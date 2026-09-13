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भारत-चीन सीमा को जोड़ने वाले मार्ग पर नहीं बन सका वैकल्पिक पुल, रस्सियों-सीढ़ियों से हो रही आवाजाही

पिथौरागढ़: उत्तराखंड के सीमांत पिथौरागढ़ के धारचूला में कुलागाड़ वैली ब्रिज को टूटे 48 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अब तक वैकल्पिक पुल तैयार नहीं हो सका है. भारत-चीन सीमा को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण पुल के टूटने से दारमा, व्यास और चौदास घाटी समेत करीब 35 हजार की आबादी का धारचूला मुख्यालय से संपर्क संकट में है.

गौर हो कि बीती 11 सितंबर की देर रात जुम्मा गांव के ऊंचाई वाले क्षेत्र में अतिवृष्टि के बाद कुलागाड़ नाला अचानक उफान पर आ गया था. ऐसे में तेज बहाव की चपेट में आने से कुलागाड़ का वैली ब्रिज टूट गया और देखते ही देखते तीनों घाटियों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई. पुल टूटने के बाद सबसे बड़ी चुनौती लोगों को सुरक्षित तरीके से नाले के आर-पार पहुंचाने की है. हालात को देखते हुए सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला और रस्सियों व सीढ़ियों के सहारे पैदल आवाजाही शुरू कराई.

जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार कर रहे लोग: इससे लोगों को कुछ राहत तो जरूर मिली, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है. हालात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आदि कैलाश और अन्य धार्मिक यात्राओं के लिए पहुंच रहे श्रद्धालुओं को भी जान जोखिम में डालकर उफनते नाले को पार करना पड़ रहा है. यहां एक छोटी सी चूक या जरा सी लापरवाही किसी की जिंदगी पर भारी पड़ सकती है.

कुलागाड़ में वैली ब्रिज बहने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था (फोटो सोर्स- Local Resident)

वहीं, 48 घंटे गुजरने के बाद भी वैकल्पिक पुल तैयार नहीं होने से ग्रामीणों का गुस्सा और चिंता बढ़ती जा रही है. सड़क और पुल की सुविधा के अभाव में लोगों को रस्सियों के सहारे चट्टानों के बीच से गुजरना पड़ रहा है. बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और बीमार लोगों के लिए यह रास्ता किसी अग्निपरीक्षा से कम साबित नहीं हो रही है. आलम ये है कि लोग रस्सियों के सहारे चट्टानों को पार कर रहे हैं. उफनते नाले के बीच जान हथेली पर रखकर आवाजाही हो रही है.