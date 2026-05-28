ATM संचालक से मारपीट : कैश लोड कर रहा था पीड़ित, जानलेवा हमले में गंभीर घायल
प्राइवेट एटीएम संचालक को लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से हमला कर बदमाशों ने गंभीर घायल कर दिया. जानिए पूरा मामला...
Published : May 28, 2026 at 8:49 PM IST
अलवर: जिले के टहला थाना क्षेत्र अंतर्गत सकट नारायणपुर में एक प्राइवेट एटीएम में कैश लोड कर रहे संचालक से कुछ बदमाशों ने मारपीट कर दी. घटना के दौरान लग्जरी गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने युवक पर लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर घायल कर दिया. घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पीड़ित पक्ष की ओर से घटना के संबंध में टहला थाना में प्रकरण दर्ज कराया गया है.
पीड़ित कुलदीप गुर्जर की ओर से टहला थाने में पर्चा बयान के जरिए प्रकरण दर्ज कराया गया कि वह करीब 3 महीने से नारायणपुर स्टैंड पर प्राइवेट कंपनी का एटीएम संचालित कर रहा है. बुधवार को वह अपने गांव से नारायणपुर स्टैंड पर आया. एटीएम पर आकर संचालक कुलदीप एटीएम में कैश लोड कर रहा था. इसी दौरान काले रंग की लग्जरी गाड़ी में करीब 7 से 8 लोग आए और एटीएम का गेट खोल अंदर घुस गए और कुलदीप के साथ मारपीट कर दी. पीड़ित की ओर से दी गई शिकायत में रामवीर गुर्जर, लक्की गुर्जर व मनीष गुर्जर सहित अन्य चार लोगों के नाम दिए गए हैं.
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कुलदीप गुर्जर ने बताया कि घटना के दौरान उन्होंने एटीएम में कैश लोड करने के लिए रुपए निकाल रखे थे. उन्होंने बताया कि मारपीट के दौरान उनके गले में सोने की चेन थी, वह भी गायब है. पीड़ित ने शिकायत में बताया कि आसपास के लोगों के आने के बाद बदमाश काले रंग की गाड़ी में बैठकर फरार हो गए. वहीं, इस जानलेवा हमले में पीड़ित कुलदीप को गंभीर चोट लगी है, जिसे उपचार के लिए टहला अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जयपुर रेफर किया गया.
घटना के संबंध में टहला थाना अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि पीड़ित के पर्चा बयान के जरिए शिकायत दर्ज की गई है. जिसका अनुसंधान थाने के सहायक उप निरीक्षक राजेंद्र कुमार द्वारा किया जा रहा है.