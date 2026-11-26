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UPPSC के नए अध्यक्ष बने आईपीएस आलोक सिंह, 23 जनवरी 2029 तक रहेगा कार्यकाल

1995 बैच के आईपीएस आलोक सिंह बने यूपीपीएससी के नए अध्यक्ष. ( Photo Credit: ETV Bharat )

प्रयागराज: उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक और न्यायिक सेवाओं की भर्ती करने वाली सर्वोच्च संस्था 'उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग' (यूपीपीएससी) को नया स्थायी मुखिया मिल गया है. राज्य शासन ने 1995 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी और वर्तमान में महानिदेशक (डीजी) पीएसी व डीजी एसएसएफ के पद पर तैनात आलोक सिंह को आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है. निवर्तमान अध्यक्ष संजय श्रीनेत के 21 नवंबर को सेवानिवृत्त होने के बाद से यह महत्वपूर्ण संवैधानिक पद खाली था. आलोक सिंह अपने वर्तमान पद से इस्तीफा देकर जल्द ही प्रयागराज स्थित आयोग मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण करेंगे.

23 जनवरी 2029 तक रहेगा कार्यकाल, अधिसूचना जारी: उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-4 के विशेष सचिव असीम कुमार सिंह की ओर से गुरुवार, 26 नवंबर 2026 को इस संबंध में आधिकारिक विज्ञप्ति जारी कर दी गई है. जारी अधिसूचना के अनुसार, राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 316 के खंड (1) के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह नियुक्ति की है. 24 जनवरी 1967 को जन्मे आलोक सिंह का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर 62 वर्ष की आयु पूरी होने तक यानी 23 जनवरी 2029 तक रहेगा. गौरतलब है कि भारतीय पुलिस सेवा में वे आगामी 24 जनवरी 2027 को 60 वर्ष की आयु पूरी कर सेवानिवृत्त होने वाले थे.

पीसीएस, पीसीएस-जे और आरओ-एआरओ जैसी भर्तियों पर नजर, निष्पक्ष व समयबद्ध परीक्षाओं की उम्मीद. (Photo Credit: ETV Bharat) भर्ती आयोगों में बना नया प्रशासनिक समीकरण: आलोक सिंह की नियुक्ति के साथ ही उत्तर प्रदेश के भर्ती तंत्र में एक ऐतिहासिक प्रशासनिक समीकरण भी बन गया है. अब प्रदेश के चारों प्रमुख भर्ती आयोगों और बोर्डों की कमान सेवारत या सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारियों के हाथों में आ गई है. यूपीपीएससी के अलावा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) की कमान पूर्व डीजीपी सत्यनारायण साबत के पास है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड का नेतृत्व डीजीपी एसबी शिरडकर कर रहे हैं. भर्ती प्रक्रियाओं में शुचिता, पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार इस मॉडल पर विशेष भरोसा जता रही है.