प्रकरण में पुलिस ने अग्रिम कार्रवाई के लिए इनकम टैक्स को सूचना दी है.

प्रकरण में जानकारी देते हुए प्रशिक्षु आईपीएस कार्तिकेय वर्मा ने बताया कि मुखबिर के जरिए कोतवाली थाना पुलिस को सूचना मिली कि एक मकान में संदिग्ध आर्थिक गतिविधियां की जा रही है. जहां से बड़ी मात्रा में हवाले का पैसा मिल सकता है. सूचना पर थाना अधिकारी रमेश सैनी जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने बताया कि मौके पर एक मकान में किराए के कमरे में चार लोग मिले, जिनके पास दो बैग रखे थे. पुलिस को बैग की तलाशी के दौरान बड़ी मात्रा में राशि मिली. जिस पर पुलिस ने चारों व्यक्तियों से पूछताछ की, लेकिन कोई संतुष्ट की पूर्ण जवाब नहीं मिला.

प्रशिक्षु आईपीएस ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Alwar)

पढ़ें : नकली सोना : तीन ठग बूंदी से गिरफ्तार, 3 लाख से ज्यादा की राशि बरामद, जानिए चौंकाने वाला खुलासा

प्रशिक्षु आईपीएस कार्तिकेय वर्मा ने बताया कि मौके से बैग में 33 लाख 62 हजार 623 रुपए की राशि मिली. उन्होंने बताया कि संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं मिलने से उक्त राशि को सीज कर सभी को मौके से गिरफ्तार कर थाने लेकर पहुंचे. उन्होंने बताया कि इस प्रकरण पर अग्रिम कार्रवाई के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचना दी गई है. फिलहाल, प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है.

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