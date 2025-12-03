ETV Bharat / state

पुनर्मिलन-25: रिम्स में बिताए पुराने दिनों को याद कर भावुक हुए कई डॉक्टर, 5 वेटरन चिकित्सक सम्मानित

रांची: झारखंड के सबसे बड़े और ख्यातिप्राप्त सरकारी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, रिम्स के पूर्ववर्ती छात्रों एवं डॉक्टरों के लिए पुनर्मिलन-25 का आयोजन किया गया. रांची के आईएमए भवन में एसोसिएशन ऑफ आरएमसीएच/रिम्स एलुमनाई की ओर से आयोजित पुनर्मिलन कार्यक्रम में रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉ. सीबी सिन्हा, विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए.

वहीं 1964 बैच के तीन प्रख्यात चिकित्सक डॉ. वीएम जेडेक (पैथोलोजिस्ट), डॉ. आशा सिंह (स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ) और शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. निर्मला प्रसाद के साथ साथ 1965 बैच के डॉक्टर सीबी पांडेय (माइक्रोबायोलॉजिस्ट) को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया. कार्यक्रम के दौरान कई बुजुर्ग चिकित्सक अपने समय में आरएमसीएच/रिम्स में बिताए गए क्षणों को याद कर भावुक होते दिखे.

पुनर्मिलन-25 के आयोजन पर डॉ. आशा सिंह एवं डॉ. प्रभात कुमार के बयान (Etv bharat)

नई पीढ़ी के डॉक्टर्स, पहले की पीढ़ी से सीखें: डॉ. आशा सिंह

रिम्स एसोसिएशन ऑफ आरएमसीएच/रिम्स एलुमनाई की ओर से सम्मानित होने के बाद प्रख्यात स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. आशा सिंह ने कहा कि वह 20 वर्ष पूर्व रिम्स से सेवानिवृत्त हुई थी, एक लंबे अंतराल के बाद आज एसोसिएशन ने याद किया है, इससे वह भावुक हैं. उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी के डॉक्टरों के पास मौका है कि वह पुरानी पीढ़ी के डॉक्टरों से उनके अनुभव का लाभ लें. आज के पुनर्मिलन-25 में एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. जेके मित्रा, अध्यक्ष डॉ. प्रभात कुमार, कोषाध्यक्ष, डॉ. निशित पॉल एक्का, आयोजन सचिव डॉ. लक्ष्मण मुंडा और डॉ. चंद्रभूषण प्रसाद ने मुख्य रूप से अपनी भागीदारी निभाई.