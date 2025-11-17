ETV Bharat / state

अलवर से फरीदाबाद ले जाकर कई बार किया दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

अलवर: विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 4 ने नाबालिग से दुष्कर्म प्रकरण में अहम फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी मान 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी को 47 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया.

विशिष्ट लोक अभियोजक प्रशांत यादव ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 6 जुलाई 2024 को जिले के एक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 5 जुलाई की रात उनकी 15 वर्षीय बेटी को आरोपी देर रात घर से बहला-फुसलाकर फरीदाबाद ले गया था. वहां आरोपी ने कई बार नाबालिग के साथ जबरन दुष्कर्म किया. परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पीड़िता को दस्तयाब कर बयान दर्ज किए और मामले की विस्तृत जांच कर आरोपी को गिरफ्तार किया. इसके बाद पुलिस की ओर से न्यायालय में आरोप-पत्र दाखिल किया.