तेज रफ्तार कार ने मारी टक्कर, यात्रियों सहित पलटा टेंपो
थाने से महज 50 मीटर दूर तेज रफ्तार कार ने ओवरटेक लेने के चलते टेंपो में मारी टक्कर. यात्रियों के शरीर में लगी गंभीर चोट...
Published : June 2, 2026 at 4:10 PM IST
अलवर: शहर के बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत थाने से महज 50 मीटर दूरी पर तेज रफ्तार कार ने टेंपो को टक्कर मार दी. टक्कर के चलते टेंपो पलट गया. इस दौरान रिक्शा में बैठी सवारियां गंभीर घायल हो गईं. तेज रफ्तार कार की टक्कर के बाद घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई. घटना की सूचना पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. यह घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.
घायल के परिजन अजय जोशी ने बताया कि सुभाष जोशी, अनु व ईशान अपने निजी कार्य से बम्बोली गांव से अलवर आए हुए थे. दोपहर बाद वह अपना काम खत्म कर टेंपो में सवार होकर गांव लौट रहे थे. इस दौरान सामने से एक तेज रफ्तार कार ने टेंपो को टक्कर मार दी. उन्होंने बताया कि टक्कर के बाद अचानक ही टेंपो पलट गया, जिससे अंदर बैठे लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला.
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उन्होंने बताया कि इस घटना में तीन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अलवर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. अजय जोशी ने बताया कि घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिन्होंने टेंपो को सीधा किया.
बगड़ तिराहा थाना पुलिस के अधिकार विनोद कुमार ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर मय जाब्ता मौके पर पहुंचा और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया. मामले में सीसीटीवी को चेक कराया जा रहा है. साथ ही परिजन की शिकायत के अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
सीसीटीवी में कैद हुई घटना : बागड़ तिराहा थाना क्षेत्र अंतर्गत सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें दिखाई दे रहा है कि तेज रफ्तार कार ओवरटेक करने के चक्कर में रॉन्ग साइड की ओर आई और टेंपो को टक्कर मार दी, जिससे टेंपो पलट गया. इसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई.