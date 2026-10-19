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डिजिटल दौर में भी अलवर की रामलीला का क्रेज बरकरार, 5 से 80 साल के कलाकार बिखेर रहे जलवा

रामलीला मंचन का दृश्य ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: मोबाइल स्क्रीन, सोशल मीडिया और डिजिटल मनोरंजन के दौर में जब लोगों के पास मनोरंजन के अनगिनत विकल्प मौजूद हैं, तब भी रामलीला का आकर्षण कम नहीं हुआ है. अलवर शहर में आज भी रामायण के प्रसंगों को मंच पर जीवंत होते देखने के लिए देर रात तक दर्शकों का हुजूम उमड़ता है. यहां रामलीला केवल धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि आस्था, संस्कृति, परंपरा और सामूहिक सामाजिक जीवन का ऐसा हिस्सा है, जो पीढ़ियों को एक-दूसरे से जोड़ रहा है. पांच साल के बच्चों से लेकर 80 साल तक के कलाकार जब राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और रावण जैसे पात्रों के माध्यम से रामायण की गाथा प्रस्तुत करते हैं, तो मंच पर केवल अभिनय नहीं होता, बल्कि लोगों की धार्मिक भावनाएं और सांस्कृतिक स्मृतियां भी जीवंत हो उठती हैं.