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आईआईटी कानपुर को दान में मिले साढ़े नौ करोड़, पूर्व छात्र के पैसे से बनेगा नया केंद्र

कानपुर: जिस तरह समय-समय पूर्व आईआईटीयंस, संस्थान के विकास के लिए दान के तौर पऱ कुछ राशि देते हैं. ठीक वैसे ही अब आईआईटी कानपुर के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के विकास के लिए पूर्व छात्र ने 11.5 लाख अमेरिकी डॉलर यानी तकरीबन 9.5 करोड़ रुपये देने की घोषणा की है. पूर्व छात्र जगजीत सिंह बिंद्रा के इस सहयोग से संस्थान में ‘जेनिस एवं जगजीत बिंद्रा केमिकल इंजीनियरिंग एनेक्स’ की स्थापना की जाएगी.

करीब 4,000 वर्गमीटर क्षेत्र में बनने वाला यह भवन केमिकल इंजीनियरिंग विभाग के लिए आधुनिक शिक्षण और शोध केंद्र के रूप में विकसित होगा. इसमें अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, स्मार्ट क्लासरूम, संकाय कक्ष और सहयोगात्मक रिसर्च स्पेस तैयार किए जाएंगे. यह सुविधा सतत प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटेशनल कैटालिसिस, जैव-प्रौद्योगिकी और उन्नत पदार्थ जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को नई गति देगी.

पूर्व छात्र ने कहा आईआईटी से मिली शिक्षा ने बदला जीवन: आईआईटी कानपुर के पूर्व छात्र जगजीत सिंह बिंद्रा ने कहा आईआईटी कानपुर से मिली शिक्षा ने उनके पेशेवर जीवन की मजबूत नींव रखी. संस्थान को उसके बदले में वापस योगदान देना उनके लिए गर्व और जिम्मेदारी दोनों है. वह अपने इस फैसले से बहुत ख़ुश हैं.