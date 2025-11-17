अलवर से फरीदाबाद ले जाकर कई बार किया दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा
नाबालिग से दुष्कर्म का मामला. कोर्ट ने कहा- ऐसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई जरूरी. जानिए पूरा घटनाक्रम...
Published : November 17, 2025 at 10:03 PM IST
अलवर: विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 4 ने नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी मान 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 47 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया.
विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 6 जुलाई 2024 को जिले के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 5 जुलाई की रात उनकी 15 वर्षीय बेटी को आरोपी देर रात घर से बहला-फुसलाकर फरीदाबाद ले गया था. वहां आरोपी ने कई बार नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता को दस्तयाब कर बयान दर्ज किए और मामले की विस्तृत जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया. इसके बाद पुलिस की ओर से न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया.
यादव ने बताया कि न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने 18 गवाहों के बयान और 30 दस्तावेज प्रस्तुत किए. सभी पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई. उन्होंने बताया कि न्यायाधीश हिंमाकनी गौड़ ने आदेश में उल्लेख किया कि पॉक्सो अधिनियम का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देना है. ऐसे मामलों में कठोर दंड समाज को चेतावनी देने के लिए आवश्यक है. विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि न्यायालय ने पीड़िता को 2 लाख रुपये प्रतिकर दिलवाने की भी अनुशंसा की.