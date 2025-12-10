ETV Bharat / state

प्रवासी राजस्थानी दिवस : 'खाली कुर्सियों' पर भिड़े सरकार-कांग्रेस, मंत्री बोले- ऐसे लोगों को सिर्फ कुर्सियां दिखती हैं

कैबिनेट मंत्री राठौड़ ने कहा कि जिनकी आदत कुर्सियों की पड़ी हुई है, वे सिर्फ कुर्सियां ही देखते हैं. राजस्थान में पहली बार प्रवासी राजस्थान दिवस आयोजित किया गया. देश-विदेश से हजारों की संख्या में प्रवासी राजस्थानी आए हैं. राजस्थान में निवेश के द्वार खुल रहे हैं और विपक्ष खाली कुर्सियों को लेकर ओछी राजनीति कर रहा है. राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं की नजर सिर्फ कुर्सियों पर होती है. राजस्थान आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है, उस पर उनकी नजर नहीं है. राजस्थान में निवेश का एक माहौल बन रहा है और विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने में लगा है.

जयपुर: राज्य में पहली बार आयोजित हुए प्रवासी राजस्थानी दिवस कार्यक्रम में अब खाली कुर्सियों को लेकर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस ने इस कार्यक्रम में खाली कुर्सियों का मुद्दा उठाया तो पलटवार में कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और जोगाराम पटेल उतर आए. बुधवार को JECC में मीडिया से बात करते हुए राठौड़ और पटेल ने कहा कि जिन्होंने शासन ही कुर्सियों को लेकर किया हो, उन्हें अच्छे काम में भी खाली कुर्सियां नजर आती हैं. राजस्थान में निवेश के द्वार खुल रहे हैं और विपक्ष इस पर भी राजनीति कर रहा है, जो निंदनीय है.

कार्यस्थल खचाखच भरा हुआ: संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने फर्जी तरीके से खाली कुर्सियों की फोटो के साथ प्रवासी राजस्थानी दिवस की आलोचना की, जो बहुत निंदनीय है. आयोजन स्थल खचाखच भरा हुआ था. कार्यक्रम में कहीं पर भी कोई खाली कुर्सी नहीं थी. विपक्ष के आरोप झूठे हैं. छह हजार से ज्यादा प्रवासी राजस्थानी इस कार्यक्रम में शामिल हुए. इस तरह के आयोजन पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए. यह राजनीतिक बयानबाजी का मंच नहीं, बल्कि राजस्थान के विकास का मंच था.

ये कहा था डोटासरा ने: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने प्रवासी राजस्थान दिवस को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट किया था. इस पर उन्होंने लिखा था कि राइजिंग राजस्थान में 35 लाख करोड़ के MoU का ढोल पीटने वाली भाजपा सरकार जमीन पर 3 लाख करोड़ का काम भी शुरू नहीं करा सकी. यह सरकार 2 साल में एक भी जनकल्याणकारी नीति नहीं बना पाई, वो 1 दिन में 10 नई नीतियां और ग्लोबल इकॉनमी हब का फरेबी सपना बेच रही है.

150 करोड़ के खेलो इंडिया गेम्स के बाद करोड़ों की इवेंटबाजी में डूबा प्रवासी राजस्थान समारोह भी फ्लॉप शो साबित हुआ, जहां निवेशकों के नाम पर केवल मंत्री, सांसद, अफसर और कर्मचारियों की भीड़ दिखाकर भी खाली कुर्सियां नहीं भर पाईं. झूठी आंकड़ेबाजी में माहिर इस सरकार ने आज फिर मुख्यमंत्री के भाषण में 8 लाख करोड़ निवेश से लेकर यमुना जल समझौते की DPR बनने, ERCP के 26 हजार करोड़ के काम, मंगला पशु बीमा जैसे हवा-हवाई अनेक दावे दोहराए, जिनका धरातल से कोई लेना-देना नहीं.