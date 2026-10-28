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नकली सोना बेचकर ठगी करने वाले 10 गिरफ्तार, आंध्र प्रदेश और गुजरात के लोग हुए शिकार

भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक कार्यालय ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी क्षेत्र की जरौली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में तीन पिता-पुत्र की जोड़ियां भी शामिल हैं. यह अंतरराज्यीय गिरोह 'टटलूबाजी' खुदाई में नकली सोना निकलने का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था. पुलिस ने इनके पास से ठगी के 7 लाख रुपए नकद, एक बोलेरो, एक कार और पीतल की 4 ईंटें बरामद की हैं. भिवाड़ी एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि गिरोह के सदस्य अजमेर दरगाह आने वाले श्रद्धालुओं से जान-पहचान बढ़ाते थे. इसके बाद उन्हें सस्ते में सोना दिलाने का लालच देकर लाखों रुपए ठग लेते थे.

ये आरोपी हुए गिरफ्तार: भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक उपाध्याय ने बताया कि आरोपियों के पास से लाखों रुपए कैश, दो वाहन व पीतल की ईंट भी बरामद की गई है. गिरफ्तार आरोपियों में इदरीश (50) पुत्र ईसा, मुबीन (53) पुत्र मम्मन, शरीफ (63) पुत्र श्योदी, इलियास (60) पुत्र मम्मन, सलीम (30) पुत्र इलियास, मुबीन (53) पुत्र फजरूद्दीन, अरमान (21) पुत्र मुबीन, असपाक (32) पुत्र मजीद, साकिर (33) पुत्र बुग्गर व साहिल (22) पुत्र इदरीश निवासी खैरथल तिजारा शामिल है.