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​​Special : जज्बे को सलाम! 75 की उम्र में 'परिंदों के मसीहा' बने बाबूलाल, 8 सालों से रोजाना 600 से ज्यादा परिंडों में भरते हैं पानी

बाबूलाल सैनी ने बताया कि वह करीब 7 से 8 सालों से बेजुबान पशु पक्षियों को पानी पिलाने की मुहिम से जुड़े है. वर्तमान में वह अलवर शहर के कंपनी बाग में गार्ड की नौकरी कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि इससे पूर्व करीब 45 सालों तक उन्होंने मिस्त्री का कार्य किया. लेकिन बढ़ती उम्र के साथ ही जैसे-जैसे उनके हाथ पैर जवाब देने लगे, तो उन्होंने उस काम को छोड़कर गार्ड की नौकरी को अपनाया. उन्होंने कहा कि आप वह अपनी नौकरी के बाद व नौकरी से पहले बेजुबान पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था करते हैं.

अलवर के बाबूलाल सैनी पेशे से एक सिक्योरिटी गार्ड हैं. वे अपनी इस छोटी सी नौकरी के फर्ज को तो पूरी ईमानदारी से निभाते ही हैं, लेकिन उससे भी बड़ा फर्ज वे उन बेजुबान पक्षियों के प्रति निभा रहे हैं, जो इस तपती और चिलचिलाती धूप में पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसते हैं. रोज़ाना अपनी ड्यूटी शुरू होने से पहले और ड्यूटी खत्म होने के बाद, बाबूलाल जी का सिर्फ एक ही मकसद होता है परिंडों को पानी से लबालब भरना.

अलवर : आज के इस आधुनिक दौर में जहां लोग बढ़ती उम्र के साथ आराम को तरजीह देते हैं और अपना ज्यादातर वक्त घर के कमरों या टीवी के सामने गुजारते हैं, वहीं राजस्थान के अलवर जिले से एक ऐसी मिसाल सामने आई है जो इंसानियत का सिर फख्र से ऊंचा कर देती है. यह कहानी है 75 साल के एक ऐसे बुजुर्ग की, जो न तो सोशल मीडिया के बारे में जानते हैं और न ही उन्हें अखबारों में नाम छपवाने या कोई बड़ी पहचान बनाने की लालसा है. वे चुपचाप, बिना किसी शोर-शराबे के पिछले 8 सालों से एक अनूठी मुहिम में जुटे हुए हैं बेजुबान पशु-पक्षियों की प्यास बुझाने की मुहिम.

पार्क व सार्वजनिक स्थल पर लगाए परिंडे : बाबूलाल सैनी ने बताया कि करीब 7 साल से वह अलवर शहर के कंपनी बाग में गार्ड की नौकरी करते हैं. उन्होंने बताया कि पार्क के अंदर 300 से ज्यादा परिंडे, मटकी, कुल्लड़ जैसी चीजों को बेजुबान पक्षियों को पानी पिलाने के लिए लगाए है. बाबूलाल सैनी ने बताया कि कई संस्थाओं द्वारा भी परिंडे पार्क में लगाए गए हैं. इन सभी में बाबूलाल अपने नौकरी का समय शुरू होने से पहले ही पानी से भर देते हैं. उन्होंने बताया कि शहर के नया बास से मनु मार्ग तक भी रास्ते के किनारे व सार्वजनिक स्थलों पर उन्होंने बेजुबान पशु पक्षियों के लिए ऐसी ही व्यवस्था की हुई है. जिससे कि बेजुबान को पानी के लिए भटकना न पड़े, यहां भी 350 से ज्यादा परिंडे रखे हुए है.

'परिंदों के मसीहा' बने बाबूलाल... (ETV Bharat GFX)

बेजुबानों की सेवा से मिलता है आनंद : बाबूलाल सैनी ने बताया कि वह निरंतर 8 वर्षों से बेजुबानो के लिए सेवा कर रहे हैं. उन्होंने बताया की जबसे मन से इस सेवा को शुरू किया है, तब से उन्हें आनंद मिल रहा है. बाबूलाल सैनी ने कहा कि भीषण गर्मी में एक और जब इंसान को पेय पदार्थ की जरूरत महसूस होती है, तो बेजुबान पशु पक्षियों को पानी के लिए भी भटकना पड़ता है. बेजुबान पशु पक्षियों को जल की कमी महसूस ना हो इसी सोच के साथ उन्होंने इस मुहिम की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि 75 साल की उम्र में वह रोजाना 8 साल से इस मुहिम को अनवरत जारी रखे हुए हैं.

पानी से भरा परिंडा (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

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सुबह व शाम को भरते है पानी : बाबूलाल सैनी ने बताया कि कंपनी बाग में वह सुबह 5 बजे पहुंचते हैं और करीब एक घंटा बेजुबानों के लिए लगाए गए परिंडो में पानी भरते हैं. उन्होंने बताया कि सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक उनकी गार्ड की ड्यूटी रहती है. इस दौरान वह अपनी ड्यूटी करते है. इसके बाद वह अपने घर लौटते हैं और अपने परिवार को समय देते हैं. बाबूलाल सैनी ने बताया कि शाम को 5 बजे फिर वह अपने घर से निकलते हैं और शाम 7 बजे तक शहर के सार्वजनिक स्थलों पर रखे हुए परिंडो में पानी भरते है.

परिंडे में पानी डालते बाबूलाल (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

सार्वजिनक प्याऊ व टंकी से लेते है पानी : बाबूलाल सैनी ने बताया कि वह सार्वजनिक प्याऊ व टंकी से पानी लेकर परिंडो में पानी भरते है. उन्होंने बताया कि पार्क में लगी तीन टंकियों से वह पानी लेकर आते हैं और जगह रख परिंडो में भरते हैं. बाबूलाल सैनी पार्क में पहुंचने के बाद दो प्लास्टिक की बोतल उठाकर उसमें पानी भरते हैं और पूरे पार्क में परिंडो में भरते हैं. इसमें एक बार में करीब 4 से 6 परिंडे में पानी भरता है, इसके बाद फिर वह टंकी तक जाते है और फिर पानी भरकर लाते है, इसके बाद बेजुबानों के लिए पानी भरते हैं. उन्होंने बताया कि इस उम्र में ज्यादा वजन उठाकर चलना मुश्किल होता है, इसके लिए वह दो बोतल के सहारे पानी भरते है. वही पार्क में सैर के लिए आने वाले युवा मोहित ने कहा कि वह रोजाना कंपनी बाग में सैर के लिए आते हैं, इस दौरान यहां के एक गार्ड बेजुबानों के लिए पानी की उपलब्धता का ध्यान रखते हैं. उन्होंने बताया कि बुजुर्ग 75 वर्ष उम्र में भी इस तरह की पहल से जुड़ा है, यह सराहनीय है.

बोतल लेकर जाते बाबूलाल सैनी (फोटो ईटीवी भारत अलवर)

पैसों का नहीं मोल, सेवा भाव से मिलती है खुशी : बाबूलाल सैनी ने बताया कि गार्ड की नौकरी में उन्हें 6500 रुपये प्रति माह तनख्वाह मिलती है. जिससे वह अपना घर खर्च चलाने के साथ ही बेजुबानो के लिए परिंडे भी लगाते है. उन्होंने बताया कि पैसों का जीवन में मोल नहीं है, व्यक्ति को जितना पैसा मिले उतना कम लगता है, बल्कि सेवा भाव से मिलने वाली खुशी आनंद देती है. उन्होंने युवा लोगों से अपील की कि वह भी बेजुबान पशु पक्षियों के लिए सेवा भाव जागृत करें.

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