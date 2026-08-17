Special : लकड़ी के वेस्ट से बन रहे लड्डू गोपाल के लिए झूले, पालकी-पलंग सहित अन्य Accessories, दूसरे राज्यों से भी डिमांड
ये हैं अलवर की अपूर्वा, जो वेस्ट से लड्डू गोपाल की एसेसरीज बनाकर अपना नाम बना रही हैं. पढ़िए पीयूष पाठक की रिपोर्ट...
Published : August 17, 2026 at 6:49 AM IST
अलवर: घरों में चूल्हा चौका संभालने वाली महिलाएं अब अपने हाथों की कलाओं के दम पर अलवर ही नहीं, बल्कि विभिन्न राज्यों में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं. अलवर शहर में तैयार हो रहे उत्पाद अब महिलाओं को आत्मनिर्भर के साथ आत्मसम्मान भी दिला रहे हैं. अलवर शहर की रहने वाली एक महिला अपूर्वा लड्डू गोपाल की एसेसरीज बनाकर अपना नाम बना रही है.
इनकी ओर से बनाए गए प्रोडक्ट्स की डिमांड दिल्ली, गुजरात, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में हो रही है. वहीं, जन्माष्टमी का पर्व नजदीक होने के चलते अब बाजारों से भी डिमांड मिलने लगी है. उनकी सफलता को देखते हुए परिवार के लोग भी उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं. अब महिला खुद के साथ 3 लोगों को रोजगार भी दे रही है.
2-3 साल पहले की शुरुआत : अपूर्वा ने बताया कि उनके ससुराल में लकड़ी के उत्पाद बनाने का कार्य होता है. इसमें लड़कियां, फोम, अलग-अलग रंग के कपड़े व अन्य तरह की चीजें बच जाती हैं, जिनका उपयोग सही तरीके से नहीं हो पता है. इसी को देख उन्होंने पहले अपने घर के लिए लड्डू गोपाल व अन्य भगवान के लिए चीजें तैयार की. जब परिवार के लोगों ने उनकी ओर से तैयार की गई चीजों को देखा तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया. उन्होंने बताया कि 2-3 साल पहले इसकी शुरुआत की और फिर पीछे मुड़ कर नहीं देखा. आज उनका यह कार्य अच्छा चल रहा है, लोगों की उनके पास काफी डिमांड आ रही है.
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सोशल मीडिया से मिला फायदा : अपूर्वा ने बताया कि उनके परिजनों ने उनके तैयार किए गए उत्पादों को सोशल मीडिया पर डाला, जिन्हें लोगों ने सराहा और लोग खुद बनवाने के लिए ऑर्डर देने लगे. शुरुआत में जैसे-जैसे लोगों के ऑर्डर आने लगे वे उन उत्पादों को बनाने लगीं. धीरे-धीरे वह इसमें आगे बढ़ने लगी और आज वह अलग-अलग तरह के आइटम बना रही हैं. उन्होंने बताया कि आज सोशल मीडिया से मिलने वाले ऑर्डर के साथ बाजार में भी उनके उत्पाद बिक रहे हैं. उनकी ओर से शुरू किए गए इस कार्य को लोगों का काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है. लोगों को उनके डिजाइन काफी पसंद आ रहे हैं.
मेट्रो सिटीज से आ रहे ऑर्डर : उन्होंने बताया कि शुरुआत में वह अलवर के लोगों को अपने उत्पाद भेज रही थी, लेकिन उनके यूनिक डिजाइन को देखते हुए आज अलवर के अलावा दिल्ली, बेंगलुरु, मुरादाबाद, गुजरात सहित अन्य जगहों पर अपने उत्पाद भेज रही हैं. वो लड्डू गोपाल के डिजाइनर झूले, मंडप, पालकी, पलंग, सोफे, सिंहासन सहित अन्य तरह की एसेसरीज बना रही हैं. जो लकड़ी पहले कोई काम नहीं आ रही थी वह उसमें से ही बेस्ट चीज बनाकर लोगों को उपलब्ध करवा रही हैं. आजकल अलग-अलग डिजाइन के सोफे व पलंग की लोग डिमांड कर रहे हैं. वह लोगों की पसंद के अनुसार उन डिजाइनों को तैयार कर उन्हें उपलब्ध करवा रही हैं.
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एक हजार तक की कीमत के उत्पाद : उन्होंने बताया कि महंगाई के दौर में वह लोगों को कम कीमत में अच्छी डिजाइन के लड्डू गोपाल की विभिन्न एसेसरीज उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही हैं. उनकी ओर से तैयार किए गए उत्पादों की कीमत 100 रुपए से लेकर 1 हजार रुपए तक है. इन आइटम को तैयार करने में उनकी टीम के सदस्य मेहनत करते हैं. अपूर्वा ने बताया कि पहले वह घर के कार्य को पूरा करती है और उसके बाद अपने कार्य के लिए समय निकलती हैं. सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक इस कार्य को करती हैं. इसके बाद वह अपने घर के कार्य में व्यस्त हो जाती हैं. उनके इस कार्य में परिवार के लोग काफी मदद करते हैं.
शुरू से रहा लड्डू गोपाल की भक्ति का माहौल : अपूर्वा की रिश्तेदार यशस्वी ने बताया कि परिवार में शुरू से ही लड्डू गोपाल की भक्ति का माहौल रहा है. शादी के बाद अपूर्वा उनके घर में आकर लड्डू गोपाल के लिए अलग-अलग तरह की चीजें बनाने लगीं, जो दिखने में काफी अलग थी. इसके बाद परिवार के लोगों ने उनका सपोर्ट किया. अपूर्वा ने बताया जब उन्होंने शुरुआत की तब उन्हें नहीं लगा यह अपने कार्य को इतना बढ़ाएंगी कि उन्हें इसके लिए कार्य लोगों को जोड़ने की जरूरत होगी. आज उनके साथ तीन लोग जुड़कर इस कार्य को आगे बढ़ा रही हैं.
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