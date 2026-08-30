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Special : स्ट्रॉबेरी खेती के 'मास्टर' माधव, 18 साल की उम्र में बनाया कमाई का नया मॉडल, कॉलेज के साथ संभाल रहे खेत

खेती को बिजनेस के रूप में कर रहे : उन्होंने बताया कि आज युवा नौकरी व पारंपरिक खेती से होने वाली आय की तुलना में आधुनिक खेती में उससे कई गुना ज्यादा कमाई कर रहा है. अब कृषि को खेती के रूप में करने के बजाय बिजनेस के रूप में किया जाए तो यह किसानों को अच्छा रिटर्न देती है. आज के समय में पुराने तौर तरीकों से खेती करने वालों को ज्यादा मुनाफा नहीं होता, इसी के चलते किसान नहीं चाहते कि उनके बेटे खेती करें. उन्होंने बताया कि फार्म हाउस में बढ़ते मुनाफे को देखते हुए आज बिजनेसमैन भी कृषि क्षेत्र में पॉलीहाउस लगाकर खेती को बिजनेस के रूप में कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं.

पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है: उन्होंने बताया कि खेती को हाईटेक तरीके से करने पर किसानों को बेहतर लाभ मिल सकता है. इसी सोच के साथ वह अपना फ्यूचर हाईटेक खेती में देख रहे हैं. शुरुआत में उन्होंने आधा बीघा भूमि पर करीब 1 हजार पौधे लगाकर स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत की. जैसे-जैसे बाजार व लोगों में स्ट्रॉबेरी की डिमांड बढ़ी, माधव स्ट्रॉबेरी की खेती का रकबा बढ़ाकर उत्पादन बढ़ाने लगे. इन दिनों आधुनिक खेती में किसानों को अच्छा मुनाफा मिल रहा है. इसके लिए किसानों को फसल के बारे में पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है.

माधव ने बताया कि वह किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं. बचपन से ही उन्होंने अपने पिता व दादा को खेती-बाड़ी करते हुए देखा और खेती में उनका हाथ बंटाया. इस दौरान खुद को कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया.

किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं: माधव सुबह कॉलेज जाकर पढ़ाई करते हैं और बाद में वे खेती-बाड़ी में अपना समय देते हैं. साथ ही रसीली स्ट्रॉबेरी को बेचने के लिए मंडी लेकर जाते हैं. लोगों को पता लगने पर वे गांव में माधव के खेत पर पहुंचकर स्ट्रॉबेरी की खरीदारी भी करते हैं. माधव अब अपने खेत में स्ट्रॉबेरी के साथ ड्रैगन फ्रूट व एवोकाडो की फसल भी लगाने पर विचार कर रहे हैं.

अलवर: आज के युवा पारंपरिक खेती से हटकर हाईटेक खेती की ओर रुख कर रहे हैं. ऐसा ही कुछ रास्ता चुना है अलवर जिले के गुजूकी गांव के रहने वाले 18 वर्षीय माधव ने, जो खुद किसान परिवार से जुड़े हैं. उन्होंने अपने परिवार को खेती-बाड़ी करते देखा और खुद भी इसी का हिस्सा बन गए. अब माधव गत दो वर्षों से अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की खेती कर युवा किसानों के बीच अपनी नई पहचान बना रहे हैं. वह शेडनेट में ड्रिप सिंचाई के माध्यम से स्ट्रॉबेरी उगाते हैं. साथ ही फार्म हाउस पर आने वाले लोगों को भी खेती के बारे में जानकारी देकर जागरूक कर रहे हैं.

शेडनेट में ड्रिप सिंचाई के माध्यम से स्ट्रॉबेरी उगाते हैं (ETV Bharat Alwar)

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छोटे क्षेत्र में फसल की पैदावार: माधव ने बताया कि उनका परिवार पहले खीरा, टमाटर, ककड़ी, मिर्ची की खेती करता था, लेकिन उन्होंने कृषि क्षेत्र में कुछ हटकर करने का विचार किया, जिससे उसकी अलग पहचान बन सके और हाईटेक कृषि का नया मॉडल भी प्रस्तुत किया जा सके. इसके बाद उन्हें अपने खेत में स्ट्रॉबेरी की फलदार खेती करने का विचार आया. उन्होंने बाजार में मांग व आपूर्ति की जानकारी जुटाई और फिर अपने खेत पर एक हजार पौधे लगाकर स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की. शुरुआत में छोटे क्षेत्र में फसल की पैदावार की, लेकिन अब वह धीरे-धीरे खेती के रकबे को बढ़ा रहे हैं.

स्ट्रॉबेरी की हो रही अच्छी पैदावार (ETV Bharat Alwar)

अलवर मंडी में बिक रही स्ट्रॉबेरी : उन्होंने बताया कि जब स्ट्रॉबेरी की खेती की शुरुआत की और फल आने लगे तो उन्होंने स्ट्रॉबेरी फल को बॉक्स में पैक कर अलवर की मंडी में बिकने के लिए भेजा. जब लोगों को पता लगा तो वे स्ट्रॉबेरी खरीदने के लिए खेत पर भी पहुंचने लगे. पहले उन्हें उम्मीद कम थी कि उनके द्वारा तैयार की गई स्ट्रॉबेरी को बाजार में अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, लेकिन उनके स्ट्रॉबेरी की अलवर मंडी में मांग बढ़ने लगी. उन्हें इस फसल में अच्छा मुनाफा भी होने लगा.

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किसानों को भी देते हैं जानकारी : उन्होंने बताया कि उनके फार्म हाउस पर किसान स्ट्रॉबेरी खेती की जानकारी लेने के लिए आते हैं. इस दौरान वह कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का खेती में मन है तो ही वह खेती में उतरें. आधुनिक खेती की बारीकियां को समझकर अच्छी फसल लगाकर बेहतर मुनाफा कमाए. कई बार किसान आधी अधूरी जानकारी के फसल लगाता है. इस कारण फसल में कई तरह के रोग होने पर उन्हें मुनाफे की जगह नुकसान उठाना पड़ता है. इस कारण वह लोगों को हाइटेक खेती के लिए जागरूक भी करते हैं.

माधव की ओर से तैयार की गई स्ट्रॉबेरी (ETV Bharat Alwar)

कॉलेज के बाद देते हैं खेती को समय : माधव ने बताया कि वह अभी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं, लेकिन इसके साथ ही खेती को भी प्राथमिकता देते हैं. वह सुबह कॉलेज जाते हैं और घर आकर अपनी लगाई हुई फसल व खेती पर ध्यान देते हैं. कई बार वह फसलों में पानी देकर कॉलेज जाते हैं. वह शिक्षा ग्रहण करने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं. हालांकि, वह अपना फ्यूचर खेती में देखते हैं. इसके लिए अपने परिजनों को भी बताया है, लेकिन उनके परिजनों का मानना है कि वह पढ़ाई कर नौकरी करे.

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नाम रोशन करे बेटा : माधव के पिता महेंद्र ने बताया कि माधव खेती-बाड़ी में रुचि रखता है. वह खेत पर स्ट्रॉबेरी की खेती पिछले 2 सालों से कर रहा है. इसके लिए माधव ने खुद ही अपने स्तर पर जानकारी भी जुटाई और पौध लगाकर अच्छी फसल तैयार की. स्ट्रॉबेरी को बाजार में भी अच्छा भाव मिला. इसी के चलते वह कृषि क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रहा है.

पिता महेंद्र ने कहा कि वह चाहते हैं कि माधव किसी भी क्षेत्र में उतरे वहां अपना नाम रोशन करे. वहीं, उद्यान विभाग के उपनिदेशक के एल मीणा ने बताया कि इन दिनों किसान पारंपरिक खेती के साथ आधुनिक खेती की ओर रुख कर रहे हैं. अलवर के कई किसान फलदार फसल के रूप में स्ट्रॉबेरी भी उगा रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल रहा है.