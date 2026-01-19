ऑनलाइन कमाई का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, सामने आई चौंकाने वाली कहानी
फर्जी वेबसाइट पर गेम खिलाने के नाम पर रुपए डलवाकर ठगी करने वाले गिरोह दो आरोपी गिरफ्तार. 9 माह में करीब डेढ़ करोड़ का ट्रांजेक्शन...
Published : January 19, 2026 at 9:09 PM IST
अलवर: लोगों को ऑनलाइन कमाई का झांसा देकर उनसे फर्जी वेबसाइट पर ऑनलाइन सट्टा और गेम खिलाने के नाम पर ऑनलाइन राशि डलवाकर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी ठगी से मिली राशि को अलग-अलग बैंक खातों से जुड़े यूपीआई में डलवाकर वैध बनाने के लिए जीएसटी युक्त खातों में ट्रांसफर करते थे. इससे आरोपियों द्वारा बनाई गई वेबसाइट पर हर दिन सट्टा से बड़ी राशि एकत्रित होती, जिसे किराए पर लिए अलग-अलग बैंक खातों में राशि डलवाते और बदले में खाता धारका को कमीशन देते थे.
आरोपियों की ओर से 8-9 माह में ही इस वेबसाइट पर करीब 1.5 करोड़ रुपयों का ट्रांजेक्शन होना पाया गया है. पुलिस इस संबंध में मामला दर्ज कर अनुसंधान कर रही है, जिसमें बड़ी राशि की ठगी के राज खुलने की आशंका है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 लग्जरी गाड़ी, 3 मोबाइल व 1 एटीएम कार्ड बरामद किया है.
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि गत 18 जनवरी को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जिले के प्रतापगढ़ स्थित बंधेवाला बालाजी मंदिर के पास कुछ लोग ऑनलाइन अवैध सट्टे का काम करते हैं. इस पर पुलिस टीम ने दबिश देकर अखलेश मीणा निवासी बाछडी थाना थानागाजी जिला अलवर व शंकरलाल यादव निवासी छापडा खुर्द थाना शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण को गिरफ्तार किया. ये आरोपी लोगों को ऑनलाइन कमाई का झांसा देकर उनसे स्वयं की ओर से बनाई गई फर्जी वेबसाइट पर ऑनलाइन सट्टा और गेम खिलाने के नाम पर ऑनलाइन राशि डलवाकर ठगी की घटना को अंजाम देते थे.
खाता धारकों को देते थे कमीशन : एएसपी कांबले ने बताया कि अनुसंधान के दौरान आरोपियों ने बताया कि किराए पर बैंक खातों के बदले में खाता धारकों को कमीशन देते थे. उन्होंने बताया कि आरोपियों की ओर से बनाई गई वेबसाइट पर सट्टा खेलने से पहले उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता था, जिसके लिए आधार कार्ड एवं उससे लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर उसका वेरिफिकेशन किया जाता था.
जिससे कोई भी गलत व्यक्ति वेबसाइट का एक्सेस प्राप्त नहीं कर सके. केवल रजिस्टर्ड व्यक्ति ही अन्य लोगों को सट्टा लगाने के लिए रेफरल लिंक भेज सकता था. उन्होंने बताया कि किसी व्यक्ति के रेफरल लिंक के आधार पर जुड़ा व्यक्ति जब भी इस वेबसाइट पर कोई धनराशि जीतता था तो उसका पांच प्रतिशत कमीशन लेते थे. वहीं, लिंक को आगे रेफर करने वाले व्यक्ति को भी 2 प्रतिशत कमीशन की राशि देते थे.
सट्टे में बड़ी राशि जीतने पर नहीं देते थे राशि : एएसपी कांबले ने बताया कि आरोपियों की गैंग एक चेन सिस्टम की तरह काम करती थी. उन्होंने बताया कि जब भी कोई व्यक्ति सट्टे में बड़ी राशि जीतता तो उसे जीती हुई राशि नहीं दी जाती थी और बेवसाइट के एडमिन की जानकारी के अभाव में वह व्यक्ति अपने पैसे वापस नहीं ले पाता. कारण था कि सट्टे में राशि जीतने वाले व्यक्ति को फर्जी बेबसाइट के बारे में जानकारी नहीं होती कि यह सट्टा कौन खिला रहा है.
उन्होंने बताया कि अनुसंधान में आरोपियों ने बताया कि ऑनलाइन सट्टे से प्रतिदिन बड़ी मात्रा में राशि का ट्रांजेक्शन होता था. उन्होंने बताया कि आरोपियों ने करीब 8-9 माह में ही इस वेबसाइट पर करीब 1.5 करोड़ की राशि का ट्रांजेक्शन किया. अनुसंधान में पता चला कि जब्त वाहन का भी ठगी की राशि से खरीदना पाया गया. उन्होंने बताया कि ठगी की घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है.