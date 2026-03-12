ETV Bharat / state

रास्ते का विवाद खूनी संघर्ष ने बदला, चचेरे भाइयों की हाथापाई में एक की मौत, जानिए पूरा मामला...

अलवर: जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बरवाड़ा की ढाणी में पुराने रास्ते को लेकर लंबे समय से चल रहे पारिवारिक विवाद ने गुरुवार को खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. इस घटना में एक ही परिवार के दो पक्ष आपस में भिड़ गए. इस दौरान एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई, जिससे एक युवक की गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, कुछ लोग घायल हो गए. घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी ली. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि गुरुवार को गोविंदगढ़ थाना के बरवाड़ा की ढाणी में दोनों पक्षों में जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद था. पूर्व में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को पाबंद भी कराया था. विवाद के चलते गुरुवार को दोनों पक्ष एक बार फिर आमने-सामने हो गए, जिसमें फायरिंग की घटना हो गई. इस घटना में युवक सतनाम के सीने में गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पुलिस ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Alwar)