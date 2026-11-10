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मां ने मांगी मदद - पटाखे में विस्फोट, 12 साल के बच्चे की आंखें 90 प्रतिशत झुलसीं,

अलवर जिला अस्पताल से बच्चे को रेफर किया ( ETV Bharat Alwar )

अलवर: शहर के एनईबी थाना क्षेत्र के चार बटा में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. 12 वर्षीय मासूम की दोनों आंखें करीब 90 प्रतिशत तक झुलस गईं. मासूम पटाखों से बारूद निकालकर खेल रहा था. इसी दौरान बारूद में अचानक विस्फोट हो गया. हादसे के बाद मां घायल बेटे को लेकर अलवर जिला अस्पताल पहुंची. वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मां ने जिला अस्पताल में लोगों से आर्थिक मदद की गुहार लगाई.