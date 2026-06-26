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प्रतीक ने अपनी कमजोरी को बनाया ताकत, 12 साल की उम्र में राइफल शूटिंग में दाग रहे मेडल्स पर निशाना

ये हैं प्रतीक, जो जन्म से ही सुन पाने में असमर्थ हैं, अपने हुनर के दम पर लोहा मनवा रहे हैं. पीयूष पाठक की रिपोर्ट...

प्रतीक ने अपनी कमजोरी को बनाया ताकत
प्रतीक ने अपनी कमजोरी को बनाया ताकत (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 26, 2026 at 8:14 AM IST

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अलवर : कई लोग अपनी कमजोरी के आगे घुटने टेक देते हैं और कई उसे अपनी ताकत बना लेते हैं. कुछ ऐसा ही किया है प्रतीक ने, जिनकी उम्र भले ही कम हो, लेकिन हौसला बुलंद है. अलवर के 12 वर्षीय प्रतीक जन्म से ही दोनों कानों से सुन पाने में असमर्थ हैं, लेकिन आज वो रायफल शूटिंग जैसे बेहद एकाग्रता वाले खेल में अपनी अलग पहचान बनाने में जुटे हैं. प्रतीक ने छोटी उम्र में बड़े स्तर की प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर कई मेडल अपने नाम कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है.

खिलाड़ी प्रतीक ने बताया कि वह करीब ढाई साल से रायफल शूटिंग खेल रहे हैं और उनका सपना आगे चलकर एक अच्छा खिलाड़ी बनना और देश के लिए मेडल लेकर आना है. प्रतीक ने बताया कि वह 6वीं क्लास में पढ़ता है. मोबाइल व टीवी पर उसने खिलाड़ियों को यह खेल खेलते और मेडल जीतने पर सम्मानित होते हुए देखा तो शूटिंग में अपना भविष्य बनाने की ठानी. उसने इशारों में रायफल शूटिंग में हाथ आजमाने की इच्छा जाहिर की. इस पर पिता ने प्रतीक को सेकंड हैंड रायफल दिलाकर शूटिंग की ट्रेनिंग दिलवाई. प्रतीक ने दो साल में ही विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर कई मेडल अपने नाम किए. वह करीब 3 घंटे रोजाना अपने कोच की देख रेख में शूटिंग की प्रैक्टिस करते हैं.

मिलिए मूक-बधिर शूटर प्रतीक से (वीडियो ईटीवी भारत अलवर)

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साई की शूटिंग रेंज में कर रहे ट्रेनिंग : अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम स्थित साई शूटिंग रेंज के कोच परमेंद्र ने बताया कि प्रतीक ने साल 2026 में साई की शूटिंग रेंज में ट्रेनिंग लेना शुरू किया. हाल ही आयोजित राजस्थान स्टेट चैंपियनशिप में प्रतीक ने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है. प्रतीक डेफ (मूक बधिर) खेलों में खिलाड़ी के तौर पर खेलते हैं. प्रतीक की खासियत कम उम्र में सीखने की ललक है. प्रतीक की हियरिंग एबिलिटी को देखते हुए उन्हें समझाने के लिए कम व बेहतर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं. इससे प्रतीक जल्द ही उनकी बातों को समझ जाते हैं. प्रतीक को नेशनल खिलाड़ी की तरह ही ट्रेनिंग करवाते हैं.

प्रतीक के बारे में जानें
प्रतीक के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

बचपन से था बंदूक व राइफल जैसे खिलौने का शौक : प्रतीक के पिता अजय सिंह ने बताया कि उनके बेटे को बचपन से ही खेलने के लिए बंदूक व राइफल जैसे खिलौने का शौक था. जब भी वह खिलौने लेने के लिए दुकान पर जाते तो प्रतीक सबसे पहले बंदूक खरीदता और घर लाकर उससे निशाना लगाने की प्रैक्टिस करता था. करीब 2 साल पहले जब भारतीय शूटर मनु भाकर ने भारत के लिए मेडल हासिल किया, तब वह अपने घर पर टीवी पर वह मैच देख रहे थे. प्रतीक भी उनके साथ बैठकर यह मैच देख रहा था. मैच में मनु भाकर जीतकर पोडियम पर मेडल लेने पहुंचीं तो प्रतीक काफी खुश हुआ और अपने पिता को इशारों में ही शूटिंग खेलने की इच्छा जाहिर की.

प्रतीक के बारे में जानें
प्रतीक के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

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बेटे की जिद के बाद पिता ने कराया दाखिला : प्रतीक के पिता अजय ने बताया कि प्रतीक ने 2 से 3 महीने तक शूटिंग खेलने और देश के लिए मेडल हासिल कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने की बात कही, लेकिन शुरुआत में पिता ने बेटे की बात नहीं सुनी. प्रतीक के लगातार कहने पर उन्होंने अपनी पत्नी से इस बारे में चर्चा की. इस पर वे प्रतीक को शूटिंग खेलाने के लिए तैयार हो गए. करीब ढाई साल पहले प्रतीक को अलवर शहर में संचालित एक शूटिंग अकादमी में दाखिला दिलाया. पहले दिन से ही प्रतीक को शूटिंग की ट्रेनिंग अच्छी लगी और वह निरंतर प्रैक्टिस के लिए जाने लगा.

बिना मशीन के सुन नहीं पाते प्रतीक
बिना मशीन के सुन नहीं पाते प्रतीक (ETV Bharat Alwar)

जुनून देख बेटे का शूटिंग में भविष्य बनाने की ठानी : प्रतीक के पिता अजय ने बताया कि पहले दिन जब वे प्रतीक को शूटिंग रेंज में लेकर गए तो उन्होंने मन में ठान लिया कि अब वे अपने बेटे का भविष्य शूटिंग में तराशेंगे. इसके लिए उन्होंने बेटे को कभी किसी चीज की कमी नहीं आने दी. अजय सिंह ने बताया कि शूटिंग खेलने के लिए उन्होंने प्रतीक के लिए राइफल लाने का निर्णय किया, लेकिन नई राइफल की कीमत करीब 3 लाख रुपए होने के कारण शुरुआत में उन्होंने सेकंड हैंड राइफल खरीदी, जिससे प्रतीक आज भी प्रैक्टिस कर रहा है. वह यह राइफल दिल्ली से एक पूर्व पैरा खिलाड़ी की मदद से लेकर आए. वह खुद आर्मी से रिटायर्ड हैं.

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शूटिंग अकादमी में ट्रेनिंग करते प्रतीक
शूटिंग अकादमी में ट्रेनिंग करते प्रतीक (ETV Bharat Alwar)

एक साल की उम्र में लगा बीमारी का पता : उन्होंने बताया कि प्रतीक जब 1 साल का था, तब उन्हें प्रतीक के कानों से नहीं सुन पाने की बीमारी का पता चला. इसके बाद प्रतीक की मां उसे दिखाने के लिए हफ्ते में 2-3 बार दिल्ली जाती थी. 1 साल तक ये सिलसिला जारी रहा. काफी परेशानी के बाद प्रतीक के पिता ने दिल्ली में पोस्टिंग करवा ली. करीब 3 साल तक दिल्ली में रहकर प्रतीक का इलाज करवाया. 3 साल की उम्र में प्रतीक का दिल्ली में कोकुलर इंप्लांट कराया. इसके बाद प्रतीक की थेरेपी शुरू की, जिसके बाद प्रतीक को पहली बार सुनाई दिया. जब परिवार को लगा कि प्रतीक कुछ हद तक बोलने व सुनने लगा तो वह अलवर शिफ्ट हो गए.

शूटिंग करते प्रतीक
शूटिंग करते प्रतीक (ETV Bharat Alwar)

मशीन के सहारे सुनता है प्रतीक : अजय सिंह ने बताया कि प्रतीक को सुनने के लिए कानों में मशीन लगाई गई. इसके सहारे प्रतीक को सुनाई देता है. यह मशीन पसीने में काम नहीं करती है. इसी कारण जब प्रतीक खेलता है या साइकिलिंग करता है तो मशीन को हटाना पड़ता है. प्रतीक का जीवन मशीन पर आधारित है. वह मशीन के बिना नहीं सुन सकता. वह खुद प्राइवेट कार्य कर प्रतीक के खेल जीवन का खर्च वहन कर रहे हैं. उनकी पत्नी घर पर निजी कार्य करती है, जिसमें वे भी मदद करते हैं. वह प्रतीक की दिनचर्या का ध्यान रखते हैं. सुबह प्रतीक के मेडिटेशन और शूटिंग रेंज तक पहुंचने सहित अन्य चीजों का ध्यान रखते हैं. प्रतीक के पिता व कोच ने बताया कि मूक बधिर प्रतियोगिताओं में खिलाड़ी किसी भी उम्र में खेल सकता है. इसी के चलते छोटी उम्र में प्रतीक अपने से बड़े उम्र के खिलाड़ियों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा कर रहा है.

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अलवर का शूटर प्रतीक
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