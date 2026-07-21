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बेटे की सफलता के लिए पिता ने मांगी थी मन्नत, निधन के बाद अब पत्नी पूरा कर रही संकल्प

पति का हार्ट अटैक से निधन : रात में शहर की सड़कों पर दंडवत कर रही अनीता यादव ने बताया कि 2021 में उनके पति रविशंकर ने बेटे शुभम की कामयाबी की मनोकामना को लेकर दंडवत यात्रा की थी. इसी वर्ष उनके बेटे ने यूपीएससी में 552वीं रैंक हासिल कर कामयाबी हासिल की थी, लेकिन घर में आई खुशियों के कुछ समय बाद ही उनके पति का हार्ट अटैक से निधन हो गया. इसके बाद मनोकामना पूर्ण होने पर दंडवत यात्रा अधूरी रह गई. अपने पति की जगह नौकरी मिलने पर वह नगर विकास न्यास कार्यालय में अपने कार्य के निर्वहन में लग गई. इसके बाद उन्हें समय नहीं मिल पाया. इस बार उन्होंने ठाना कि दंडवत यात्रा शुरू करेंगी. इसके लिए वह अपने भांजे आर्यन के साथ जगन्नाथ मंदिर पहुंची और पूजा अर्चना कर रात में दंडवत यात्रा शुरू की.

अलवर : आस्था, संघर्ष और समर्पण की अनूठी मिसाल अलवर में जगन्नाथ महोत्सव में देखने को मिली है. पांच वर्ष पहले पिता ने बेटे के यूपीएससी में चयन की मनोकामना लेकर भगवान जगन्नाथ के चरणों तक दंडवत यात्रा का संकल्प लिया था. बेटे का यूपीएससी सीएसई में कामयाबी का सपना पूरा हुआ और उसे वित्त मंत्रालय में नौकरी भी मिल गई, लेकिन भगवान जगन्नाथ का धन्यवाद ज्ञापित करने से पहले ही पिता का हृदयाघात से निधन हो गया और यह संकल्प अधूरा रह गया. अब पति के अधूरे संकल्प को पूरा करने के लिए उनकी पत्नी अनीता अलवर के पुराना कटला स्थित जगन्नाथ मंदिर से लेकर रूपबास स्थित रूपहरि मंदिर तक आधी रात तक दंडवत यात्रा कर रही हैं. अनीता का दिन में यूआईटी में नौकरी करना और आधी रात तक दंडवत कर श्रद्धा अर्पित करने का यह सफर हर किसी को भावुक कर रहा है.

अनीता देवी ने बताया उनके पति रविशंकर यादव यूआईटी में कार्यरत थे, जिनका 2021 में निधन हो गया. इसके बाद उनके स्थान पर अनीता देवी को नौकरी मिली है. ऐसे में दिन में वह अपने कार्य का निर्वहन करेंगी और रात में वह दंडवत यात्रा को आगे बढ़ाएंगी. पहले दिन में शहर के मन्नी का बढ़ तक दंडवत यात्रा पूरी कर चुकी है. इसके बाद अगली रात से इसी स्थान से आगे की यात्रा शुरू करेंगी. उनकी यह यात्रा भगवान के भरोसे है. भगवान ने ही उनके बेटे को सफलता दिलाई और उन्हें ही धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए वह यह दंडवत यात्रा कर रही हैं. यूपीएससी 2021 भर्ती की परीक्षा में उनके बेटे की 552 वीं रैंक बनी थी, जिस पर उसे वित्त मंत्रालय के अधीन विभाग में नौकरी मिली थी. उनके बेटे ने फिर प्रयास किया और 2024 में बेहतर रैंक हासिल की, जिसके चलते वर्तमान में वह रेलवे विभाग हैदराबाद में कार्यरत है.

अनीता के बारे में जानें (ETV Bharat GFX)

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तीन दिन में यात्रा पूरी करने का लक्ष्य : अनीता ने बताया कि उन्होंने रविवार शाम को इसकी शुरुआत की और उनका पूरा लक्ष्य रहेगा कि वह आगामी तीन दिनों में इस दंडवत यात्रा को पूरी करें. उन्होंने पुराना कटला सुभाष चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में भगवान के दर्शन कर अपनी यात्रा की शुरुआत की थी और रूपवास स्थित रूप हरि मंदिर में अपनी दंडवत यात्रा खत्म होने के बाद भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेंगी. यह मार्ग करीब 8 किलोमीटर का रहेगा, जिसे वह रात में दंडवत के माध्यम से तीन दिन में पूरा करेंगी. इस यात्रा में शहर के श्रद्धालु उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं. साथ ही उनसे आशीर्वाद भी ले रहे हैं.

अनीता की यात्रा में साथ है भांजा (ETV Bharat Alwar)

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मामी का साथ दे रहे आर्यन : अनीता यादव के साथ दंडवत यात्रा में चल रहे उनके भांजे आर्यन ने बताया कि वह इस दंडवत यात्रा में अपनी मामी के साथ उनकी देखभाल के लिए चल रहे हैं. इस दौरान वह अपनी मामी का सेहत, पानी सहित अन्य चीजों का ध्यान रखेंगे. उन्होंने बताया कि इस दौरान में सड़क मार्ग पर चलने वाले ट्रैफिक का भी ध्यान रखेंगे, जिससे कि वाहन चालकों को भी परेशानी ना हो और उनकी मामी को भी यात्रा में कोई समस्या न आए.