डिजिटल दौर में भी अलवर की रामलीला का क्रेज बरकरार, 5 से 80 साल के कलाकार बिखेर रहे जलवा
वर्ष 1911 में राजर्षि अभय समाज की ओर से रामलीला मंचन शुरू किया गया. इसके बाद यह आयोजन निरंतर सांस्कृतिक गतिविधियों का हिस्सा बना रहा.
Published : October 19, 2026 at 9:18 AM IST
अलवर: मोबाइल स्क्रीन, सोशल मीडिया और डिजिटल मनोरंजन के दौर में जब लोगों के पास मनोरंजन के अनगिनत विकल्प मौजूद हैं, तब भी रामलीला का आकर्षण कम नहीं हुआ है. अलवर शहर में आज भी रामायण के प्रसंगों को मंच पर जीवंत होते देखने के लिए देर रात तक दर्शकों का हुजूम उमड़ता है. यहां रामलीला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति, परंपरा और सामूहिक सामाजिक जीवन का ऐसा हिस्सा है, जो पीढ़ियों को एक-दूसरे से जोड़ रहा है. पांच साल के बच्चों से लेकर 80 साल तक के कलाकार जब राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण जैसे पात्रों के माध्यम से रामायण की गाथा प्रस्तुत करते हैं, तो मंच पर केवल अभिनय नहीं होता, बल्कि लोगों की धार्मिक भावनाएं और सांस्कृतिक स्मृतियां भी जीवंत हो उठती हैं.
अलवर में रामलीला का इतिहास 140 साल पुराना है. राजशाही जमाने में अलवर में 1886 में पहली बार रामलीला का मंचन किया गया, उस समय अलवर के तत्कालीन राजा मंगलसिंह ने मथुरा से कलाकारों को बुलाकर रामलीला का मंचन कराया. उस समय इस मंचन को देखने के लिए 40 हजार से अधिक दर्शक पहुंचे थे. इतिहासकार एडवोकेट हरिशंकर गोयल ने बताया कि अलवर की रामलीला का इतिहास काफी पुराना है. वर्ष 1886 में यहां रामलीला मंचन की शुरुआत हुई थी. उस समय तत्कालीन महाराजा के कहने पर मथुरा की रामलीला मंडली अलवर आई थी. उस समय इस मंचन को देखने के लिए 40 हजार से अधिक दर्शक पहुंचे थे. उस दौर में मनोरंजन के साधन सीमित थे, लेकिन रामलीला के प्रति लोगों का उत्साह इतना अधिक था कि बड़ी संख्या में लोग इसे देखने जुटे. राजशाही के समय अलवर के महाराजा भी रामलीला मंचन देखने का आनंद लेते थे.
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राजर्षि अभय समाज का रामलीला मंचन: गोयल ने बताया कि अलवर में रामलीला की परंपरा को आगे बढ़ाने में राजर्षि अभय समाज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. उन्होंने बताया कि मथुरा की मंडली के मंचन के बाद भी रामलीला मंडलियां यहां आती रहीं. बाद में स्थानीय स्तर पर भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने के प्रयास हुए. वर्ष 1900 के शुरुआती वर्षों में हरिकीर्तन के माध्यम से धार्मिक आयोजनों की परंपरा को आगे बढ़ाया गया और वर्ष 1911 में राजर्षि अभय समाज की ओर से रामलीला मंचन शुरू किया गया. इसके बाद यह आयोजन निरंतर धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का हिस्सा बना रहा. अब अलवर शहर में तीन प्रमुख स्थानों पर रामलीला का मंचन होता है. इनमें राजर्षि अभय समाज, पुरुषार्थी तांगा स्टैंड और शिवाजी पार्क की रामलीलाएं प्रमुख हैं.
मोबाइल और टीवी के दौर में भी कायम है आकर्षण: गोयल ने बताया कि आज मनोरंजन के लिए मोबाइल फोन, इंटरनेट, ओटीटी मंच और सोशल मीडिया लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं. घर बैठे धार्मिक धारावाहिक और रामायण के विभिन्न संस्करण देखे जा सकते हैं. इसके बावजूद रामलीला देखने के लिए लोगों का रंगमंचों तक पहुंचने से पता लगता है कि रामलीला का महत्व आज भी है. उन्होंने बताया कि रामलीला का आकर्षण उसका जीवंत मंचन है. दर्शक कलाकारों को अपने सामने अभिनय करते देखते हैं. वहीं संवाद, संगीत, वेशभूषा, मंच सज्जा और प्रसंग लोगों को कथा से जोड़ते हैं. जब राम वनवास के लिए निकलते हैं, सीता हरण का प्रसंग आता है या हनुमान लंका पहुंचते हैं, तो दर्शक इन घटनाओं को केवल कथा के रूप में नहीं, बल्कि आस्था के रूप में जुड़ाव महसूस करते हैं.
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80 साल तक के कलाकार निभाते हैं किरदार: एडवोकेट गोयल ने बताया कि अलवर की रामलीला की विशेषता इसमें अलग-अलग आयु वर्ग के कलाकारों की भागीदारी है. पांच साल के बच्चों से लेकर 80 साल तक के कलाकार विभिन्न पात्रों को निभाते हैं. पात्रों के चयन, संवाद याद करने, वेशभूषा तैयार करने और मंच पर प्रस्तुति देने के पीछे कलाकारों की मेहनत रहती है. कई कलाकारों के लिए यह केवल अभिनय नहीं, बल्कि वर्षों से चली आ रही पारिवारिक और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है. उन्होंने बताया कि अलवर शहर की रामलीलाओं में महिला पात्रों की भागीदारी भी देखने को मिलती है. एडवोकेट गोयल ने बताया कि रामलीला की लोकप्रियता पर टेलीविजन का भी प्रभाव रहा है. रामानंद सागर के रामायण धारावाहिक के प्रसारण के समय देशभर में लोगों के बीच रामलीला मंचन के प्रति व्यापक उत्साह देखा गया था. टेलीविजन और डिजिटल माध्यमों ने रामायण की कथा को घर-घर तक पहुंचाया, लेकिन मंच पर होने वाली रामलीला की अपनी अलग पहचान बनी रही. पर्दे पर कथा देखने और खुले मंच पर कलाकारों के माध्यम से उसी कथा को जीवंत होते देखने का अनुभव अलग है. यही अंतर रामलीला को आज भी दर्शकों से जोड़ता है.
शाम 6 बजे ही पहुंच जाते थे: रामलीला की पुरानी यादों को साझा करते हुए दर्शक सुनीता ने बताया कि वे 60 साल की है. वह 8-10 साल की उम्र से रामलीला देख रही हैं. पहले रामलीला में इतनी भीड़ होती थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं मिलती थी. उन्होंने बताया कि उस समय हम अपने घर से चादर लेकर जाते थे और शाम 6 बजे ही पहुंचकर बैठ जाते थे. उस समय रामलीला मैदान और मंच के आसपास के मकानों की छतों और झरोखों से भी लोग रामलीला देखते थे. सुनीता ने बताया कि समय के साथ रामलीला मंचन में काफी बदलाव आया है, लेकिन आज भी लोग रामलीला देखने आते हैं. उन्होंने बताया कि आज युवा वर्ग भी बढ़-चढ़कर रामलीला देखने आता है, जिससे अब रामलीला मंचन के दौरान पुराने माहौल की यादें ताजा हो जाती हैं.
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युवाओं को मिलती है संस्कृति की जानकारी: युवा दर्शक जिया ने बताया कि शहर के तांगा स्टैंड पर होने वाली रामलीला को वह अपने परिवार के साथ देखने के लिए जाती हैं. उन्होंने कहा कि युवा वर्ग को ऐसे आयोजनों में रुचि रखनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के आयोजन से आज के युवा वर्ग को धार्मिक क्षेत्र की जानकारी मिलती है. जिया ने बताया कि आज रामलीला को देखने के बाद राम और रावण के चरित्र को भी सामने से जानने का अवसर मिलता है. जिया ने कहा कि वह आगे भी रामलीला देखती रहेंगी.
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