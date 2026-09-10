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अलवर कोर्ट का बड़ा फैसला: 7 साल पुराने बंशीलाल हत्या मामले में सभी 10 आरोपियों को उम्रकैद की सजा

अलवर की सत्र अदालत ने 7 साल पुराने बंशीलाल हत्याकांड में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए सभी 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

10 आरोपियों को उम्रकैद की सजा
10 आरोपियों को उम्रकैद की सजा (ETV Bharat GFX)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 10, 2026 at 8:08 PM IST

2 Min Read
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अलवर: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संख्या-3, अलवर की अदालत ने गुरुवार को करीब सात साल पुराने हत्या और मारपीट के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है. अदालत ने बंशीलाल की हत्या के मामले में सभी 10 दोषियों को आजीवन कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही प्रत्येक आरोपी पर अर्थदंड भी लगाया है. मामले में अदालत ने गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया.

बोरिंग पर पानी लेने गई महिला पर हमला: लोक अभियोजक अजीत यादव ने बताया कि अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र स्थित गुर्जरपुर खुर्द में 17 जून 2019 की शाम करीब छह बजे परिवादी की भाभी भीमवती अकेली बोरिंग पर पानी लेने गई थीं. इस दौरान प्रकाश, भीम सिंह, ओम सिंह, करण, लालाराम, सुनील, धनसिंह सहित अन्य आरोपियों ने भीमवती को घेरकर धारदार हथियारों से उन पर हमला कर दिया. इससे मौके पर चीख-पुकार मच गई.

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बचाने आए परिजनों पर हमला: लोक अभियोजक के अनुसार महिला का शोर सुनकर परिवादी के परिजन मौके पर पहुंचे और भीमवती को बचाने का प्रयास किया. इस दौरान आरोपी पक्ष ने पीड़ित पक्ष के साथ भी बेरहमी से मारपीट की. इस घटना में बंशीलाल को गंभीर चोटें आईं, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, वहीं अन्य परिजन गंभीर रूप से घायल हो गए. बाद में स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. इसके बाद पीड़ित पक्ष की ओर से रामगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया गया था.

24 गवाह और 77 दस्तावेज पेश किए: अजीत यादव ने आगे बताया कि प्रकरण में गहन अनुसंधान कर थाना पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चालान पेश की. इस पर सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 24 गवाह और 77 दस्तावेज परीक्षित कराए गए. उन्होंने बताया कि न्यायालय की न्यायाधीश अनिता के. सोनी ने दोनों पक्षों को सुनवाई का पूरा अवसर देने के बाद 10 आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. उन्होंने बताया कि न्यायालय ने प्रत्येक आरोपी को 28 हजार 700 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

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