चलती ट्रेन में महिला यात्री और सिपाही के बीच जमकर हुई मारपीट; GRP ने लिया कड़ा एक्शन
जननायक एक्सप्रेस की घटना, मुरादाबाद में महिला यात्री और सिपाही के बीच मारपीट, दो आरोपी गिरफ्तार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 8:17 PM IST
मुरादाबाद : ट्रेन में सीट को लेकर जीआरपी के जवान और महिला यात्री के बीच मारपीट का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस संबंध में पुलिस ने चार महिलाओं सहित दो युवकों पर मुकदमा दर्ज किया है.
दरअसल, घटना बिहार से चलने वाली ट्रेन नंबर 15211 जननायक एक्सप्रेस की है, यह ट्रेन मुरादाबाद से निकलकर मतलबपुर स्टेशन पर पहुंची थी, तभी यात्रियों में विवाद हो गया. बताया गया कि एक सीट पर महिला लेटी हुई थी, दूसरी महिला ने उससे सीट पर बैठने के लिए कहा, इसी बात को लेकर विवाद हो गया. शोर शराबा होने पर जीआरपी के जवान वहां पहुंचे. उन्होंने भी महिला से उठकर बैठने को कहा, ताकि दूसरी महिला वहां बैठ सके.
इसके बाद महिला और सिपाही में मारपीट हो गई. इस दौरान महिला गिर गई और उसके सिर से खून निकलने लगा. घटना की सूचना कंट्रोल रूम को मिलने पर ट्रेन के नजीबाबाद स्टेशन पर पहुंचने पर पुलिस ने कार्रवाई की. जीआरपी के जवान के साथ मारपीट करने और उनको बंधक बनाने के आरोप में महिला उसकी तीन बेटियां और दो युवकों पर मुकदमा दर्ज किया गया है.
एसपी जीआरपी आशुतोष शुक्ला ने बताया कि घटना 18 नवंबर की है, एक महिला सीट पर लेटी थी और दूसरी महिला बच्चे को गोद में लिए खड़ी थी. सिपाही ने महिला से उठकर बैठने को कहा, इस पर महिला और उसकी बेटियों ने सिपाही के साथ मारपीट कर दी. मोबाइल छीन लिया, उनकी वर्दी फाड़ दी गई और उनको बंधक बना लिया गया. मारपीट करने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
इधर, महिला की बेटी के अनुसार, उनकी मां बीमार थी, ट्रेन में एक यात्री ने उनको सीट दी थी, तभी वहां सिपाही इस महिला को लेकर पहुंचे और बैठने के लिए कहा और इसी दौरान बात बढ़ी और सिपाहियों ने मेरी मां के साथ मारपीट की. उनको नीचे गिरा दिया, जिससे उनका सर फट गया.
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