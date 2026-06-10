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दो अलग-अलग मामले : अलवर एडीजे 2 ने 4 आरोपियों को व एसीबी कोर्ट ने स्कूल के उपप्राचार्य को सुनाई 4 साल की सजा

एडीजे कोर्ट संख्या 2 ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: एडीजे नंबर 2 ने 8 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोषी मानते हुए 5-5 साल की सजा सुनाई. न्यायालय ने सभी आरोपियों को पांच-पांच हजार के अर्थ दंड से दंडित किया. बुधवार को न्यायालय ने 2018 के एक प्रकरण में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. एक अन्य मामले में एसीबी कोर्ट ने 9 साल पुराने प्रकरण में खैरथल स्कूल के उप प्राचार्य को 4 साल की सजा व 10 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया. एडीजे 2 के विशिष्ट लोक अभियोजक महेश मीणा ने बताया कि परिवादी की ओर से मालाखेड़ा थाने में 2018 में प्रकरण दर्ज कराया कि उनकी माता का देहांत होने के उपरांत उनके परिवार के लोग अंतिम संस्कार के लिए गांव के जंगल से लकड़ी लेने के लिए गए थे. जब वह लकड़ी लेने लगे, तो उनका दूसरे पक्ष से विवाद हो गया. विवाद के दौरान हुई कहासुनी कुछ देर बाद ही हाथापाई में बदल गई. इस पर दूसरे पक्ष के चार लोगों ने लाठी, डंडा, टांचिए व फरसी से पीड़ित पक्ष के तीन लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर घायल कर दिया. उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर घायल अवस्था में पीड़ितों को अलवर जिला अस्पताल में उपचार के लिए लेकर पहुंचे. इसके बाद परिवादी की ओर से थाने में प्रकरण दर्ज कराकर अंतिम संस्कार किया गया. प्रकरण पर कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर आरोपियों से अनुसंधान कर न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया. विशिष्ट लोक अभियोजक महेश मीणा ने बताया कि प्रकरण पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश रिद्धिमा शर्मा ने चार आरोपी विक्रम सिंह, हुकुम सिंह, राजू व रवि को दोषी करार करते हुए 5-5 वर्ष के कारावास की सजा व पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया.