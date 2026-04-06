खौफनाक! गहरी नींद में थी पत्नी, पति ने कुल्हाड़ी से काट डाला
राजस्थान के अलवर से सनसनीखेज खबर. बकरियां चराकर घर आए पति ने पत्नी पर कुल्हाड़ी से किया वार. मौके पर हुई मौत. जानिए पूरा मामला...
Published : April 6, 2026 at 1:32 PM IST
अलवर: जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत खेरली पिचनोत गांव के मीणा बास से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां घर में गहरी नींद में सो रही पत्नी पर पति ने कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर उसकी हत्या कर दी. घटना की सूचना से पूरे गांव में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची.
मालाखेड़ा थाना अधिकारी हरदयाल मीणा ने बताया कि थाना क्षेत्र में हुई घटना की सूचना पर मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लिया. सोमवार को मृतका के शव का पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया गया है. उन्होंने बताया कि आरोपी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. उन्होंने बताया कि मृतका के परिजनों की ओर से दी गई रिपोर्ट पर अनुसंधान किया जा रहा है.
पढ़ें : दोहिते ने नाना से मांगे 2 हजार रुपए, नहीं देने पर सिर पर पत्थर मार की हत्या
बकरियां चरा कर आया, किए ताबड़तोड़ वार : थाना अधिकारी हरदयाल ने बताया कि आरोपी कालूराम रविवार को गांव में बकरियां चरा कर घर पर लौटा. इस दौरान घर पर उसकी पत्नी पुनी देवी चारपाई पर सो रही थी. इसके बाद आरोपी ने घर में रखी कुल्हाड़ी से महिला के गले व पैरों पर ताबड़तोड़ वार कर दिए. जिससे उसकी मौके पर हो मौत हो गई. गांव को लोगों ने बताया कि मृतका का स्वभाव सरल और शांत था. वह सबके साथ अच्छे से बात करती थी.
पढ़ें : सिंघाना हत्याकांड मामला : अल्टीमेटम के बाद भी पुलिस के हाथ खाली, गुस्साए लोगों ने किया हाईवे जाम
घटना के दौरान घर पर नहीं था बेटा : थानाधिकारी ने बताया कि मृतका का एक बेटा है, जो कि घटना के समय घर पर मौजूद नहीं था. उन्होंने बताया कि मृतका का बेटा शेरू मजदूरी कर घर खर्च में हाथ बंटाता था. घटना की सूचना लगने पर वह घर पहुंचा.