UPPSC के नए अध्यक्ष बने आईपीएस आलोक सिंह, 23 जनवरी 2029 तक रहेगा कार्यकाल
वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आलोक सिंह को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 5:26 PM IST
प्रयागराज: उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और न्यायिक सेवाओं की भर्ती करने वाली सर्वोच्च संस्था 'उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग' (यूपीपीएससी) को नया स्थायी मुखिया मिल गया है. राज्य शासन ने 1995 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में महानिदेशक (डीजी) पीएसी व डीजी एसएसएफ के पद पर तैनात आलोक सिंह को आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है. निवर्तमान अध्यक्ष संजय श्रीनेत के 21 नवंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद से यह महत्वपूर्ण संवैधानिक पद खाली था. आलोक सिंह अपने वर्तमान पद से इस्तीफा देकर जल्द ही प्रयागराज स्थित आयोग मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे.
23 जनवरी 2029 तक रहेगा कार्यकाल, अधिसूचना जारी: उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-4 के विशेष सचिव असीम कुमार सिंह की ओर से गुरुवार, 26 नवंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है. जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के खंड (1) के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह नियुक्ति की है. 24 जनवरी 1967 को जन्मे आलोक सिंह का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक यानी 23 जनवरी 2029 तक रहेगा. गौरतलब है कि भारतीय पुलिस सेवा में वे आगामी 24 जनवरी 2027 को 60 वर्ष की आयु पूरी कर सेवानिवृत्त होने वाले थे.
भर्ती आयोगों में बना नया प्रशासनिक समीकरण: आलोक सिंह की नियुक्ति के साथ ही उत्तर प्रदेश के भर्ती तंत्र में एक ऐतिहासिक प्रशासनिक समीकरण भी बन गया है. अब प्रदेश के चारों प्रमुख भर्ती आयोगों और बोर्डों की कमान सेवारत या सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों के हाथों में आ गई है. यूपीपीएससी के अलावा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की कमान पूर्व डीजीपी सत्यनारायण साबत के पास है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का नेतृत्व डीजीपी एसबी शिरडकर कर रहे हैं. भर्ती प्रक्रियाओं में शुचिता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार इस मॉडल पर विशेष भरोसा जता रही है.
अलीगढ़ से लेकर नोएडा कमिश्नर तक का सफर: मूल रूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले आलोक सिंह की शैक्षणिक पृष्ठभूमि काफी समृद्ध रही है, जहां उन्होंने भौतिक विज्ञान और गणित से बीएससी, अर्थशास्त्र में एमए तथा विपणन एवं वित्त में एमबीए की डिग्री हासिल की है. अपने लगभग तीन दशक के शानदार पुलिस करियर में वे कई अहम पदों पर रहे हैं और जनवरी 2020 में गौतम बुद्ध नगर (नोएडा) में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने पर उन्हें वहां का पहला पुलिस आयुक्त (कमिश्नर) नियुक्त किया गया था. इसके अलावा वे केंद्र में राजनाथ सिंह के निजी सचिव, कानपुर जोन के एडीजी, मेरठ रेंज के आईजी तथा कानपुर के एसएसपी व आईजी जैसी जिम्मेदारियां भी संभाल चुके हैं. अपनी उत्कृष्ट और साहसिक सेवाओं के लिए आलोक सिंह को कई प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पदकों से सम्मानित किया जा चुका है.
कई पदकों से सम्मानित, छात्रों को निष्पक्ष परीक्षाओं की उम्मीद: सोनभद्र में नक्सलवाद के खिलाफ चलाए गए अभियान में उल्लेखनीय भूमिका के लिए उन्हें वर्ष 2003 में राष्ट्रपति के पुलिस वीरता पदक (पीएमजी) से नवाजा गया था, जबकि उन्हें सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (2012), उत्कृष्ट सेवा पदक (2020), विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (2021) और अति उत्कृष्ट सेवा पदक (2026) भी मिल चुका है. उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हर साल लगभग 15 से 20 हजार पदों पर भर्तियां करता है, जिनमें पीसीएस, पीसीएस-ज्यूडिशियल, आरओ-एआरओ, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, एआरटीओ सहित बिजली और स्वास्थ्य विभाग की कई प्रतिष्ठित परीक्षाएं शामिल हैं. आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए शासन की प्राथमिकता लंबित भर्तियों को जल्द से जल्द पूरा कराने की है, और ऐसे में आलोक सिंह जैसे सख्त व अनुशासित प्रशासक के नेतृत्व में लाखों प्रतियोगी छात्रों को निष्पक्ष, निर्विवाद और समयबद्ध परीक्षाओं की बड़ी उम्मीद है.
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