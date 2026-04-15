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कहासुनी से शुरू हुआ विवाद फायरिंग में बदला, घायल होने का आरोप

डीग जिले के एसपी शरण कांबले ने बताया कि पहाड़ी थाना क्षेत्र के गांव सहालपुर में दो पक्षों में खूनी संघर्ष को लेकर फायरिंग होने की सूचना मिली थी. इस पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी जुटाई. उन्होंने बताया कि प्राथमिक जांच के अनुसार हवा में गोली चलने की बात सामने आई है. घटना के संबंध में पीड़ित पक्षों की ओर से जानकारी ली जा रही है.

अलवर: डीग जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र के गांव साहलपुर में बुधवार को एक परिवार के दो पक्षों में पुराने विवाद को लेकर शुरू हुई कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई. इस घटना में आधा दर्शन से ज्यादा लोग घायल हो गए. वहीं, पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि फायरिंग में उनके एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी, जिसका उपचार अलवर के जिला अस्पताल में किया जा रहा है. घटना की सूचना थाना पुलिस के दी गई, जिसपर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर जानकारी जुटाई.

उन्होंने बताया कि फिलहाल गोली लगने से कोई किसी व्यक्ति के घायल होने की सूचना नहीं है. उन्होंने बताया कि घटना में कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज अलवर व भरतपुर अस्पताल में जारी है. शिकायत के आधार पर मामले में अनुसंधान किया जाएगा. वहीं, घटना में घायल हुए पीड़ित अहमद ने बताया कि उनके घर के पास ही उनके ताऊ का परिवार रहता है.

व्यक्ति के पैर में गोली लगी... (ETV Bharat Alwar)

कुछ दिन पूर्व ही दोनों पक्षों में कहासुनी हुई थी, जिसके बाद बुधवार सुबह उनके घर की बहु गोबर थेपने गई थी. वापस आते समय दूसरे पक्ष के लोगों ने उससे कहासुनी की. यह मामला बढ़ गया, जिससे दूसरे पक्ष के लोगों ने उनके परिवार पर हमला कर दिया. अहमद ने बताया कि इस घटना में दूसरे पक्ष के एक युवक ने फायरिंग की, जिसमें उसके पैर में गोली लग गई. इसके बाद उन्हें उपचार के लिए अलवर लेकर आया गया.

कहासुनी से शुरू हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदला : डीग जिले के साहलपुर में हुई घटना में में विवाद कहासुनी से शुरू हुआ था, जो कि कुछ देर में ही खूनी संघर्ष में बदल गया. जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. वहीं, घटना में एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई. इस घटना में दोनों पक्षों के 7 से ज्यादा लोग घायल हो गए.