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​अलवर में 3 साल के मासूम पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला, गंभीर हालत में जयपुर रेफर

घटना की सूचना पर थाना पुलिस चिकित्सालय पहुंची. घटना के संबंध में परिजनों की ओर से टहला थाने में मामला दर्ज कराया गया है. थानाधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस की एक विशेष टीम मामले की कड़ाई से जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है.

अलवर : जिले के टहला थाना क्षेत्र अंतर्गत आसन घाटड़ा गांव से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. यहां महज 3 साल के एक मासूम बच्चे पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला किया गया है. इस खौफनाक वारदात के बाद से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है. लहूलुहान हालत में बच्चे को तुरंत टहला अस्पताल ले जाया गया, जहां अत्यधिक खून बहने के कारण डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में जयपुर रेफर कर दिया है.

पीड़ित मासूम के परिजन दिलखुश स्वामी ने प्रकरण दर्ज कराया की घटना के समय वह घर पर मौजूद थे. इस दौरान घर के बाहर से चिल्लाने की आवाज आई, इस पर उन्होंने बाहर निकाल कर देखा, तो उनके छोटे भाई के बच्चे को पड़ोस में रहने वाली बबीता और मंजू देवी घर के बाहर लाकर पटक रही थीं. शिकायत में दिलखुश ने बताया कि जब मासूम को संभाला, तो उसके सिर, मुंह, नाक, गाल सहित अन्य जगहों पर धारदार हथियार से वार कर काटने के निशान मिले. उन्होंने बताया कि मासूम बच्चे के शरीर व सिर के पीछे से खून बह रहा था. साथ ही गला दबाने के निशान भी मिले. शिकायतकर्ता ने बताया कि इस घटना में मासूम के शरीर से खून बह रहा था, जिससे उसके कपड़े भी खून में सन गए.

परिवादी दिलखुश स्वामी ने बताया कि गंभीर घायल अवस्था में मासूम को उपचार के लिए टहला अस्पताल लेकर पहुंचे। इसके बाद चिकित्सकों ने लवली का प्राथमिक उपचार कर गंभीर हालत देखते हुए उसे जयपुर के लिए रेफर कर दिया. शिकायतकर्ता दिलखुश स्वामी ने बबीता व मंजू पर आरोप लगाया कि उन्होंने बच्चे को ले जाकर जान से खत्म करने की नीयत से धारधार हथियार से मारपीट की.

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