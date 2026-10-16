हॉस्टल की किताबों से करणी मां के दरबार तक, जानें दो भाइयों ने 18 साल बाद क्यों निभाया वादा
अलवर के करणी माता मंदिर में हरियाणा, बिहार, पंजाब और कोलकाता सहित विभिन्न क्षेत्रों से भक्त मातारानी के दर्शन करने आते हैं.
Published : October 16, 2026 at 11:49 AM IST
अलवर: कभी अलवर शहर के मध्य स्थित जाट हॉस्टल के कमरों में बैठकर दो भाइयों ने सरकारी नौकरी पाने के सपने बुने थे. किताबों के बीच भविष्य की उम्मीदें थीं और मन में करणी मां के प्रति अटूट आस्था. नौकरी लगने पर दोनों ने माता रानी के दरबार में दंडौती लगाते हुए पहुंचने की मन्नत मांगी थी. वक्त बदला, मेहनत रंग लाई और दोनों भाइयों को सरकारी नौकरी भी मिल गई, लेकिन ड्यूटी और जिम्मेदारियों के चलते मन्नत पूरी करने का अवसर नहीं मिल पाया. करीब 18 साल बाद जब दोनों को एक साथ छुट्टी मिली तो उन्होंने अपने पुराने संकल्प को निभाने का फैसला किया. बुधवार देर रात अलवर के उसी जाट हॉस्टल से दोनों भाइयों ने करीब आठ किलोमीटर की दंडौती यात्रा शुरू की, जहां से उनके संघर्ष के दिनों की यादें जुड़ी हैं. यह यात्रा उनके लिए केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि वर्षों पहले खुद से किए वादे को पूरा करने की कोशिश है.
जिले के मालाखेड़ा के पास स्थित मोहब्बतपुर गांव निवासी महावीर सिंह चौधरी राजस्थान पुलिस में डूंगरपुर में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं. उन्होंने बताया कि वर्ष 2008 में वह अपने भाई दाताराम चौधरी के साथ अलवर शहर के जाट हॉस्टल में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे. परिवार में धार्मिक माहौल होने के कारण दोनों भाइयों की माता रानी के प्रति गहरी आस्था थी. महावीर सिंह ने बताया कि तैयारी के दौरान दोनों भाइयों ने मनौती मांगी थी कि नौकरी लगने पर वे एक साथ दंडौती लगाकर माता के दरबार में दर्शन करने पहुंचेंगे. उसी वर्ष महावीर सिंह की राजस्थान पुलिस में नौकरी लग गई और उनकी तैनाती डूंगरपुर में हो गई. नौकरी के साथ जिम्मेदारियां बढ़ीं और दोनों भाइयों के लिए एक साथ समय निकालना मुश्किल होता गया.
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छोटे भाई को 2019 में मिली सरकारी नौकरी: दाताराम चौधरी ने बताया कि उन्होंने भी बड़े भाई के साथ जाट हॉस्टल में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी की थी. कई वर्षों की मेहनत के बाद वर्ष 2019 में उन्हें डिस्कॉम में नौकरी मिली. दोनों भाइयों का सरकारी नौकरी पाने का सपना पूरा हो गया, लेकिन माता रानी के दरबार में दंडौती लगाकर पहुंचने का संकल्प अधूरा रहा. दाताराम व उनके बड़े भाई महावीर सिंह को नौकरी पाने के बाद 2026 में मन्नत को पूरा करने का अवसर मिला.
जहां रहकर पढ़े, वहीं से शुरू की यात्रा: दोनों भाइयों ने अपनी यात्रा के लिए उसी जाट हॉस्टल को चुना, जहां उन्होंने साथ रहकर पढ़ाई की थी. बुधवार रात करीब नौ बजे उन्होंने दंडौती लगाकर मां के दरबार की ओर बढ़ना शुरू किया. यात्रा के दौरान बीच-बीच में लगभग डेढ़ घंटे का विश्राम किया, फिर आगे बढ़ते रहे. इस यात्रा की खास बात यही है कि दोनों भाइयों ने शुरुआत के लिए कोई दूसरा स्थान चुनने के बजाय अपने संघर्ष के दिनों से जुड़ी जगह जाट हॉस्टल को याद रखा.
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परिवार ने भी दिया साथ: महावीर सिंह ने बताया कि जब उन्होंने परिवार के लोगों को मन्नत पूरी करने के लिए दंडौती यात्रा पर जाने की बात बताई तो परिजनों ने भी उन्हें प्रोत्साहित किया. परिवार का सहयोग मिलने से दोनों भाइयों का उत्साह बढ़ा. उन्होंने कहा कि नौकरी की व्यस्तता और छुट्टी नहीं मिल पाने के कारण इतने वर्षों तक यात्रा नहीं कर सके, लेकिन इस बार मौका मिला तो उन्होंने संकल्प पूरा करने का निर्णय लिया.
दंडौती लगाकर पूरी करते हैं मनोकामना: करणी माता मंदिर के महंत उमेश शर्मा ने बताया कि नवरात्र के दौरान मां भवानी के मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु करणी माता मंदिर पहुंचते हैं. मनोकामना पूरी होने पर कई श्रद्धालु दंडौती लगाकर मंदिर तक पहुंचते हैं. यहां राजस्थान के साथ हरियाणा, बिहार, पंजाब और पश्चिम बंगाल के कोलकाता सहित विभिन्न क्षेत्रों से भक्त माता रानी के दर्शन करने आते हैं.
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रात के सन्नाटे में दोनों भाइयों ने लगाई दंडौती: दोनों भाइयों ने देर रात दंडौती शुरू की और रात के सन्नाटे में दंडौती लगाते हुए आगे बढ़ते रहे और गुरुवार को प्रतापबंध गेट होते हुए अरावली की पहाड़ियों में स्थित करणी माता मंदिर पहुंचे. दोनों भाइयों ने मंदिर पहुंचकर करणी माता के दर्शन कर पूजा-अर्चना की और उनकी सरकारी नौकरी लगने की मन्नत पूरी होने पर माता के प्रति आस्था व्यक्त की.
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