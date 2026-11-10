मां ने मांगी मदद - पटाखे में विस्फोट, 12 साल के बच्चे की आंखें 90 प्रतिशत झुलसीं,
अलवर के एनईबी थाना क्षेत्र में खेलते समय हुआ हादसा, जिला अस्पताल में मां ने लोगों से लगाई आर्थिक मदद की गुहार..
Published : November 10, 2026 at 1:23 PM IST
अलवर: शहर के एनईबी थाना क्षेत्र के चार बटा में मंगलवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. 12 वर्षीय मासूम की दोनों आंखें करीब 90 प्रतिशत तक झुलस गईं. मासूम पटाखों से बारूद निकालकर खेल रहा था. इसी दौरान बारूद में अचानक विस्फोट हो गया. हादसे के बाद मां घायल बेटे को लेकर अलवर जिला अस्पताल पहुंची. वहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत को देखते हुए उसे जयपुर रेफर कर दिया. परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मां ने जिला अस्पताल में लोगों से आर्थिक मदद की गुहार लगाई.
आंखें 90 प्रतिशत झुलसीं, जयपुर रेफर: अलवर जिला अस्पताल के बर्न वार्ड के प्रभारी सुखपाल ने बताया- एक महिला अपने बच्चे को लेकर आई, जिसकी आंखें बारूद के चलते 90 प्रतिशत तक झुलस गई थीं. प्राथमिक उपचार के बाद मासूम को जयपुर के लिए रेफर कर दिया गया. वहीं घायल बच्चे की मां कविता देवी ने बताया- उनका बेटा सुबह पटाखे से बारूद निकालकर खेल रहा था. इसी दौरान बारूद में विस्फोट हो गया, जिससे उसकी आंखें झुलस गईं. घटना के समय पिता काम पर गए हुए थे. बच्चे की चीख पुकार सुनकर वह घर के बाहर आईं और स्थानीय लोगों की मदद से बच्चे को गंभीर हालत में जिला अस्पताल लेकर पहुंचीं.
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मंडी में पल्लेदारी करता है पिता, 5वीं में पढ़ता है बेटा: मां कविता ने बताया कि वह अपने पति संतोष यादव के साथ अलवर शहर के एनईबी क्षेत्र में एक किराए के मकान में रहती हैं. मूल रूप से उनका परिवार बिहार के सुपौल जिले का रहने वाला है. पति अलवर मंडी में प्याज की पल्लेदारी का काम करते हैं. बेटा पांचवीं कक्षा में पढ़ता है. घटना के बारे में उनके पति को अभी सूचना नहीं है, क्योंकि वह सुबह जल्दी ही अपने काम पर चले गए थे.
मां ने अस्पताल में लगाई मदद की गुहार: मासूम की मां कविता देवी ने बताया कि जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बच्चे को जयपुर रेफर कर दिया है. लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते वह अपने बच्चे का इलाज जयपुर में कराने में असमर्थ हैं. इसके चलते वह अलवर जिला अस्पताल में लोगों से आर्थिक सहायता के लिए गुहार लगा रही हैं.
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