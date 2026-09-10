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अलवर कोर्ट का बड़ा फैसला: 7 साल पुराने बंशीलाल हत्या मामले में सभी 10 आरोपियों को उम्रकैद की सजा

10 आरोपियों को उम्रकैद की सजा ( ETV Bharat GFX )

अलवर: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-3, अलवर की अदालत ने गुरुवार को करीब सात साल पुराने हत्या और मारपीट के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने बंशीलाल की हत्या के मामले में सभी 10 दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही प्रत्येक आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है. मामले में अदालत ने गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया. बोरिंग पर पानी लेने गई महिला पर हमला: लोक अभियोजक अजीत यादव ने बताया कि अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित गुर्जरपुर खुर्द में 17 जून 2019 की शाम करीब छह बजे परिवादी की भाभी भीमवती अकेली बोरिंग पर पानी लेने गई थीं. इस दौरान प्रकाश, भीम सिंह, ओम सिंह, करण, लालाराम, सुनील, धनसिंह सहित अन्य आरोपियों ने भीमवती को घेरकर धारदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया. इससे मौके पर चीख-पुकार मच गई. इसे भी पढ़ें- अवैध संबंधों के शक में धारदार हथियार से की थी पत्नी की हत्या, पति को आजीवन कारावास