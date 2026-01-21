ETV Bharat / state

गिर राष्ट्रीय उद्यान की तर्ज पर अलवर बायोलॉजिकल पार्क में बनेगा हाईटेक रेस्क्यू सेंटर, बटरफ्लाई पार्क का भी प्रावधान

अलवर बायोलॉजिकल पार्क में लॉयन, टाइगर और हार्बिवोरस सफारी का भी लुत्फ उठा सकेंगे.

Alwar Biological Park will soon take shape
जल्द मूर्त रूप लेगा अलवर बायोलॉजिकल पार्क (ETV Bharat File Photo)
Published : January 21, 2026 at 6:33 AM IST

अलवर: गिर राष्ट्रीय उद्यान की तर्ज पर अलवर के बायोलॉजिकल पार्क में हाईटेक रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा. कटी घाटी पहाड़ी क्षेत्र में बनने वाले बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों के इलाज के लिए हॉस्पिटल का भी निर्माण कराया जाएगा. वहीं यहां पर्यटकों को 81 प्रजातियों के 400 से सौ ज्यादा वन्यजीव भी देखने को मिलेंगे. इनमें अफ्रीका के जिराफ, 7 प्रजातियों के टाइगर, चीता, लॉयन समेत कई अन्य वन्यजीव शामिल होंगे. यह बायोलॉजिकल पार्क एनसीआर का पहला होगा और यहां पर्यटक एक ही स्थान पर लॉयन, टाइगर व हार्बिवोरस सफारी का भी लुत्फ उठा सकेंगे. वन विभाग की ओर से बायोलॉजिकल पार्क की डीपीआर तैयार कर ली गई है और जल्द ही केन्द्रीय वन मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद कार्य शुरू हो सकेगा.

अलवर वन मंडल के डीएफओ राजेन्द्र हुड्डा ने बताया कि अलवर के कटी घाटी से लेकर जयसमंद तक बनने वाले बायोलॉजिकल पार्क की डीपीआर तैयार हो चुकी है. उन्होंने बताया कि अलवर में बनने वाले बायोलॉजिकल पार्क में गिर नेशनल पार्क की तर्ज पर हाईटेक रेस्क्यू सेंटर बनाया जाएगा. इसके लिए वन विभाग की टीम ने गिर नेशनल पार्क स्थित रेस्क्यू पार्क की स्टडी की है. जिसमें वन्यजीवों के रेस्क्यू करने के तरीके, लोगों का इस सेंटर से जुड़ाव सहित अन्य अन्य बातों का अध्ययन कर अलवर में इन्हीं तरीकों को अपनाने की प्राथमिकता रहेगी. उन्होंने कहा कि यहां वन्यजीवों के इलाज के लिए आधुनिक उपकरण युक्त हॉस्पिटल का भी निर्माण कराया जाएगा. इसमें चिकित्सकों और वन अधिकारियों की टीम तैनात रहेगी.

अलवर बायोलॉजिकल पार्क की डीपीआर तैयार (ETV Bharat Alwar)

शहर के नजदीक दिख सकेंगे कई प्रजाति के वन्यजीव: डीएफओ हुड्डा ने बताया कि बायोलॉजिकल पार्क में बटरफ्लाई पार्क बनाया जाएगा. इनमें विभिन्न प्रजाति की तितलियां देखने को मिलेंगी. वहीं 81 प्रजाति के 400 से ज्यादा वन्यजीवों की साइटिंग भी हो सकेगी. इनमें खास अफ्रीका के जिराफ, देश भर में पाई जाने वाली 7 प्रजातियों के बाघ, लॉयन, चीता एवं कई प्रकार के विशेष वन्यजीव शामिल होंगे. इसके अलावा पर्यटकों को यहां तीन प्रकार की सफारी की सुविधा भी मिल सकेगी. इनमें लॉयन, टाइगर व हार्बिवोरस सफारी शामिल होगी.

देश के 25 चिड़ियाघरों से आएंगे वन्यजीव: डीएफओ हुड्डा ने बताया कि अलवर के बायोलॉजिकल पार्क में वन्यजीवों को लाने के लिए देश के सभी 25 चिड़ियाघरों को वन विभाग की ओर से पत्र भेजा गया है. इन पत्रों में वहां के चिड़ियाघर प्रशासन से जानकारी मांगी गई कि वहां से कौन-कौन से वन्यजीवों को अलवर के बायोलॉजिकल पार्क में लाया जा सकता है. उन्होंने बताया कि देश भर के चिड़ियाघरों से अलवर भेजे जाने वाले वन्यजीवों के बारे में जानकारी जल्द मिलने की उम्मीद है. जैसे ही चिड़ियाघरों से भेजे जाने वाले वन्यजीवों की जानकारी मिलेगी, उसी के साथ उन्हें वहां से लाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी. इसी दौरान बायोलॉजिकल पार्क का निर्माण कार्य शुरू कर दी जाएगी.

'हरियाली का भी रहेगा प्रोविजन': डीएफओ हुड्डा ने बताया कि अलवर में कटीघाटी से जयसमंद वन क्षेत्र में 100 हेक्टेयर जमीन पर बायोलॉजिकल पार्क बनेगा. इसमें 30 प्रतिशत जगह पर चिड़ियाघर विकसित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रजाति के वन्यजीवों को रखा जाएगा. वहीं 70 प्रतिशत जगह में ग्रीनरी विकसित की जाएगी. बायोलॉजिकल पार्क बनने के बाद शहर के लोगों के लिए जू-कम सफारी की सुविधा मिल सकेगी. शहर में बायोलॉजिकल पार्क बनने से स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा. वहीं पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए लगातार वन विभाग की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं.

