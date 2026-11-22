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गौरव का पल! भानु प्रताप चुने गए टीचर ऑफ द ईयर, जानिए उनकी जर्नी

भानु प्रताप चुने गए टीचर ऑफ द ईयर ( ETV Bharat )

अल्मोड़ा: सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के गुरुड़ाबांज राजकीय महाविद्यालय के वाणिज्य विभाग के सहायक प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह को शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित नौवें टीचर ऑफ द ईयर अवॉर्ड-2026 से सम्मानित किया गया है. उन्हें यह सम्मान शनिवार को देहरादून स्थित विज्ञान धाम (यूकॉस्ट) में आयोजित सातवें देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल के दौरान प्रदान किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तराखंड शासन के प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने डॉ. सिंह को पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया.

यह प्रतिष्ठित आयोजन दिव्य हिमगिरि, उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद (यूकॉस्ट), ओएनजीसी एवं सराडस्टा के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया. इसमें विज्ञान, तकनीक, शिक्षा एवं शोध के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षाविदों और प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया. डॉ. भानु प्रताप सिंह उच्च शिक्षा एवं वाणिज्य के क्षेत्र में निरंतर सक्रिय रहते हुए शैक्षणिक और शोध गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं. उनके अब तक 30 से अधिक शोध पत्र राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित शोध जर्नल्स में प्रकाशित हो चुके हैं.