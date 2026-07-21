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Alwar Crime : पीड़ित का आरोप- 25 तोला सोना व एक किलो चांदी ले गए बदमाश, ऐसे चला पता

डेढ़ साल से बंद पड़े मकान पर बदमाशों ने बोला धावा. टूटे गेट देखने से चला घटना का पता. जानिए पूरा मामला...

Alwar Police Station
कोतवाली थाना अलवर (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 21, 2026 at 5:22 PM IST

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अलवर: शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपाल टॉकीज के पास करीब डेढ़ साल से बंद पड़े एक मकान में चोरी की बड़ी वारदात का मामला सामने आया. पीड़ित पक्ष को घटना की जानकारी तब लगी, जब उन्होंने घर के सामने से निकलते हुए चैनल गेट टूटे हुए देखा. इस पर पीड़ित मौके पर पहुंचे और घटना की सूचना 112 पर पुलिस कंट्रोल रूम को दी. जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना के बारे में जानकारी जुटाई.

कोतवाली थाना अधिकारी दिनेश चंद मीणा ने बताया कि पीड़ित रोहित कुमार की ओर से घर में चोरी की घटना की कोतवाली पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचा. उन्होंने बताया कि मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों ने घटनास्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि पीड़ित की ओर से थाने में शिकायत दी गई है, जिस पर अनुसंधान किया जा रहा है. इसके लिए आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी चेक किया जा रहे हैं, जिससे कि आरोपियों की पहचान की जा सके.

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वहीं, पीड़ित रोहित कुमार व्यास ने बताया कि वह अपने परिवार के साथ शिवाजी पार्क कॉलोनी में रहते है. मंगलवार को वह अपनी पत्नी के साथ किसी काम से बाजार की ओर आए. घर लौटते समय उन्होंने गोपाल टॉकीज स्थित अपने पुश्तैनी घर के दरवाजे टूटे हुए देखा. शक होने पर वह घर के अंदर जाने लगे, तो उन्होंने देखा कि अंदर कमरों में अलमारी के ताले टूटे हुए हैं. वहीं, सामान भी बिखरा पड़ा है.

पीड़ित व्यास ने बताया कि जिस घर में चोरी हुई है, यह उनका पुस्तैनी मकान है, जिसमें करीब 25 तोला सोना व एक किलो चांदी रखी हुई थी. अज्ञात बदमाशों ने उनके जेवरातों पर हाथ साफ कर लिया. उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले तक इस मकान में उनकी दो बहनें रहती थीं. करीब डेढ़ साल से यह मकान बंद पड़ा था, लेकिन पुश्तैनी जेवरात व अन्य सामान इसी घर में था. उन्होंने बताया कि वह हर 15 से 20 दिन में इस घर में चक्कर लगाते थे. उन्होंने बताया कि घटना के संबंध में कोतवाली थाना पुलिस को शिकायत दी है.

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