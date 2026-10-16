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हॉस्टल की किताबों से करणी मां के दरबार तक, जानें दो भाइयों ने 18 साल बाद क्यों निभाया वादा

दंडौती यात्रा करते दोनों भाई ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: कभी अलवर शहर के मध्य स्थित जाट हॉस्टल के कमरों में बैठकर दो भाइयों ने सरकारी नौकरी पाने के सपने बुने थे. किताबों के बीच भविष्य की उम्मीदें थीं और मन में करणी मां के प्रति अटूट आस्था. नौकरी लगने पर दोनों ने माता रानी के दरबार में दंडौती लगाते हुए पहुंचने की मन्नत मांगी थी. वक्त बदला, मेहनत रंग लाई और दोनों भाइयों को सरकारी नौकरी भी मिल गई, लेकिन ड्यूटी और जिम्मेदारियों के चलते मन्नत पूरी करने का अवसर नहीं मिल पाया. करीब 18 साल बाद जब दोनों को एक साथ छुट्टी मिली तो उन्होंने अपने पुराने संकल्प को निभाने का फैसला किया. बुधवार देर रात अलवर के उसी जाट हॉस्टल से दोनों भाइयों ने करीब आठ किलोमीटर की दंडौती यात्रा शुरू की, जहां से उनके संघर्ष के दिनों की यादें जुड़ी हैं. यह यात्रा उनके लिए केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि वर्षों पहले खुद से किए वादे को पूरा करने की कोशिश है.