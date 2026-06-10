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Son Killed Father : नाबालिग बेटे ने धारदार हथियार से पिता का गला रेता, जांच में जुटी पुलिस

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतक गत चार दिनों से शराब के नशे में था. पुलिस ने नाबालिग बेटे को डिटेन कर लिया है...

अरावली विहार थाना
अरावली विहार थाना (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 10, 2026 at 1:30 PM IST

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Updated : June 10, 2026 at 2:53 PM IST

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अलवर: शहर के अरावली विहार थाना क्षेत्र अंतर्गत रामकृपाल नगर में मंगलवार देर रात एक नाबालिग ने अपने पिता की गला रेतकर हत्या कर दी. घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मौके से शव व घटना में उपयोग किए गए धारदार हथियार को कब्जे में लिया. थाना पुलिस ने शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया.

अरावली विहार थाना अधिकारी रामेश्वर लाल ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में जानकारी दी कि मंगलवार देर रात करीब 11:30 बजे थाने पर सूचना मिली कि थाना क्षेत्र अंतर्गत रामकृपाल नगर के एक मकान में एक व्यक्ति की गला काटकर हत्या कर दी गई. इस सूचना पर जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी जुटाई. घटनास्थल पर एक कमरे में बेड पर व्यक्ति का शव मिला. वहीं, पास में ही खून से सने धारदार हथियार मिले. मृतक की पहचान रोहतास के रूप में हुई है, जिसके शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया.

थाना अधिकारी रामेश्वर लाल ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Alwar)

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थाना अधिकारी रामेश्वर लाल ने बताया कि मृतक के परिजनों की ओर से रिपोर्ट दी गई है कि घटना से पहले मृतक का 17 वर्षीय नाबालिग बेटा घटनास्थल के पास देखा गया था. इस पर पुलिस ने नाबालिग बेटे को डिटेन कर पूछताछ शुरू की है. प्रारंभिक जांच में सामने आया कि मृतक गत चार दिनों से शराब के नशे में था. संभवतः घटना के दौरान दोनों में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई हो, जिसके बाद नाबालिग बेटे ने पिता की हत्या कर दी. मृतक रिक्शा चलाने का कार्य करता था. घटना के समय मृतक की पत्नी किसी समारोह में गई हुई थी. उन्होंने बताया कि प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है.

Last Updated : June 10, 2026 at 2:53 PM IST

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बेटे ने पिता की गला रेतकर की हत्या
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