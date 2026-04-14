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चलती कार बनी आग का गोला, चालक का मुंह व शरीर झुलसा

चलती कार में अचानक लगी आग ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिले के राजगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत राजगढ़-माचाड़ी सड़क मार्ग के बीच मंगलवार दोपहर को एक चौपहिया वाहन में आग लग गई. इस घटना में कार चालक झुलस गया. कार चालक ने खिड़की से कूदकर जान बचाई. इसके बाद घटनास्थल पर आने-जाने वाले लोग रुक गए, जिससे मौके पर लोगों की भीड़ लग गई. वहीं, लोगों ने घायल हालत में कार चालक को राजगढ़ अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया. घटना में कार जलकर राख हो गई. इस घटना में झुलसे कार चालक सत्यनारायण मीणा ने बताया कि मंगलवार दोपहर में रेणी क्षेत्र के बहादुरपुर गांव से अपनी गाड़ी से राजगढ़ की ओर जा रहा था. इसी दौरान चलती कार के डैशबोर्ड से अचानक ही धुंआ निकालने लगा और आग लग गई. जिससे उनका मुंह, हाथ व शरीर का हिस्सा झुलस गया. कार चालक सत्यनारायण ने बताया कि आग ने अचानक विकराल रूप ले लिया, जिससे बचने के लिए उन्होंने खिड़की से कूद कर अपनी जान बचाई. पढ़ें : पलभर में आग का गोला बनी गाड़ी, चालक जिंदा जला