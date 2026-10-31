अलवर सेंट्रल जेल की दीवार के पास मोजों में मिले मोबाइल और तंबाकू, केस दर्ज
कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया-शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर एएसआई रघुवीर सिंह यादव को जांच सौंपी है.
Published : October 31, 2026 at 2:02 PM IST|
Updated : October 31, 2026 at 3:42 PM IST
अलवर: जिले के केंद्रीय कारागृह में एक बार फिर और प्रतिबंधित वस्तुएं मिलने का मामला सामने आया है. जेल कर्मियों को वार्ड नंबर 8 और 9 के निरीक्षण के दौरान मुख्य दीवार के पास दक्षिण दिशा में काले रंग की दो सॉक्स पड़ी मिलीं. जांच करने पर उनमें प्रतिबंधित सामग्री बरामद हुई. कारागृह विभाग ने नियमानुसार कार्रवाई पूरी कर कोतवाली थाने में प्रकरण दर्ज कराया है. फिलहाल कोतवाली थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है कि प्रतिबंधित वस्तुएं जेल के अंदर कैसे पहुंचीं?.
जेल की दीवार पर फेंकी प्रतिबंधित सामग्री: कोतवाली थाना प्रभारी दिनेश मीणा ने बताया- जेल विभाग की ओर से कोतवाली थाने में जेल में प्रतिबंधित सामग्री मिलने का प्रकरण दर्ज कराया गया है. शिकायत में बताया गया कि गत 29 अक्टूबर शाम करीब 7.30 बजे जेल की काठ की गुमटी पर तैनात कांस्टेबल हंसराज ने वॉकी-टॉकी के जरिए विभाग के अधिकारियों को सूचना दी कि जेल की मुख्य दीवार के पास दो अज्ञात व्यक्ति संदिग्ध वस्तु फेंककर गए हैं. इस सूचना पर जेल प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और मौके पर तलाशी करवाई. थाना अधिकारी मीणा ने बताया कि तलाशी के दौरान जेल के वार्ड नंबर 8 और 9 की मुख्य दीवार के पास दक्षिण दिशा में काले रंग की दो जुराबों में संदिग्ध सामग्री मिली.
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जुराबों में छिपाकर फेंके तंबाकू, बीड़ी और 3 मोबाइल: कोतवाली थाना प्रभारी दिनेश मीणा ने बताया कि जेल प्रशासन के अधिकारियों की देखरेख में जुराबों को खोलने पर उनमें कुबेर तंबाकू के 32 पाउच, 502 पताका बीड़ी के 25 बंडल, एक एंड्रॉयड मोबाइल, दो कीपैड मोबाइल और दो सफेद डाटा केबल बरामद हुईं. जेल प्रशासन ने इस पूरी कार्रवाई की वीडियोग्राफी करवाकर सामग्री को दो अलग-अलग पैकेटों में सील किया. इसके बाद विभाग की ओर से कोतवाली थाने में शिकायत दी गई.
मामला दर्ज कर एएसआई को सौंपी जांच, पहले भी हो चुकी हैं ऐसी घटनाएं: दिनेश मीणा ने बताया कि जेल प्रशासन की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर एएसआई रघुवीर सिंह यादव को जांच सौंपी है. उन्होंने बताया कि पूर्व में भी इस तरह की घटनाओं के संबंध में कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज हुई है, जिनमें आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
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