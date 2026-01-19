ETV Bharat / state

ऑनलाइन कमाई का झांसा देकर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, सामने आई चौंकाने वाली कहानी

ऑनलाइन कमाई का झांसा देकर ठगी, दो गिरफ्तार... ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: लोगों को ऑनलाइन कमाई का झांसा देकर उनसे फर्जी वेबसाइट पर ऑनलाइन सट्टा और गेम खिलाने के नाम पर ऑनलाइन राशि डलवाकर ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये आरोपी ठगी से मिली राशि को अलग-अलग बैंक खातों से जुड़े यूपीआई में डलवाकर वैध बनाने के लिए जीएसटी युक्त खातों में ट्रांसफर करते थे. इससे आरोपियों द्वारा बनाई गई वेबसाइट पर हर दिन सट्टा से बड़ी राशि एकत्रित होती, जिसे किराए पर लिए अलग-अलग बैंक खातों में राशि डलवाते और बदले में खाता धारका को कमीशन देते थे. आरोपियों की ओर से 8-9 माह में ही इस वेबसाइट पर करीब 1.5 करोड़ रुपयों का ट्रांजेक्शन होना पाया गया है. पुलिस इस संबंध में मामला दर्ज कर अनुसंधान कर रही है, जिसमें बड़ी राशि की ठगी के राज खुलने की आशंका है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 लग्जरी गाड़ी, 3 मोबाइल व 1 एटीएम कार्ड बरामद किया है. एडिशनल एसपी ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Alwar) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शरण कांबले ने बताया कि गत 18 जनवरी को पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि जिले के प्रतापगढ़ स्थित बंधेवाला बालाजी मंदिर के पास कुछ लोग ऑनलाइन अवैध सट्टे का काम करते हैं. इस पर पुलिस टीम ने दबिश देकर अखलेश मीणा निवासी बाछडी थाना थानागाजी जिला अलवर व शंकरलाल यादव निवासी छापडा खुर्द थाना शाहपुरा जिला जयपुर ग्रामीण को गिरफ्तार किया. ये आरोपी लोगों को ऑनलाइन कमाई का झांसा देकर उनसे स्वयं की ओर से बनाई गई फर्जी वेबसाइट पर ऑनलाइन सट्टा और गेम खिलाने के नाम पर ऑनलाइन राशि डलवाकर ठगी की घटना को अंजाम देते थे.