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खौफनाक! गहरी नींद में थी पत्नी, पति ने कुल्हाड़ी से काट डाला

मालाखेड़ा पुलिस थाना ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत खेरली पिचनोत गांव के मीणा बास से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां घर में गहरी नींद में सो रही पत्नी पर पति ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी. घटना की सूचना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची. मालाखेड़ा थाना अधिकारी हरदयाल मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र में हुई घटना की सूचना पर मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लिया. सोमवार को मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है. उन्होंने बताया कि आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि मृतका के परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर अनुसंधान किया जा रहा है. पढ़ें : दोहिते ने नाना से मांगे 2 हजार रुपए, नहीं देने पर सिर पर पत्थर मार की हत्या