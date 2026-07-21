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Alwar Crime : पीड़ित का आरोप- 25 तोला सोना व एक किलो चांदी ले गए बदमाश, ऐसे चला पता

कोतवाली थाना अलवर ( ETV Bharat File Photo )

अलवर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपाल टॉकीज के पास करीब डेढ़ साल से बंद पड़े एक मकान में चोरी की बड़ी वारदात का मामला सामने आया. पीड़ित पक्ष को घटना की जानकारी तब लगी, जब उन्होंने घर के सामने से निकलते हुए चैनल गेट टूटे हुए देखा. इस पर पीड़ित मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना 112 पर पुलिस कंट्रोल रूम को दी. जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी जुटाई. कोतवाली थाना अधिकारी दिनेश चंद मीणा ने बताया कि पीड़ित रोहित कुमार की ओर से घर में चोरी की घटना की कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा. उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि पीड़ित की ओर से थाने में शिकायत दी गई है, जिस पर अनुसंधान किया जा रहा है. इसके लिए आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया जा रहे हैं, जिससे कि आरोपियों की पहचान की जा सके. पढ़ें : मंदिर से चोरी के आरोप में पुजारी से मारपीट, पुजारी ने एससी–एसटी एक्ट की धाराओं में दर्ज करवाया मामला