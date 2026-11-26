अलवर जिला परिषद में कांग्रेस का परचम, पहली बार सदस्य बने अर्जुनसिंह निर्विरोध बने उप जिला प्रमुख
अर्जुनसिंह ने कहा-जिला प्रमुख के साथ मिलकर जिले की ग्रामीण जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण कराएंगे
Published : November 26, 2026 at 3:06 PM IST
अलवर: जिला परिषद अलवर में गुरुवार को हुए उप जिला प्रमुख चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी अर्जुनसिंह निर्विरोध निर्वाचित हुए. जिला प्रमुख चुनाव में हार के बाद भाजपा ने इस बार कोई प्रत्याशी नहीं उतारा. इस जीत के साथ अलवर में जिला प्रमुख और उप जिला प्रमुख दोनों पदों पर कांग्रेस का कब्जा हो गया है. परिणाम घोषित होने के बाद अर्जुनसिंह समर्थकों के साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव जितेन्द्र सिंह के निवास फूलबाग पहुंचे, जहां उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया.
पहली बार सदस्य बने, अब उप जिला प्रमुख बने अर्जुनसिंह: गोविंदगढ़ क्षेत्र के वार्ड संख्या 32 से कांग्रेस टिकट पर पहली बार जिला परिषद सदस्य चुने गए अर्जुनसिंह अब निर्विरोध उप जिला प्रमुख बन गए हैं. ओड़ समाज से जुड़े अर्जुनसिंह लंबे समय से कांग्रेस से जुड़े रहे हैं. निर्वाचित होने के बाद उन्होंने कहा कि वे जिला प्रमुख के साथ मिलकर जिले की ग्रामीण जनता की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण कराएंगे. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य कराए जाएंगे.
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जनता ने कांग्रेस को दिया जनादेश: कांग्रेस नेता जितेन्द्र सिंह एवं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को जनादेश दिया है. कांग्रेस का बोर्ड जनता की अपेक्षा पर खरा उतरने का प्रयास करेगा. उन्होंने कहा कि जिस तरह जनता ने पंचायत चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में जनादेश दिया है, उसी तरह आगामी विधानसभा चुनाव में भी जनता कांग्रेस को जनादेश देगी. उन्होंने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव में भाजपा ने खरीद-फरोख्त के खूब प्रयास किए, लेकिन कांग्रेस सदस्यों ने एकजुटता दिखाई और भाजपा के हथकंडों पर पानी फेर दिया.
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