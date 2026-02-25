ETV Bharat / state

बुजुर्ग को गिराकर थैला लिया, फिर उन्हीं की ज्वेलरी दुकान से किया लाखों का सामान पार

बुजुर्ग को गिराकर ज्वेलरी की दुकान में लूट ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर की एनईबी थाना क्षेत्र अंतर्गत मन्ना का रोड स्थित एक ज्वेलर की दुकान पर दो अज्ञात बदमाशों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया. बदमाशों ने पहले मंगलवार रात करीब 8 बजे बुजुर्ग व्यापारी से चोरी कर उनका थैला लिया. इसके बाद देर रात थैले में रखी चाबी से ज्वेलरी शॉप को खोल, उसमें से लाखों की चोरी कर फरार हो गए. घटना की सूचना देर रात स्थानीय लोगों को लगी. जिस पर ज्वेलरी मलिक को सूचना दी गई. वहीं, घटना की सूचना थाना पुलिस को दी गई, जिस पर पुलिस टीम भी मौके पर पहुंची. एनईबी थाने के एएसआई अजय कुमार ने बताया कि मंगलवार देर रात ज्वेलर्स की दुकान में चोरी की घटना की सूचना मिली, जिस पर जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि घटनास्थल के सीसीटीवी वीडियो चेक किए जा रहे हैं, जिससे बदमाशों का पता लगाया जा सके. पीड़ित दुकानदार ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Alwar)