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एमसीबी में सीमांकन विवाद ने पकड़ा तूल, नायब तहसीलदार के साथ तीखी नोकझोंक

पीड़ित व्यक्ति ने नायब तहसीलदार पर धौंस दिखाने और बिना किसी ठोस कारण के चौकी ले जाकर घंटों बैठाने का आरोप लगाया.

MANENDRAGARH TEHSILDAR DISPUTE
एमसीबी सीमांकन विवाद (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : July 2, 2026 at 10:30 AM IST

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एमसीबी: नागपुर चौकी क्षेत्र में जमीन के सीमांकन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है. सीमांकन की कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार समीर शर्मा पर शरद जायसवाल नाम के व्यक्ति ने कई आरोप लगाए. इसी दौरान दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई और मामला पुलिस चौकी तक पहुंच गया.

एमसीबी में सीमांकन विवाद

नागपुर क्षेत्र में एक जमीन के सीमांकन की कार्रवाई चल रही थी. इसी दौरान किसी बात को लेकर नायब तहसीलदार समीर शर्मा और शरद जायसवाल के बीच विवाद हो गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, विवाद कुछ ही देर में तीखी बहस में बदल गया. घटना के बाद शरद जायसवाल ने नायब तहसीलदार समीर शर्मा पर गंभीर आरोप लगाए. उनका कहना है कि सीमांकन की प्रक्रिया के दौरान उनके साथ अनुचित व्यवहार किया गया. और बिना किसी ठोस कारण के पुलिस बुलाकर उन्हें चौकी ले जाया गया. उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

एमसीबी में नायब तहसीलदार और आम आदमी के बीच नोकझोंक (ETV Bharat Chhattisgarh)

मेरे जमीन से बगल का सीमांकन करने आरआई और पटवारी आए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि नाली के लिए जमीन दे दो. मैंने कहा कि भाईचारे की भावना से मैं जमीन दे देता लेकिन वो कहने लगे कि 2 डिसीमिल जमीन पर मेरा कब्जा है, तो मैं अपने पट्टे की जमीन कैसे दे दूं. इतने में तहसीलदार साहब कहने लगे कि लाओ कुदाली फावड़ा और नाली बनाओ, देखता हूं कि क्या करता है -शरद जायसवाल, पीड़ित

नागपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची

स्थिति को बिगड़ता देख नायब तहसीलदार ने पुलिस को मौके पर बुलाया. पुलिस मौके पर पहुंची और शरद जायसवाल को नागपुर चौकी ले गई, जहां उन्हें करीब तीन घंटे तक बैठाए रखा गया. बाद में बिना किसी मामला दर्ज किए उन्हें छोड़ दिया गया.

Altercation with Naib Tehsildar
नायब तहसीलदार और आम आदमी के बीच नोकझोंक (ETV Bharat Chhattisgarh)

जमीन सीमांकन के दौरान हुए विवाद के बाद नायब तहसीलदार की शिकायत पर शरद जायसवाल को चौकी लाया गया. शरद जायसवाल के खिलाफ कोई अपराध दर्ज नहीं किया गया और पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया गया- शेषनारायण सिंह, नागपुर चौकी प्रभारी

नायब तहसीलदार ने आरोपों को किया खारिज

वहीं नायब तहसीलदार समीर शर्मा ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह स्वयं शरद जायसवाल के बुलावे पर नागपुर पहुंचे थे. सीमांकन की कार्रवाई के दौरान शरद जायसवाल काफी उग्र हो गए, जिसके कारण कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा.

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