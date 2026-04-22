कुल्लू के घटीगढ़ में 1 करोड़ से बनेगा वैकल्पिक रोड, लैंडस्लाइड से मिलेगी राहत
लाडा के फंड से घटीगढ़ में एक वैकल्पिक मार्ग तैयार किया जाएगा, जिससे लोगों को लगातार दरक रही पहाड़ी से निजात मिलेगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 10:25 AM IST|
Updated : April 22, 2026 at 11:56 AM IST
कुल्लू: जिला कुल्लू के मणिकर्ण-बरशैणी मार्ग पर घटीगढ़ के पास दरक रहे पहाड़ के बीच राहत की उम्मीद जगी है. कुल्लू प्रशासन ने लाडा (Local Area Development Authority) की तिजोरी से समाधान का रास्ता निकालने की पहल शुरू कर दी है. मणिकर्ण घाटी के घटीगढ़ के पास अब वैकल्पिक मार्ग और बैली ब्रिज का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए लोक निर्माण विभाग ने एस्टीमेट तैयार करना शुरू कर दिया है.
वैकल्पिक मार्ग के साथ बनेगा वैली ब्रिज
गौरतलब है कि बीते कुछ दिनों से कुल्लू जिले के घटीगढ़ में मणिकर्ण-बरशैणी मार्ग पर लगातार गिरते मलबे और चट्टानों के कारण आवाजाही जोखिम भरी हो गई है. यहां कई बार लोगों की जान बाल-बाल बची है. वहीं, हाल ही में एक कार पत्थर की चपेट में आकर बुरी तरह से चकनाचूर हो गई. पीडब्ल्यूडी कुल्लू के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बीसी नेगी मुताबिक अब यहां करीब एक किलोमीटर वैकल्पिक मार्ग का निर्माण किया जाएगा, साथ में पार्वती नदी पर वैली ब्रिज बनाया जाएगा. इस काम के लिए करीब 1.67 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए गए हैं.
"घटीगढ़ में वैकल्पिक मार्ग और बैली ब्रिज बनाने को लेकर एस्टीमेट तैयार किया जा रहा है. एस्टीमेट तैयार करने और अन्य औपचारिकताएं पूरी होते ही मौके पर कार्य शुरू कर दिया जाएगा. इससे क्षेत्र के लोगों की समस्या का हल हो सकेगा." - बीसी नेगी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, पीडब्ल्यूडी कुल्लू
साल 2023 से दरक रही पहाड़ी
साल 2023 की आपदा के बाद से यहां पर लगातार पहाड़ी दरक रही है. थोड़ी सी बारिश होने के बाद ही पहाड़ से मलबा और चट्टानें कहर बनकर गिरना शुरू हो जाती हैं. इस लंबे अंतराल में पहाड़ से गिरते मलबे की चपेट में चार गाड़ियां आ चुकी हैं. हालांकि इसमें किसी तरह से मानव जीवन की क्षति नहीं हुई है, लेकिन यहां से गुजरने वाले हर शख्स की जान खतरे में होती है. पूर्व जिला परिषद सदस्य रेखा गुलेरिया, स्थानीय निवासी मीना देवी का कहना है कि इस कार्य को शीघ्र शुरू किया जाए. जिस तरह से बार-बार मलबा और चट्टानें गिर रही हैं, उससे आने जाने वाले लोगों की जान पर संकट बना हुआ है.
"मणिकर्ण-बरशैणी मार्ग पर घटीगढ़ के पास वैकल्पिक मार्ग और बैली ब्रिज निर्माण के लिए 1.67 करोड़ रुपये मंजूर कर दिए हैं. अब औपचारिकताएं पूरी होते ही निर्माण कार्य आरंभ कर दिया जाएगा." - सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक एवं चेयरमैन, लाडा