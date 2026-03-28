ETV Bharat / state

समाज ने दुत्कारा तो संपेरे बने सहारा; गुरुकुल में शस्त्र-शास्त्र सीखकर बेटियां बन रहीं आत्मनिर्भर

आचार्य रश्मि आर्य ने बताया कि अनवरत प्रयास से गुरुकुल स्थापित हुआ. यहां से हजारों बेटियां शिक्षित हो चुकी हैं.

मेरठ के नारंगपुर में गुरुकुल.
मेरठ के नारंगपुर में गुरुकुल. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 28, 2026 at 9:25 AM IST

9 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ: कन्या गुरुकुल में अलग-अलग राज्यों की बेटियां न सिर्फ पढ़ाई कर रही हैं, बल्कि शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा का संबल पाकर आत्मनिर्भर भी बन रही हैं. हालांकि, यह गुरुकुल शुरू करना पहाड़ जैसी चुनौती को पार करने जैसा था. ETV भारत गुरुकुल के इसी संघर्ष की कहानी बता रहा है.

गुरुकुल की संस्थापक आचार्य रश्मि आर्य ने बताया कि एक समय यहां समाज ने, आसपास के 10-20 गांवों तक लोगों ने गेहूं आदि दान देना बंद कर दिया. आचार्य को जान से मारने तक की धमकी दी.

तब खाने-पीने के लाले पड़ गए. सैकड़ों लड़कियों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई. ऐसे में तब आसपास के संपरों ने यहां के आचार्य की मदद की और अन्न दान देकर गुरुकुल की बेटियों के भोजन की व्यवस्था हुई.

मेरठ के गुरुकुल से खास रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat)

यूपी 'गौरव रत्न' से सम्मानित: आचार्य रश्मि आर्य ने बताया कि अनवरत प्रयास से अब यह गुरुकुल स्थापित हो चुका है. यहां से हजारों बच्चियां पढ़कर निकली हैं, जो अलग-अलग जगहों पर नौकरी कर रही हैं. देश सेवा कर रही हैं.

कई ऐसी हैं, जो डॉक्टर, इंजीनियर, IAS-IPS की तैयारी कर रही हैं. यही वजह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी गुरुकुल को सराहा और आचार्य रश्मि आर्य को उत्तर प्रदेश गौरव रत्न से सम्मानित किया.

नारंगपुर में है कन्या गुरुकुल: मेरठ जिला मुख्यालय से लगभग 40 किलोमीटर दूरी पर स्थित नारंगपुर गांव में कन्या गुरुकुल स्थित है. आचार्य रश्मि आर्य ने अपने प्रयासों से यहां एक छोटी सी शुरुआत की.

हस्तिनापुर क्षेत्र में 9 वर्ष तक भोजन का त्याग करके रहीं और फिर वहीं पर बेटियों के लिए गुरुकुल खड़ा कर दिया. शुरूआती दिनों में आचार्य रश्मि को क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद का दंश तो झेलना ही पड़ा है. सामाजिक तौर भी लोगों ने इन्हें सहयोग नहीं दिया.

Photo Credit: ETV Bharat
Photo Credit: ETV Bharat (Photo Credit: ETV Bharat)

शस्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा: आज इस गुरुकुल में 100 से अधिक बेटियां न सिर्फ संस्कृत भाषा और संस्कृति सीख रही हैं, बल्कि धनुर्विद्या, मार्शल आर्ट, कलारी पयट्टु, कुंगफू में भी पारंगत हो रही हैं. योग विद्या और वैदिक जीवन पद्धति से अपना भविष्य बना रही हैं.

गुरुकुल की स्थापना करने वाली आचार्य रश्मि आर्य बताती हैं कि उन्होंने बचपन से ही निश्चय कर लिया था, कुछ अलग और अनूठा करना है. जब वह छोटी थीं. उन्होंने देखा था कि समाज में बेटियों का क्या हाल है. गरीबी और दूसरे कारणों की वजह से बेटियों की जिंदगी एक खांचे में शिफ्ट हो गई है.

गुरुकुल में धनुर्विद्या का अभ्यास.
गुरुकुल में धनुर्विद्या का अभ्यास. (Photo Credit: ETV Bharat)

कहां से मिली प्रेरणा: आचार्य रश्मि आर्य कहती हैं कि मैं यह नहीं कह रही कि मैंने कोई बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन इतना जरुर है कि यह बेटियों के लिए वरदान है. मैं खुद भी महिला हूं, बेटी हूं, तो समझती थी कि मेरे जैसी लाखों में बेटियां होंगी, जिन्हें सही समय पर सही व्यवस्थाएं नहीं मिल पाती हैं. ऐसे में कई बार वह मार्ग भटक जाती हैं. इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इसी दिशा में कार्य करना शुरु कर दिया.

आचार्य कहती हैं कि अगर कहीं संघर्ष है, तो वह समाज सेवा में ही है. जब ये यह सोचा था कि मैं सेवा का काम करूंगी तो मन में गजब का उत्साह था. लगा कि कन्याओं के लिए काम करूंगी तो मुझे समाज सहयोग देगा.

समाज से आत्मबल मिलेगा, लेकिन जब गुरुकुल खोलने के लिए प्रयास किए तो क्षेत्रवासियों ने ही विरोध किया. जातिवाद, क्षेत्रवाद का सामना करना पड़ा. जान से मारने की धमकियां भी मिलीं. तब भी मन में निश्चय किया था कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए आई हूं और प्रयास बंद नहीं करुंगी.

गुरुकुल में संगीत सीखती बच्चियां.
गुरुकुल में संगीत सीखती बच्चियां. (Photo Credit: ETV Bharat)

शुरू में नहीं मिला सहयोग: एक समय ऐसा आया जब समाज ने हमारे लिए दरवाजे बंद कर दिए. दान देना बंद कर दिया. तब सपेरों ने प्रति वर्ष उन्हें अनाज दिया, जिससे बच्चियों के भोजन का इंतजाम होने लगा.

आसपास के लोगों ने जब देखा तो उन्हें भी चेतना आई और लोग फिर से आगे आने लगे. इस प्रकार लगभग 75 क्विंटल अनाज का स्टॉक पूरे वर्ष के लिए जुट जाता है. इससे गुरुकुल की बच्चियों को कोई समस्या नहीं होती.

उन्होंने बताया कि लगभग एक हजार से ज्यादा बेटियां गुरुकुल से पढ़ाई करके निकल चुकी हैं. कुछ डॉक्टर बनी हैं, कुछ नर्स बनी हैं. कई बेटियां प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही हैं. पहले गुरुकुल में असम, नागालैंड, मिजोरम की बेटियां भी पढ़ती थीं. शुरुआत में कक्षा पंचम तक पढ़ाई थी. अब 12वीं तक होती है.

उत्तर प्रदेश ही नहीं यहां झारखंड, बिहार, दिल्ली, हरियाणा की भी बेटियां पढ़ रही हैं. यह बेटियां ऐसे परिवारों की हैं, जिनके माता-पिता या तो गरीब हैं या अशक्त हैं. वर्तमान में भी ऐसी काफी बेटियां हैं जो निःशुल्क गुरुकुल में पढ़ाई कर रही हैं.

आचार्य रश्मि आर्य को सीएम योगी ने किया सम्मानित.
आचार्य रश्मि आर्य को सीएम योगी ने किया सम्मानित. (Photo Credit: ETV Bharat)

कैसे हुई गुरुकुल की शुरुआत: रश्मि आर्य बताती हैं कि पहले काफी संघर्ष करना पड़ा. गुरुकुल की जब शुरुआत की तो नारंगपुर गांव में एक किसान ने अपने यहां घेर (पशुओं को बांधने की जगह) में एक छोटा सा स्थान दिया था.

वहीं पर बेटियों को पढ़ाना शुरु किया. धीरे-धीरे यह कारवां बढ़ता चला गया. अब यहां 20 शिक्षिकाएं हैं और करीब 100 बेटियां शिक्षा ले रही हैं. बहुत से बच्चे ऐसे हैं, जिनके परिजन आर्थिक सहयोग करते हैं. आज लगभग 10 बीघा जमीन में गुरुकुल संचालित है, लेकिन आज भी वह खाली हाथ हैं.

गुरुकुल की संस्था बनाई है, कुछ दानदाता भी आगे बढ़कर आए हैं. इससे जो भी धन एकत्र होता है, उसके ब्योरे के लिए एक संस्था बनाई गईं है. इसका ऑडिट होता है, बेलेंस सीट बनती है.

25 जनवरी 2026 को यूपी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व की सरकार ने उन्हें सम्मानित किया. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें सम्मानित करने के साथ साथ 11 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी दी.

गुरुकुल की बेटियों ने बताया माहौल: 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहीं रिया आर्य बताती हैं कि वह गुरुकुल में 8 साल से पढ़ रही हैं. पढ़ाई के साथ साथ संस्कृत शिक्षा, वेद, उपनिषद सहित धनुर्विद्या, ताइक्वांडो आदि खेल भी सिखाए जाते हैं.

काकुन आर्य बताती हैं कि उन्हें अभी इस गुरुकुल में एक साल हुआ है. यहां का माहौल ऐसा है कि परिवार की याद भी नहीं आती. यहां पढ़ाई के साथ-साथ शस्त्र और शास्त्र भी सिखाए जाते हैं. तलवारबाजी के अलावा केरल का मार्शल आर्ट भी सीख रही हूं. खेलो इंडिया गेम्स में भी प्रतिभाग कर चुकी हूं.

आकृति आर्य बताती हैं कि गुरुकुल में तीन वर्ष उन्हें हो गए हैं. उन्होंने संगीत, वेद और अष्टाध्यायी याद किया है. गुरुकुल में मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखने वाली गुलशन भी सेवा देती हैं. गुलशन मुस्लिम समाज से आती हैं और नारंगपुर गांव की ही रहने वाली है, लेकिन 2008 से लगातार गुरुकुल से जुड़ी हैं.

इन्होंने पढ़ाई भी यहीं से की है और अब यहां छात्रों को भी पढ़ाने का काम कर रही हैं. गुलशन ने गुरुकुल से पढ़ाई करने के बाद गुरुकुल के सहयोग से ही बीएससी, एलएलबी, एमबीए, बी फार्मा किया और अब BAMS भी पूरा हो गया है.

गुलशन कहती हैं कि वह हिंदू-मुस्लिम पर ध्यान नहीं देतीं, क्योंकि उन्होंने आचार्य रश्मि आर्य के सानिध्य में आने के बाद सिर्फ सेवा करने का ही संकल्प लिया है.

मेरठ के नारंगपुर स्थित कन्या गुरुकुल.
मेरठ के नारंगपुर स्थित कन्या गुरुकुल. (Photo Credit: ETV Bharat)

वैदिक जीवनशैली से शिक्षा: गुरुकुल में प्रधानाचार्य के तौर पर बीते 9 साल से सेवा दे रहीं डॉ. अलका आर्य कहती हैं कि यहां बच्चियां शस्त्र और शास्त्र की शिक्षा गृहण कर रही हैं. बेटियां वेद पाठ करती हैं. योग सीखती हैं. संगीत की शिक्षा भी ले रही हैं.

बालिकाएं जब सुबह उठती हैं तो वैदिक मंत्रों का उच्चारण करना होता है. यहां सुबह-शाम योग संध्या, तप साधना, योग संयम के आष्टांग नियम भी बेटियां नियमित करती हैं. कन्या गुरुकुल के साथ साथ हस्तिनापुर में भी बालकों के लिए गुरुकुल की स्थापना के उद्देश्य से 10 बीघा जमीन ले ली है.

आचार्य बताती हैं कि एक वक्त वह भी था, जब उनके प्रयास का उपहास उड़ाया जाता था, लेकिन आज संतोष है कि उन्होंने जो लक्ष्य लिया उसको पूरा करने का प्रयास किया. वह कहती हैं कि बस इतना ही कहेंगी कि अगर समाज में कोई भी कुछ प्रयास करे तो उसका हौसला बढ़ाना चाहिए.

कौन हैं आचार्य रश्मि आर्य: वह मूलरूप से छत्तीसगढ़ की रहने वाली हैं. 10 जुलाई 2000 को उन्होंने अपना घर परिवार त्याग दिया. इसके बाद दिल्ली गईं और माता प्रेमलता शास्त्री जो कि दिल्ली अखिल भारतीय दयानंद सेवाश्रम संघ से जुडी थीं, उन्ही के सानिध्य में रहीं.

आर्य समाज से जुड़कर एक साधक के तौर पर ज्ञान अर्जन किया. इसके बाद 5 वर्ष तक RSS का मातृ छाया साधना केंद्र गुरुकुल चलाया. इसमें असम, नागालेंड, बिहार समेत कई राज्यों के आदिवासी बच्चे रहते थे.

वहां प्रेरणा मिली कि सनातन संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए. फिर झाबुआ में एक साल तक प्रचारिका का काम किया. 20 वर्ष से आर्यसमाज के लिए प्रचार कर रही हैं. 5 साल हाथरस में रहीं. 2006-2007 के मध्य में मेरठ आईं.

यह भी पढ़ें: वाराणसी की नागरी नाटक मंडली: 117 साल पुराना रंगमंच, जिसने हिंदी थिएटर को दिया नया आयाम

TAGGED:

SANATAN DHARM MOTIVATION STORY
MEERUT GURUKUL GIRLS STUDIES
MEERUT GURUKUL ACHARYA RASHMI ARYA
मेरठ गुरुकुल शस्त्र शास्त्र विद्या
UTTAR PRADESH LATEST NEWS UPDATES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.