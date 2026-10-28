नकली सोना बेचकर ठगी करने वाले 10 गिरफ्तार, आंध्र प्रदेश और गुजरात के लोग हुए शिकार
भिवाड़ी पुलिस ने अजमेर दरगाह के श्रद्धालुओं को खुदाई का नकली सोना बेचकर लाखों की ठगी करने वाले 10 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है.
Published : October 28, 2026 at 8:40 PM IST
अलवर: खैरथल-तिजारा जिले के भिवाड़ी क्षेत्र की जरौली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों में तीन पिता-पुत्र की जोड़ियां भी शामिल हैं. यह अंतरराज्यीय गिरोह 'टटलूबाजी' खुदाई में नकली सोना निकलने का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था. पुलिस ने इनके पास से ठगी के 7 लाख रुपए नकद, एक बोलेरो, एक कार और पीतल की 4 ईंटें बरामद की हैं. भिवाड़ी एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि गिरोह के सदस्य अजमेर दरगाह आने वाले श्रद्धालुओं से जान-पहचान बढ़ाते थे. इसके बाद उन्हें सस्ते में सोना दिलाने का लालच देकर लाखों रुपए ठग लेते थे.
ये आरोपी हुए गिरफ्तार: भिवाड़ी पुलिस अधीक्षक उपाध्याय ने बताया कि आरोपियों के पास से लाखों रुपए कैश, दो वाहन व पीतल की ईंट भी बरामद की गई है. गिरफ्तार आरोपियों में इदरीश (50) पुत्र ईसा, मुबीन (53) पुत्र मम्मन, शरीफ (63) पुत्र श्योदी, इलियास (60) पुत्र मम्मन, सलीम (30) पुत्र इलियास, मुबीन (53) पुत्र फजरूद्दीन, अरमान (21) पुत्र मुबीन, असपाक (32) पुत्र मजीद, साकिर (33) पुत्र बुग्गर व साहिल (22) पुत्र इदरीश निवासी खैरथल तिजारा शामिल है.
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आंध्र प्रदेश की महिला से 10.40 लाख की ठगी: पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की एक महिला की तीन महीने पहले अजमेर दरगाह में आरोपी इदरीश से पहचान हुई थी. फोन पर बातचीत बढ़ने के बाद आरोपियों ने महिला को घर की खुदाई में सोने की ईंट मिलने की झूठी कहानी सुनाई. उन्होंने पैसों की जरूरत का हवाला देकर ईंट को सस्ते में बेचने का प्रस्ताव रखा. महिला अपने पति के साथ राजस्थान पहुंची. गिरोह ने भरोसे के लिए उन्हें सोने का एक छोटा टुकड़ा जांच के लिए दिया, जो सुनार की जांच में असली निकला. इसके बाद आरोपियों ने 2 करोड़ रुपए मूल्य की ईंट का सौदा 80 लाख रुपए में तय किया. महिला ने 40 हजार रुपए ऑनलाइन एडवांस दिए और बाद में नकद रुपए देकर ईंटें खरीद लीं. घर जाकर जांच कराने पर ईंटें पीतल की निकलीं. विरोध करने पर आरोपियों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी. पुलिस जांच में कुल 10.40 लाख रुपए की ठगी प्रमाणित हुई है.
दूसरा मामला: गुजरात के युवक से ठगी: पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि दूसरे मामले में अहमदाबाद का एक युवक अजमेर दरगाह आया था. वहां एक चाय की थड़ी पर उसकी पहचान असपाक और साकिर से हुई. आरोपियों ने वीडियो कॉल पर उसे सोने की ईंट दिखाई और मकान की नींव खुदाई में मिलने की बात कही. उन्होंने बेटियों की शादी का बहाना बनाकर युवक को तिजारा और फिर बिलासपुर बुलाया. वहां खेत में बने मकान में ले जाकर 2 करोड़ की ईंट का सौदा 90 लाख रुपए में तय किया. युवक को भी जांच के लिए सोने का असली टुकड़ा दिया गया. विश्वास होने पर 24 अक्टूबर को अलवर के एक अस्पताल के पास दोनों पक्षों में 60 लाख रुपए में अंतिम सौदा तय हुआ. युवक ने मौके पर 3 लाख रुपए एडवांस दे दिए. जयपुर पहुंचकर जब युवक ने ईंट की जांच कराई, तो वह पीतल की निकली. पैसे वापस मांगने पर आरोपियों ने उसे भी धमकियां दीं.
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ठगी का तरीका: एसपी बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि यह गिरोह पीतल की ईंट के एक हिस्से में असली सोने का टुकड़ा लगा देता था. जांच के लिए खरीदार को वही असली हिस्सा काटकर दिया जाता था. सुनार द्वारा उसे असली बताने पर खरीदार पूरी ईंट को सोना मान लेता था. इसके बाद गिरोह बाजार भाव से काफी कम दाम में सौदा तय कर ठगी को अंजाम देता था. पुलिस मामले में आगे का अनुसंधान कर रही है.