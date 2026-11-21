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चलती ट्रेन में महिला यात्री और सिपाही के बीच जमकर हुई मारपीट; GRP ने लिया कड़ा एक्शन

प्रतीकात्मक चित्र ( Photo Credit; ETV Bharat )

मुरादाबाद : ट्रेन में सीट को लेकर जीआरपी के जवान और महिला यात्री के बीच मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस संबंध में पुलिस ने चार महिलाओं सहित दो युवकों पर मुकदमा दर्ज किया है.

चलती ट्रेन में मारपीट (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, घटना बिहार से चलने वाली ट्रेन नंबर 15211 जननायक एक्सप्रेस की है, यह ट्रेन मुरादाबाद से निकलकर मतलबपुर स्टेशन पर पहुंची थी, तभी यात्रियों में विवाद हो गया. बताया गया कि एक सीट पर महिला लेटी हुई थी, दूसरी महिला ने उससे सीट पर बैठने के लिए कहा, इसी बात को लेकर विवाद हो गया. शोर शराबा होने पर जीआरपी के जवान वहां पहुंचे. उन्होंने भी महिला से उठकर बैठने को कहा, ताकि दूसरी महिला वहां बैठ सके.

इसके बाद महिला और सिपाही में मारपीट हो गई. इस दौरान महिला गिर गई और उसके सिर से खून निकलने लगा. घटना की सूचना कंट्रोल रूम को मिलने पर ट्रेन के नजीबाबाद स्टेशन पर पहुंचने पर पुलिस ने कार्रवाई की. जीआरपी के जवान के साथ मारपीट करने और उनको बंधक बनाने के आरोप में महिला उसकी तीन बेटियां और दो युवकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है.