गौरव का पल! भानु प्रताप चुने गए टीचर ऑफ द ईयर, जानिए उनकी जर्नी
Teacher of the Year Award: भानु प्रताप सिंह उच्च शिक्षा एवं वाणिज्य के क्षेत्र और शोध गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 22, 2026 at 3:14 PM IST
अल्मोड़ा: सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के गुरुड़ाबांज राजकीय महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग के सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह को शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित नौवें टीचर ऑफ द ईयर अवॉर्ड-2026 से सम्मानित किया गया है. उन्हें यह सम्मान शनिवार को देहरादून स्थित विज्ञान धाम (यूकॉस्ट) में आयोजित सातवें देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल के दौरान प्रदान किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड शासन के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने डॉ. सिंह को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया.
यह प्रतिष्ठित आयोजन दिव्य हिमगिरि, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट), ओएनजीसी एवं सराडस्टा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया. इसमें विज्ञान, तकनीक, शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षाविदों और प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया. डॉ. भानु प्रताप सिंह उच्च शिक्षा एवं वाणिज्य के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहते हुए शैक्षणिक और शोध गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. उनके अब तक 30 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित शोध जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं.
इसके अतिरिक्त उनके मुख्य संपादन में दो महत्वपूर्ण पुस्तकों का प्रकाशन भी हो चुका है. शोध के क्षेत्र में भी उनकी उपलब्धियां उल्लेखनीय हैं. उनके निर्देशन में अब तक दो शोधार्थी पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं, जबकि वर्तमान में चार शोधार्थी उनके मार्गदर्शन में शोध कार्य कर रहे हैं. शिक्षण एवं शोध कार्यों के साथ ही डॉ. सिंह उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के अध्ययन केंद्र के समन्वयक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे रहे हैं.
इस दायित्व के माध्यम से वे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के साथ ही उनके शैक्षणिक मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. डॉ. सिंह को मिले इस प्रतिष्ठित सम्मान से राजकीय महाविद्यालय गुरुड़ाबांज सहित पूरे क्षेत्र में हर्ष का माहौल है. महाविद्यालय की प्राचार्य प्रो. प्रणीता नंद ने उनकी उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे महाविद्यालय के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया. वहीं महाविद्यालय के समस्त प्राध्यापकों, कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं एवं क्षेत्र के गणमान्य लोगों ने उन्हें बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
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