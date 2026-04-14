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चलती कार बनी आग का गोला, चालक का मुंह व शरीर झुलसा

चलती कार में अचानक लगी आग. चालक ने कार की खिड़की से कूदकर बचाई जान. कार जलकर हुई राख.

Alwar Car Fire
चलती कार में अचानक लगी आग (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 14, 2026 at 3:53 PM IST

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अलवर: जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजगढ़-माचाड़ी सड़क मार्ग के बीच मंगलवार दोपहर को एक चौपहिया वाहन में आग लग गई. इस घटना में कार चालक झुलस गया. कार चालक ने खिड़की से कूदकर जान बचाई. इसके बाद घटनास्थल पर आने-जाने वाले लोग रुक गए, जिससे मौके पर लोगों की भीड़ लग गई. वहीं, लोगों ने घायल हालत में कार चालक को राजगढ़ अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया. घटना में कार जलकर राख हो गई.

इस घटना में झुलसे कार चालक सत्यनारायण मीणा ने बताया कि मंगलवार दोपहर में रेणी क्षेत्र के बहादुरपुर गांव से अपनी गाड़ी से राजगढ़ की ओर जा रहा था. इसी दौरान चलती कार के डैशबोर्ड से अचानक ही धुंआ निकालने लगा और आग लग गई. जिससे उनका मुंह, हाथ व शरीर का हिस्सा झुलस गया. कार चालक सत्यनारायण ने बताया कि आग ने अचानक विकराल रूप ले लिया, जिससे बचने के लिए उन्होंने खिड़की से कूद कर अपनी जान बचाई.

पढ़ें : पलभर में आग का गोला बनी गाड़ी, चालक जिंदा जला

उन्होंने बताया कि घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई. वहीं, सूचना पर अग्निशमन वाहन को मौके पर बुलाया गया. इसके बाद अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया. वाहन चालक मीणा ने बताया इस घटना में वाहन जलकर राख हो गया.

अस्पताल में चल रहा उपचार : कार में आग लगने के हादसे में झुलसे कार चालक सत्यनारायण मीणा को स्थानीय लोगों की मदद से राजगढ़ चिकित्सालय लेकर जाया गया, जहां उनका उपचार किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि वह किसी काम से अपने गांव से राजगढ़ की ओर जा रहे थे, तभी अचानक से यह घटना घटी. स्थानीय लोगों ने बताया कि कर चालक ने धुंआ उठने के बाद कार को एक तरफ लिया, इसके बाद बाहर कूदे. यदि चालक कार को एक तरफ नहीं लेता तो बड़ा हादसा हो सकता था. कार चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होने से टल गया.

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CAR SUDDENLY CATCHES FIRE
DRIVER JUMPS FROM WINDOW
SAVED HIS LIFE BUT BODY BURNT
ALWAR CAR FIRE

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