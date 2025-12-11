ETV Bharat / state

मध्य प्रदेश में कट सकते हैं 30 से 35 लाख मतदाओं के नाम, इस तरह दोबारा जुड़वा सकेंगे नाम

भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने कहा, जो मतदाता नहीं मिले, उनकी हो रही है खोज. जिनके नाम नहीं जुड़ सके उन्हें घबराने की जरूरत नहीं.

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 11, 2025 at 5:08 PM IST

Updated : December 11, 2025 at 5:38 PM IST

भोपाल: मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानि एसआईआर के पहले चरण का गुरुवार को आखिरी दिन है. इसके बाद 16 दिसंबर को निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के पहले प्रारूप का प्रकाशन करेगा. निर्वाचन आयोग के अधिकारियों का मानना है कि नए एसआईआर में मध्य प्रदेश के 30 से 35 लाख मतदाताओं के नाम काटे जा सकते हैं. हालांकि जिन मतदाओं के नाम अभी एसआईआर में नहीं जुड़ पाया है या उन्होंने एसआईआर के लिए वैध दस्तोवज नहीं जमा किया है, ऐसे मतदाताओं को मौका दिया जाएगा.

एमपी में डिजिटलाइजेशन का शत प्रतिशत काम पूरा

निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश के जनसंपर्क अधिकारी आशीष शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश में गणना पत्रक के वितरण और डिजिटलाइजेशन का लगभग शत प्रतिशत काम पूरा हो गया है. जिन लोगों ने फार्म नहीं जमा किया है, उनके लिए 12 दिसंबर 2025 आखिरी दिन है. बीते 8 दिसंबर को जारी रैकिंग में मध्य प्रदेश एसआईआर की वर्किंग में दूसरें नंबर पर था. हालांकि अब यह तीसरे नंबर पर है.

बता दें कि जिन 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, उनमें अंडमान निकोबार पहले, लक्षद्वीप दूसरे और मध्य प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर है. इसके बाद क्रमश: पांडिचेरी, छत्तीसगढ़, गुजरात, गोवा, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केरल का नंबर है.

मतदाता सूची से कट सकते हैं 30 से 35 लाख नाम

अधिकारियों ने बताया कि 27 अक्टूबर की स्थिति में मध्य प्रदेश में 5,74,06,143 मतदाता थे. लेकिन एसआईआर के बाद इनमें से 30 से 35 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए जा सकते हैं. इनमें मृत, स्थांतरित और दो स्थानों पर नाम वाले मतदाता शामिल हैं. वहीं जिन लोगों ने हस्ताक्षर करने के बाद गणना पत्रक जमा तो कर दिया है, लेकिन उसमें आवश्यक जानकारी नहीं भरी है. अब ऐसे लोगों से रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आवश्यक दस्तावेज की मांग करेंगे, यदि मतदाता दस्तावेज दिखाने में असफल रहे, तो ऐसे लोगों के नाम भी मतदाता सूची से हटाए जाएंगे.

12 लाख लोगों ने नहीं दी 2003 की जानकारी

एसआईआर में यदि किसी मतदाता का नाम दो या तीन स्थानों पर दर्ज है, तो अब इनका एक ही मतदाता परिचय पत्र बनाया जाएगा. मध्य प्रदेश में दो या तीन स्थानों पर नाम वाले मतदाताओं की संख्या 18 से 23 लाख के बीच है. अब इनकी अलग से लिस्ट बनाई जा रही है. वहीं 12 लाख से अधिक ऐसे मतदाता भी शामिल हैं, जिन्होंने अपने दादा-दादी या माता-पिता के साल 2003 के एसआईआर से संबंधित जानकारी नहीं दी है.

अब ऐसे लोगों को नोटिस भेजकर दस्तावेज मांगे जाएंगे. बता दें कि सबसे अधिक दो नाम वाले मतदाता भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जैसे शहरों में हैं. क्योंकि इन स्थानों पर बड़ी संख्या में लोग पढ़ाई या रोजगार के लिए आते हैं.

16 दिसंबर को होगा मतदाता सूची का प्रकाशन

भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने बताया "मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन 16 दिसंबर को किया जाएगा. इनमें जो नाम शामिल नहीं होंगे, उनको विलोपित माना जाएगा. हालांकि ऐसे मतदाता जिनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में नहीं प्रदर्शित होता है, वो लोग एसआईआर में नाम जुड़वाने के लिए 15 जनवरी 2026 तक दावा-आपत्ति पेश कर सकेंगे. इसके बाद 7 फरवरी को मतदाता सूची का निराकरण रजिस्ट्रीकरण अधिकारी करेंगे."

कलेक्टर ने बताया "एसआईआर का काम भोपाल में पूरा हो गया है, जो मतदाता नहीं मिले, उनकी खोज की जा रही है. जिनके नाम नहीं जुड़ पाएंगे, उनको घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे लोगों के पास सूचना पत्रक भेजा जाएगा, जिसके बाद वो बीएलओ से संपर्क कर एसआईआर प्रकिया में शामिल हो सकते हैं."

नागरिकता प्रस्तुत करने के लिए 50 दिन का समय

उपनिर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता ने बताया कि अनकलेक्टेबल पत्रक वाली सूची में आने वाले लोगों को कोई नोटिस नहीं भेजा जाएगा. प्रारूप मतदाता सूची के प्रकाशन के बाद यदि ऐसे मतदाताओं का नाम सूची में नहीं मिलता है, तो उन्हें फार्म 6 के जरिए नए मतदाता के तौर पर खुद को पंजीकृत करना होगा. इसके लिए आवेदकों को आवेदन के साथ नाम, पते और जन्मतिथि के प्रमाण के साथ नागरिकता का प्रमाण भी प्रस्तुत करना होगा. ऐसे मतदाताओं को नागरिकता का दस्तावेज पेश करने के 50 दिन का समय दिया जाएगा.

एसआईआर के लिए दस्तोवजों की 5 श्रेणियां

  1. एक जुलाई 1987 को भारत में जन्मे व्यक्ति को जन्मतिथि और जन्म स्थान की पुष्टि के लिए प्रमाण पत्र देना होगा
  2. एक जुलाई 1987 से दो दिसंबर 2004 तक जन्मे व्यक्ति को स्वयं के जन्म तिथि और जन्म स्थान के प्रमाण के साथ पिता के जन्मतिथि-जन्म स्थान को प्रमाणित करने वाले दस्तावेज देने होंगे.
  3. दो दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति को पिता के जन्म स्थान, जन्म तिथि प्रमाण पत्र के साथ माता के जन्मतिथि और जन्म स्थान का प्रमाण भी देना होगा. वहीं यदि माता-पिता में से कोई भारतीय नहीं हैं, तो उनका वैध पासपोर्ट-वीजा की एक प्रति देनी होगी.
  4. देश के बाहर जन्मे व्यक्ति को भारतीय मिशन से जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाणपत्र देना होगा.
  5. यदि किसी को भारतीय नागरिकता पंजीकरण से मिली है, तो उन्हें नागरिकता पंजीकरण का प्रमाणपत्र लगाना होगा.
