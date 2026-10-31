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अलवर सेंट्रल जेल की दीवार के पास मोजों में मिले मोबाइल और तंबाकू, केस दर्ज

केंद्रीय कारागृह, अलवर ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिले के केंद्रीय कारागृह में एक बार फिर और प्रतिबंधित वस्तुएं मिलने का मामला सामने आया है. जेल कर्मियों को वार्ड नंबर 8 और 9 के निरीक्षण के दौरान मुख्य दीवार के पास दक्षिण दिशा में काले रंग की दो सॉक्स पड़ी मिलीं. जांच करने पर उनमें प्रतिबंधित सामग्री बरामद हुई. कारागृह विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई पूरी कर कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कराया है. फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है कि प्रतिबंधित वस्तुएं जेल के अंदर कैसे पहुंचीं?.