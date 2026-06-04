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लाठी-डंडों से हमला, एक व्यक्ति की हुई थी मौत...अब कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत कुमार यादव ने बताया कि परिवादी हासम ने सदर थाने ने 2023 में प्रकरण दर्ज कराया कि घटना के दौरान शरीफ, अरबाज, उमेर, समीना व अमीना खेत से चारा लेने ट्रैक्टर में गए थे. इसी दौरान रास्ते में दूसरे पक्ष के आश मोहम्मद, वकीला व ईसे खां सहित कुछ लोगों ने रास्ते में ट्रैक्टर को रोककर उन पर लाठी, डंडों, कुल्हाड़ी, सरियों से हमला कर दिया.

अलवर: एडीजे कोर्ट संख्या 3 की न्यायाधीश ज्योति के. सोनी ने गुरुवार को करीब 3 साल पुराने मामले में 3 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही न्यायालय ने आरोपियों पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया.

इस घटना में सभी लोग गंभीर घायल हो गए. विशिष्ट लोक अभियोजक यादव ने बताया कि घटना में गंभीर घायल शरीफ को उपचार के लिए अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि परिवादी के प्रकरण पर अनुसंधान करते हुए थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया.

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इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण, गवाहों के बयान व मेडिकल, फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाकर न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया. विशिष्ट लोक अभियोजक अजीत यादव ने बताया कि प्रकरण पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 21 गवाह व 40 दस्तावेज को परीक्षित कराया गया. जिसके बाद न्यायालय ने तीन आरोपियों को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही तीनों आरोपियों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया. विशिष्ट लोक अभियोजक ने बताया कि न्यायालय ने मृतक शरीफ के वारिसों को प्रतिकार योजना के तहत सहायता दिलाने के लिए भी अनुशंसा की है.