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पहले से शादीशुदा युवक ने धर्म छिपाकर किया प्यार, कोर्ट में दूसरी शादी, अब महिला ने लगाया प्रताड़ना का आरोप

गढ़वा में महिला ने युवक पर पहचान छिपाकर प्यार करने और शादी के बाद प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है.

WOMAN HARASSMENT CASE
नगर उंटारी थाना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 10, 2026 at 6:42 PM IST

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गढ़वा: नगर उंटारी थाना क्षेत्र में एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जिसमें एक युवती ने युवक पर पहचान छिपाकर प्रेम संबंध बनाने, शादी का झांसा देने और बाद में मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है. पीड़िता ने शनिवार को थाने में लिखित आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है.

पहचान छिपाकर बनाया रिश्ता

पीड़िता कांति ऊरईन, रांची जिला के बेड़ो थाना क्षेत्र अंतर्गत केशा गांव निवासी, ने बताया कि करीब छह महीने पहले वह हैदराबाद में काम कर रही थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात कुष्डदंड गांव निवासी इनायत अंसारी से हुई. युवती के अनुसार, इनायत ने खुद को “सोनू” नाम से हिंदू और अविवाहित बताकर उसके साथ प्रेम संबंध स्थापित किया.

एसडीपीओ का बयान (ETV Bharat)

शादी का झांसा देकर घर ले आया

भरोसा जीतने के बाद जनवरी 2026 में इनायत ने शादी का वादा करके युवती को अपने घर ले आया. युवती का आरोप है कि घर पहुंचने के बाद ही सच्चाई सामने आई. “सोनू” असल में इनायत अंसारी निकला, जो पहले से शादीशुदा है और दो बच्चों का पिता भी है.

परिवार पर भी लगे गंभीर आरोप

युवती ने केवल इनायत अंसारी ही नहीं, बल्कि उसके पिता जहरूदीन अंसारी, मां मैरून बीबी और अन्य परिजनों पर भी मारपीट व प्रताड़ना में शामिल होने का आरोप लगाया है.

पहले भी हुआ था समझौता

इस मामले में फरवरी में भी युवती थाने पहुंची थी. 11 फरवरी 2026 को दिए गए आवेदन के बाद महिला थाने ने दोनों पक्षों को बुलाकर समझौता कराया था और युवती को वापस घर भेज दिया गया था.

एसडीपीओ का बयान: “लव जिहाद नहीं, नोटरी पर शादी हुई”

नगर उंटारी एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह ने मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि 9 मई को युवती ने नया आवेदन दिया है, जिसमें मुख्यतः खाना-खर्चा न देने की शिकायत है.

दोनों में पहले भी हुआ था झगड़ा, पुलिस ने करवाया था समझौता

एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह ने बताया कि महिला ने पहले भी 11 फरवरी 2026 में थाने में आवेदन दिया था. जिसमें महिला ने आरोप लगाया था कि इनके पति इन्हें प्रताड़ित करते हैं. जिसके बाद महिला थाना ने कार्रवाई की थी. जिसमें दोनों पक्ष को महिला थाने में बुलाया गया था और पूछताछ की गई थी. महिला थाने में दोनों को समझाया भी गया था, जिसके बाद इन्होंने समझौता कर लिया था और घर लौट गए थे.

9 मई को एक बार फिर से महिला ने आवेदन दिया है. जिसमें महिला ने आरोप लगाया है कि इन्हें पति के द्वारा खाना खर्चा नहीं दिया जा रहा है. मामले में जांच की जा रही है. एसडीपीओ सत्येंद्र नारायण सिंह ने बताया कि धर्म छिपा कर शादी करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि कोर्ट के नोटरी में साफ-साफ उसका नाम इनायत अंसारी लिखा हुआ है.

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