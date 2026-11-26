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अलवर जिला परिषद में कांग्रेस का परचम, पहली बार सदस्य बने अर्जुनसिंह निर्विरोध बने उप जिला प्रमुख

जीत के बाद कांग्रेस नेताओं ने अर्जुनसिंह को दी बधाई ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: जिला परिषद अलवर में गुरुवार को हुए उप जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अर्जुनसिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए. जिला प्रमुख चुनाव में हार के बाद भाजपा ने इस बार कोई प्रत्याशी नहीं उतारा. इस जीत के साथ अलवर में जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख दोनों पदों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है. परिणाम घोषित होने के बाद अर्जुनसिंह समर्थकों के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेन्द्र सिंह के निवास फूलबाग पहुंचे, जहां उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया.