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ATM संचालक से मारपीट : कैश लोड कर रहा था पीड़ित, जानलेवा हमले में गंभीर घायल

अलवर: जिले के टहला थाना क्षेत्र अंतर्गत सकट नारायणपुर में एक प्राइवेट एटीएम में कैश लोड कर रहे संचालक से कुछ बदमाशों ने मारपीट कर दी. घटना के दौरान लग्जरी गाड़ी में सवार होकर आए बदमाशों ने युवक पर लाठी-डंडों व धारदार हथियारों से हमला कर गंभीर घायल कर दिया. घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. पीड़ित पक्ष की ओर से घटना के संबंध में टहला थाना में प्रकरण दर्ज कराया गया है.

पीड़ित कुलदीप गुर्जर की ओर से टहला थाने में पर्चा बयान के जरिए प्रकरण दर्ज कराया गया कि वह करीब 3 महीने से नारायणपुर स्टैंड पर प्राइवेट कंपनी का एटीएम संचालित कर रहा है. बुधवार को वह अपने गांव से नारायणपुर स्टैंड पर आया. एटीएम पर आकर संचालक कुलदीप एटीएम में कैश लोड कर रहा था. इसी दौरान काले रंग की लग्जरी गाड़ी में करीब 7 से 8 लोग आए और एटीएम का गेट खोल अंदर घुस गए और कुलदीप के साथ मारपीट कर दी. पीड़ित की ओर से दी गई शिकायत में रामवीर गुर्जर, लक्की गुर्जर व मनीष गुर्जर सहित अन्य चार लोगों के नाम दिए गए हैं.

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