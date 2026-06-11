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आईआईटी कानपुर को दान में मिले साढ़े नौ करोड़, पूर्व छात्र के पैसे से बनेगा नया केंद्र

आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र जगजीत सिंह बिंद्रा ने कहा आईआईटी कानपुर से मिली शिक्षा ने उनके पेशेवर जीवन की मज़बूत नींव रखी.

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आईआईटी कानपुर को दान में मिले साढ़े नौ करोड़. (मीडिया सेल, आईआईटी कानपुर)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 12:06 PM IST

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कानपुर: जिस तरह समय-समय पूर्व आईआईटीयंस, संस्थान के विकास के लिए दान के तौर पऱ कुछ राशि देते हैं. ठीक वैसे ही अब आईआईटी कानपुर के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के विकास के लिए पूर्व छात्र ने 11.5 लाख अमेरिकी डॉलर यानी तकरीबन 9.5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है. पूर्व छात्र जगजीत सिंह बिंद्रा के इस सहयोग से संस्थान में ‘जेनिस एवं जगजीत बिंद्रा केमिकल इंजीनियरिंग एनेक्स’ की स्थापना की जाएगी.

करीब 4,000 वर्गमीटर क्षेत्र में बनने वाला यह भवन केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के लिए आधुनिक शिक्षण और शोध केंद्र के रूप में विकसित होगा. इसमें अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लासरूम, संकाय कक्ष और सहयोगात्मक रिसर्च स्पेस तैयार किए जाएंगे. यह सुविधा सतत प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटेशनल कैटालिसिस, जैव-प्रौद्योगिकी और उन्नत पदार्थ जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को नई गति देगी.

पूर्व छात्र ने कहा आईआईटी से मिली शिक्षा ने बदला जीवन: आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र जगजीत सिंह बिंद्रा ने कहा आईआईटी कानपुर से मिली शिक्षा ने उनके पेशेवर जीवन की मजबूत नींव रखी. संस्थान को उसके बदले में वापस योगदान देना उनके लिए गर्व और जिम्मेदारी दोनों है. वह अपने इस फैसले से बहुत ख़ुश हैं.

उन्होंने कहा केमिकल इंजीनियरिंग विभाग संस्थान के स्थापना-कालीन विभागों में शामिल रहा है. यह शोध व नवाचार में अग्रणी भी रहा है. इससे पहले भी बिंद्रा ने कई परियोजनाओं, लैब और केंद्रों के विकास में सहयोग दिया है.

निदेशक ने पूर्व छात्र के निर्णय को सराहा : आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणींद्र अग्रवाल ने इस योगदान को संस्थान के लिए महत्वपूर्ण बताया. उन्होंने कहा इससे रासायनिक अभियांत्रिकी के क्षेत्र में शिक्षा और अनुप्रयुक्त अनुसंधान को नई दिशा मिलेगी.

वहीं, संसाधन एवं पूर्व छात्र मामलों के अधिष्ठाता अमेय करकरे ने कहा बिंद्रा का संस्थान से जुड़ाव हमेशा प्रेरणादायक रहा है और उनका यह सहयोग भविष्य की पीढ़ियों के लिए लाभकारी साबित होगा.

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