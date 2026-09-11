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खड़े हनुमान मंदिर को लेकर राजनीति तेज, भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय ने सुझाया रास्ता

विधायक चिंतामणि मालवीय ने खड़े हनुमानजी के दर्शन किए (ETV Bharat)

खड़े हनुमान के दर्शन के बाद विधायक चिंतामणि मालवीय ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा "मैं खड़े हनुमान के नियमित दर्शनार्थियों में से एक हूं. मैंने बाबा से उज्जैन और मध्य प्रदेश की समृद्धि और विकास की प्रार्थना की. खड़े हनुमान वर्षों से आस्था का केंद्र हैं और जन भावना यही है कि बाबा को उनके स्थान से नहीं हटाया जाए."

विधायक चिंतामणि मालवीय ने खड़े हनुमानजी के दर्शन किए (ETV Bharat)

अब इस धार्मिक मुद्दे में भाजपा की भी एंट्री हो गई है. शुक्रवार को आलोट से भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय खड़े हनुमान मंदिर पहुंचे और दर्शन के बाद मंदिर के पास ही स्थित शाही मस्जिद को लेकर हाई कोर्ट के आए निर्णय को लेकर भी बड़ा बयान दिया.

उज्जैन: सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रहे बड़ा सराफा क्षेत्र स्थित खड़े हनुमान के मंदिर को लेकर अब सियासी गलियारों में भी हलचल नजर आने लगी है. सप्ताह भर पहले कांग्रेस विधायक महेश परमार और अन्य कांग्रेस नेता भगवा ध्वज लेकर मंदिर पहुंचे थे और प्रतिमा को नहीं हटाने को लेकर मांग उठाई थी.

सड़क चौड़ीकरण का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि मार्ग अब काफी चौड़ा हो चुका है. हाल ही में बाबा महाकाल की राजसी सवारी इसी मार्ग से निकाली जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए. बावजूद उसके कोई परेशानी नहीं हुई ऐसे में अब प्रतिमा को हटाने की जरूरत का सवाल कहां उठता है?

विधायक चिंतामणि मालवीय ने खड़े हनुमानजी के दर्शन किए (ETV Bharat)

मंदिर मस्जिद की तुलना उचित नहीं विधायक चिंतामणि मलावीय

मंदिर से 300 मीटर की दूरी पर छत्री चौक के पास बनी शाही मस्जिद को लेकर हाल ही में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने मस्जिद के पक्ष में दो याचिकाओं को खारिज किया जिससे मस्जिद के चिह्नित लगभग 15/15 के अतिक्रमण को तोड़ सड़क चौड़ीकरण का रास्ता देने के लिए स्थिति स्पष्ट हो सकी.

विधायक चिंतामणि मालवीय ने कहा, हाईकोर्ट का फैसला आ चुका है तो सभी को उसका सम्मान करना चाहिए. मंदिर और मस्जिद की एक साथ तुलना करना उचित नहीं. भारत धार्मिक सहिष्णुता वाला देश है. मस्जिद के मामले में यदि अदालत का निर्णय है तो मुस्लिम पक्ष को उसका सम्मान करना चाहिए. हम पहले ही देश का कई हिस्से पाकिस्तान को दे चुके हैं और वहां पर तो कई मंदिर तोड़ भी दिए गए.

कांग्रेस पहले ही कर चुकी है विरोध

सप्ताह भर पहले बुधवार को भगवा ध्वज लेकर मंदिर दर्शन करने पहुंचे कांग्रेस विधायक महेश परमार ने सैकड़ो समर्थकों के साथ जहां जय श्री राम के जयकारे लगाते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया. वहीं विधायक महेश वर्मा ने कहा कि जनता की धार्मिक भावनाओं का ध्यान रखा जाए और प्रतिमा को यहां से हटाया नहीं जाना चाहिए.

प्रशासन रख चुका अपनी बात

हालांकि एसडीएम एलएन गर्ग के जरिए जिला प्रशासन स्पष्ट कर चुका है कि बिना संबंधित पक्षों की सहमति और विशेषज्ञों की जांच के प्रतिमा को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा. श्रद्धालुओं की आस्था, प्रतिमा की सुरक्षा और उज्जैन की धार्मिक सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण के लिए प्राथमिकता देना हमारा कर्तव्य है.