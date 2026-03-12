ETV Bharat / state

रास्ते का विवाद खूनी संघर्ष ने बदला, चचेरे भाइयों की हाथापाई में एक की मौत, जानिए पूरा मामला...

दो पक्षों में जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद था. फायरिंग से युवक की गई जान. लकड़ियां रखने से उपजा था विवाद...

Crime in Alwar
पुराना रास्ते का विवाद खूनी संघर्ष ने बदला... (ETV Bharat Alwar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 12, 2026 at 9:40 PM IST

3 Min Read
अलवर: जिले के गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बरवाड़ा की ढाणी में पुराने रास्ते को लेकर लंबे समय से चल रहे पारिवारिक विवाद ने गुरुवार को खूनी संघर्ष का रूप ले लिया. इस घटना में एक ही परिवार के दो पक्ष आपस में भिड़ गए. इस दौरान एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई, जिससे एक युवक की गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वहीं, कुछ लोग घायल हो गए. घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई. घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी ली.

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि गुरुवार को गोविंदगढ़ थाना के बरवाड़ा की ढाणी में दोनों पक्षों में जमीन को लेकर पारिवारिक विवाद था. पूर्व में दोनों पक्षों ने एक दूसरे को पाबंद भी कराया था. विवाद के चलते गुरुवार को दोनों पक्ष एक बार फिर आमने-सामने हो गए, जिसमें फायरिंग की घटना हो गई. इस घटना में युवक सतनाम के सीने में गोली लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पुलिस ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Alwar)

उन्होंने बताया फायरिंग देसी कट्टे से की गई थी, जिसे पुलिस ने बरामद किया है. उन्होंने बताया कि इस घटना में एक युवक आंख के पास चोट लगी है, जिसे इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. कांबले ने बताया कि मृतक पक्ष के लोगों ने पुलिस थाने में शिकायत दी है, जिस पर अनुसंधान किया जा रहा है.

वहीं, परिजनों ने बताया कि दोनों पक्षों में पहले भी रास्ते को लेकर विवाद था, जिसके चलते दोनों पक्षों ने पूर्व में कई बार थाने में शिकायत दी. इसके बाद भी कई बार झगड़े की घटनाएं हो चुकी हैं. परिजनों ने बताया कि आरोपियों ने फायरिंग से पहले घर पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़ दिए. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि इस प्रकरण में आरोपी पक्ष के एक व्यक्ति के आंख में चोट लगने के कारण डिटेन कर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

दीवार के सहारे लड़कियां रखने से उपजा विवाद : परिजन जोगा सिंह ने बताया कि बरवाड़ा का बास गांव में सतनाम की बहन ने आरोपी पक्ष के घर की दीवार से सटाकर लकड़ियां रख दी. इससे यह विवाद उपजा, जो देखते-देखते खूनी संघर्ष में बदल गया. उन्होंने बताया कि आरोपी पक्ष ने लाठी-डंडे से हमला कर फायरिंग की थी, जिसमें सतनाम को गोली लगने से उसकी मौत हो गई.

YOUTH SHOT DEAD
OLD RIVALRY
चचेरे भाइयों की हाथापाई
लकड़ियां रखने से उपजा था विवाद
ALWAR CRIME

