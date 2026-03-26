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अलवर: प्रेम विवाह केस में युवक को बचाने के लिए मांगी घूस, कांस्टेबल और दलाल एसीबी के हत्थे चढ़े

अलवर: एसीबी दौसा की टीम ने बुधवार को कार्रवाई कर प्रेम विवाह के दर्ज एक पुराने मामले में युवक को बाहर निकालने के​ लिए 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते कठूमर में एक दलाल व पुलिस थाने के कांस्टेबल को गिरफ्तार कर लिया. एसीबी की कार्रवाई की सूचना लगते ही कठूमर पुलिस थाने में हड़कंप मच गया तथा थानाधिकारी समेत अन्य स्टाफ मौके से गायब हो गए और थाना परिसर लगभग खाली हो गया.

एसीबी दौसा के डीएसपी रविंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि सीकरी थाना क्षेत्र के फूटाकी निवासी एक व्यक्ति ने भरतपुर चौकी में शिकायत दर्ज करा कर आरोप लगाया गया कि कठूमर थाना में पूर्व में दर्ज एक मामले में उसके पुत्र को बचाने की एवज में 40 हजार रुपए की रिश्वत की मांग की जा रही है. बाद में एसीबी दौसा व भरतपुर की संयुक्त टीम ने परिवादी की शिकायत का सत्यापन कराया.

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शिकायत का सत्यापन होने के बाद एसीबी टीम दौसा बुधवार शाम को कठूमर पहुंची और पुलिस थाने के पास ट्रैप कार्रवाई का जाल बिछाया. उन्होंने बताया कि योजना के अनुसार परिवादी ने कठूमर पुलिस थाने के मुख्य गेट के बाहर खड़े दलाल निरंजन को रिश्वत की 20 हजार रुपए की राशि दी. इस दौरान कठूमर थाने का पुलिस कांस्टेबल रामेश्वर दयाल गुर्जर भी मौके पर मौजूद था. दलाल की ओर से 20 हजार की रिश्वत की रकम लेते ही एसीबी टीम ने दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया.