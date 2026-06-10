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दो अलग-अलग मामले : अलवर एडीजे 2 ने 4 आरोपियों को व एसीबी कोर्ट ने स्कूल के उपप्राचार्य को सुनाई 4 साल की सजा

अंतिम संस्कार के लिए लड़की लेने जाते समय हुई कहासुनी. 4 युवकों ने किया था हमला. स्कूल के उपप्राचार्य को सुनाई 4 साल की सजा...

Alwar ADJ Court 2
एडीजे कोर्ट संख्या 2 (ETV Bharat Alwar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 10, 2026 at 5:20 PM IST

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Updated : June 10, 2026 at 6:03 PM IST

4 Min Read
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अलवर: एडीजे नंबर 2 ने 8 साल पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए चार आरोपियों को दोषी मानते हुए 5-5 साल की सजा सुनाई. न्यायालय ने सभी आरोपियों को पांच-पांच हजार के अर्थ दंड से दंडित किया. बुधवार को न्यायालय ने 2018 के एक प्रकरण में सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. एक अन्य मामले में एसीबी कोर्ट ने 9 साल पुराने प्रकरण में खैरथल स्कूल के उप प्राचार्य को 4 साल की सजा व 10 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया.

एडीजे 2 के विशिष्ट लोक अभियोजक महेश मीणा ने बताया कि परिवादी की ओर से मालाखेड़ा थाने में 2018 में प्रकरण दर्ज कराया कि उनकी माता का देहांत होने के उपरांत उनके परिवार के लोग अंतिम संस्कार के लिए गांव के जंगल से लकड़ी लेने के लिए गए थे. जब वह लकड़ी लेने लगे, तो उनका दूसरे पक्ष से विवाद हो गया. विवाद के दौरान हुई कहासुनी कुछ देर बाद ही हाथापाई में बदल गई.

इस पर दूसरे पक्ष के चार लोगों ने लाठी, डंडा, टांचिए व फरसी से पीड़ित पक्ष के तीन लोगों पर हमला कर उन्हें गंभीर घायल कर दिया. उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर घायल अवस्था में पीड़ितों को अलवर जिला अस्पताल में उपचार के लिए लेकर पहुंचे. इसके बाद परिवादी की ओर से थाने में प्रकरण दर्ज कराकर अंतिम संस्कार किया गया. प्रकरण पर कार्रवाई करते हुए थाना पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार कर आरोपियों से अनुसंधान कर न्यायालय के समक्ष चालान पेश किया.

विशिष्ट लोक अभियोजक महेश मीणा ने बताया कि प्रकरण पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश रिद्धिमा शर्मा ने चार आरोपी विक्रम सिंह, हुकुम सिंह, राजू व रवि को दोषी करार करते हुए 5-5 वर्ष के कारावास की सजा व पांच-पांच हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया.

पढ़ें : अलवर: अवैध हथियार निर्माण और सप्लाई मामला, तीन को 7-7 साल की सजा, बदमाशों ने पुलिस पर की थी फायरिंग

वहीं, दूसरे मामले में एसीबी कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक जसवंत सिंह चौहान ने बताया कि परिवादी जसवंत कुमार ने 2017 में एसीबी को प्रार्थना पत्र दिया कि परिवादी से खैरथल स्कूल के उप प्राचार्य वीड़ी वर्मा की ओर से रिश्वत की मांग की जा रही है. उन्होंने बताया कि परिवादी की शिकायत पर एसीबी ने रिश्वत की मांग का सत्यापन कराया. उन्होंने बताया कि सत्यापन में बकाया बिल पास करने की एवज में 6 हजार रुपए की मांग सही पाई गई. जिस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने उपप्राचार्य वर्मा को 6 हजार रुपए की राशि लेते हुए गिरफ्तार किया. साथ ही मौके से राशि बरामद की गई.

विशिष्ट लोक अभियोजक जसवंत चौहान ने बताया कि एसीबी की ओर से न्यायालय में चालान पेश किया गया. विशिष्ट लोक अभियोजक जसवंत चौहान ने बताया कि न्यायालय में प्रकरण में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाह को परीक्षित कराया गया. उन्होंने बताया कि सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को 4 वर्ष के कारावास व 10 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया.

मेस के बिल पास करवाने के लिए मांग रहा था रिश्वत : विशिष्ट लोक अभियोजक जसवंत चौहान ने बताया कि परिवादी की प्रकाश स्वीट के नाम से फर्म है. परिवादी ने खैरथल के जवाहर नवोदय विद्यालय में मेस का ठेका लिया था. उन्होंने बताया कि परिवादी का प्रति माह का बिल करीब 19 हजार रुपए बनता था. जिसे पास करने के लिए उप प्राचार्य वासुदेव वर्मा द्वारा 3 हजार रूपये प्रति माह रिश्वत की मांग की जा रही थी. रिश्वत नहीं देने पर आरोपी परिवादी का बिल पास नहीं करता. उन्होंने बताया कि साल 2017 में अक्टूबर व नवंबर के बिल पास करने की एवज में 6 हजार रुपए की मांग कर रहा था. जिस पर कार्रवाई करते हुए एसीबी ने करवाई करते हुए उपप्राचार्य को ट्रैप किया.

Last Updated : June 10, 2026 at 6:03 PM IST

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