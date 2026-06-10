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Son Killed Father : नाबालिग बेटे ने धारदार हथियार से पिता का गला रेता, जांच में जुटी पुलिस

अलवर: शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत रामकृपाल नगर में मंगलवार देर रात एक नाबालिग ने अपने पिता की गला रेतकर हत्या कर दी. घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से शव व घटना में उपयोग किए गए धारदार हथियार को कब्जे में लिया. थाना पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

अरावली विहार थाना अधिकारी रामेश्वर लाल ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में जानकारी दी कि मंगलवार देर रात करीब 11:30 बजे थाने पर सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत रामकृपाल नगर के एक मकान में एक व्यक्ति की गला काटकर हत्या कर दी गई. इस सूचना पर जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी जुटाई. घटनास्थल पर एक कमरे में बेड पर व्यक्ति का शव मिला. वहीं, पास में ही खून से सने धारदार हथियार मिले. मृतक की पहचान रोहतास के रूप में हुई है, जिसके शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.