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अलवर के ज्वेलर नितिन खेतों में उगा रहे 'शुद्ध सोना', जैविक खेती से हो रहा लाखों का मुनाफा

अलवर के ज्वेलर कारोबारी जैविक खेती में हाथ आजमा रहे हैं. उन्हें इससे लाखों का मुनाफा भी हो रहा है. पढ़िए पीयूष पाठक की रिपोर्ट...

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 22, 2026 at 11:19 AM IST

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अलवर : निरंतर गिरते भूजल स्तर और किसानों की ओर से फसल में अंधाधुंध इस्तेमाल किए जा रहे रासायनिक उर्वरकों के चलते अब युवा वर्ग जैविक खेती की ओर रुख कर रहा है. अलवर शहर के एक ऐसे ही ज्वेलर कारोबारी नितिन खंडेलवाल ने अपने पिता की विरासत को संभालते हुए जैविक खेती का मन बनाया. उन्होंने शहर से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चिकानी गांव में अपनी 34 बीघा जमीन पर जैविक खेती की शुरुआत कर लोगों को इससे जुड़ने का संदेश दिया.

करीब 3 साल पहले की गई इस पहल की शुरुआत आज रंग ला रही है. नितिन दुकान के साथ ही फार्म हाउस पर भी समय देते हैं और उन्नत किस्म से फसल को तैयार करने की नई नई जानकारी जुटाते हैं. ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए ज्वेलर कारोबारी नितिन खंडेलवाल ने बताया कि फसलों में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल के चलते बढ़ती बीमारी के कारण जैविक खेती को लेकर उनका रुझान बढ़ा. उन्हें लगा कि अगर वह खुद जैविक रूप में फसल तैयार करें, तो खुद के परिवार के साथ आसपास के लोगों की भी सेहत पर पड़ने वाले विपरीत असर से बचाव हो सकता है. इसके बाद नितिन ने उद्यान विभाग से संपर्क कर जैविक खेती के बारे में जानकारी लेना शुरू किया.

जैविक खेती से हो रहा लाखों का मुनाफा कमा रहे नितिन (ETV Bharat Alwar)

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फसल के साथ सब्जी व फल भी कर रहे तैयार : नितिन खंडेलवाल ने बताया कि 34 बीघा के फार्म हाउस में उन्होंने दो पार्ट बनाए हैं. इसमें एक तरफ गेहूं, सरसों, बाजरा की फसल को तैयार किया जाता है. वहीं, दूसरी ओर सब्जी और फल के लिए बाग तैयार किए हैं. इसमें टमाटर, तरबूज, अमरूद, गोभी, पालक, अनार, आम, करुंजा, आंवला, महोगनी, सहित अन्य फल और सब्जी को तैयार किया जाता है.

नितिन की जैविक खेती
नितिन की जैविक खेती (ETV Bharat GFX)

करीब 17 से 18 बीघा जमीन पर बाग लगाया है, जिसमें करीब 3 हजार पौधे लगाए गए हैं. इतनी ही जमीन पर सरसों, गेहूं और बाजरा की फसल समय अनुसार करते हैं. इन सभी फसलों को जैविक तरीके से तैयार किया जाता है. इसके लिए उन्होंने अपने फार्म हाउस के हिस्से में 3 वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई हुई हैं. इसी यूनिट के जरिए केंचुए की खाद तैयार करते हैं और इसे अपने फसल में काम में लेते हैं. उनके फार्म हाउस पर काले गेहूं की खेती भी की जाती है.

एक बीघा में करीब 10 से ज्यादा गेहूं की पैदावार
एक बीघा में करीब 10 से ज्यादा गेहूं की पैदावार (ETV Bharat Alwar)

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टमाटर, तरबूज व गेहूं को भेजते हैं मंडी : उन्होंने बताया कि तरबूज गर्मी के हिसाब से तैयार की जाने वाली अच्छी फसल है. अलवर जिले में पहले भी तरबूज की खेती किसानों की ओर से की जाती रही है. तरबूज का अच्छा मार्केट भी है, जिससे अच्छा मुनाफा किसानों को मिलता है. पिछले साल उन्होंने कम क्षेत्र में तरबूज की बुवाई की थी, जिसके दाम बाजार में अच्छे मिले थे. इस साल उन्होंने अपने फार्म हाउस पर अधिक क्षेत्र में तरबूज की फसल की पैदावार की है, जो कि अब बाजार में जा रही है. तरबूज के साथ टमाटर व गेहूं भी आसपास के लोगों को देने के बाद बाजार में भेजा जाता है, जिसका भी अच्छा दाम मिलता है. एक बीघा में करीब 10 क्विंटल से ज्यादा गेहूं की पैदावार हो रही है. तरबूज 3-4 बीघा में और 1.5 बीघा में टमाटर लगाए हैं. जैविक फसल से उन्हें लाखों का मुनाफा हो रहा है.

सरसों, गेहूं और बाजरा की फसल
सरसों, गेहूं और बाजरा की फसल (ETV Bharat Alwar)

ड्रिप इरीगेशन पद्धति का उपयोग : उन्होंने बताया कि अलवर जिला डार्क जोन में आता है, जिस कारण यहां पर पानी की समस्या रहती है. फसलों में पानी की समस्या की आपूर्ति के लिए उन्होंने अपने फार्म हाउस पर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को लगाया है. इसके माध्यम से पूरे क्षेत्र में फसलों में पानी की जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाता है. ड्रिप इरीगेशन के लिए उन्हें विभाग की ओर से सब्सिडी भी मिली है. इसके साथ ही सोलर पैनल भी उन्होंने अपने फार्म हाउस पर लगाया है.

टमाटर की फसल
टमाटर की फसल (ETV Bharat Alwar)

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दुकान के साथ संभाल रहे फार्म हाउस : उन्होंने बताया कि उनके पिता ने करीब 50 साल पहले अलवर के बाजार में ज्वेलरी की दुकान खोली थी. इसके बाद वह भी करीब 30 साल से अपने पिता के साथ दुकान पर हाथ बंटा रहे हैं. अब फार्म हाउस शुरू करने के बाद वह सप्ताह में 4 दिन दुकान संभालते हैं और दो से तीन दिन फार्म हाउस पर फसलों की देखभाल के लिए समय निकालते हैं. उद्यानकी का सारा काम वह खुद अपने स्तर पर करते हैं. नितिन को उद्यानकी में बेहतर कार्य करने के लिए विभाग की ओर से जिला स्तर पर सम्मानित भी किया गया है.

हर तरह की सब्जियों की पैदावार
हर तरह की सब्जियों की पैदावार (ETV Bharat Alwar)

उत्पादन कम, लेकिन उर्वरा शक्ति बढ़ी : उन्होंने बताया कि किसानों की ओर से फसल में लगातार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर ज्यादा उत्पादन किया जाता है. इससे उन्हें ज्यादा लाभ हो रहा, लेकिन किसानों की जमीन की उर्वरा क्षमता कम हो रही है. जैविक खाद का उपयोग कर किसान के खेत से फसल की उत्पादन में कमी आई है, लेकिन जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़ी है. इससे वह कई सालों तक फसल का उत्पादन कर लाभ कमा सकता है. किसानों में भी इसी को लेकर भ्रांतियां हैं.

फार्म हाउस में गेहूं की भी फसल
फार्म हाउस में गेहूं की भी फसल (ETV Bharat Alwar)

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परिवार में दूर-दूर तक नहीं था खेती का काम : उन्होंने बताया कि उनके परिवार में दूर तक भी खेती का कोई काम नहीं था, लेकिन उनके घर का एक बड़ा हिस्सा कच्चा होने के चलते शुरुआत में उनके दादा पेड़-पौधे लगाकर उनकी देखभाल करते थे. नितिन ने बताया कि उनके दादा सरकारी ठेकेदार थे और उन्होंने घर में खाली जगह पर एक छोटा सा बगीचा बनाया था. इसी से प्रेरणा लेकर इस कार्य की शुरुआत की.

फार्म हाउस में तैयार हुई तरबूज
फार्म हाउस में तैयार हुई तरबूज (ETV Bharat Alwar)

विभाग से मिली सब्सिडी : नितिन खंडेलवाल ने बताया है कि उन्होंने जब अपने फार्म हाउस की शुरुआत की तो उन्होंने विभाग से संपर्क कर सब्सिडी के बारे में जानकारी ली. उन्हें फार्म पोंड पर 1 लाख 20 हजार रुपए, सोलर पैनल पर 80 हजार रुपए, वर्मी कंपोस्ट पर 10 हजार रुपए, बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति के लिए विभाग की ओर से करीब 70 प्रतिशत तक सब्सिडी मिली है. वह अब तक इसमें 30 लाख रुपए की लागत लगा चुके हैं.

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